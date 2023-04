Tablets en México, 2022: Adopción y referencias de uso

Fuente: The Competitive Intelligence Unit En contraste, teléfonos inteligentes de gama media y alta registran una elevada tenencia en el país y se consolidan como el principal eje de acceso y aprovechamiento de las herramientas y aplicaciones disponibles en internet.



Otras razones relevantes están relacionadas el costo de las tabletas/el gasto “innecesario” que representa su adquisición (22.5% del total de los no usuarios), así como la falta de habilidades digitales/el desconocimiento de cómo utilizarlas (14.4%).



En tanto que 9.5% del total de los no usuarios prefieren utilizar un celular y/o computadora. Ello evidencia su potencial sustituibilidad como dispositivos de acceso y aprovechamiento de la conectividad.



Tabletas por Nivel Socioeconómico (NSE): Complementariedad vs Sustituibilidad



Efectivamente, uno de los factores relevantes que explican la adopción o carencia de las tabletas es el poder adquisitivo de las personas, derivado de su nivel socioeconómico (NSE). Este elemento se ha vuelto especialmente importante ante el complejo escenario económico, a partir de la crisis pandémica.



Como se describe a continuación, para los NSEs alto y medio(A/B/C), estos dispositivos son considerados como complementarios al resto de su ecosistema de conectividad, integrado por los smartphones y las computadoras fijas y portátiles. Mientras que para aquellos niveles bajos (D/E) por su mayor accesibilidad de precio en comparación con una laptop, llegan a ser sustitutos, si bien imperfectos, por su diferencial en capacidades.



En este sentido, las personas de los niveles socioeconómicos altos (A/B) registran un coeficiente de adopción de 56.2%, cifra equivalente a 4.6 millones de personas. Estos usuarios tienen una alta preferencia por el fabricante Apple, tal que 2 de cada 3 dispositivos en tenencia de estos usuarios son de esta marca y registran un gasto promedio de $9,166 pesos por dispositivo.



Por otro lado, 46.1% de las personas pertenecientes al nivel medio alto C+ (6.0 millones de usuarios) cuentan con una tableta, con una reducción significativa de su gasto promedio ($6,253 pesos por tableta) frente a los NSE altos. A pesar de ello, Apple sigue siendo el fabricante con mayor preferencia, al registrar una tenencia de 4 de cada 10 dispositivos.

Adopción de Tabletas por NSE

(Proporción del Total de Usuarios, %)