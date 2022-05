Taconic Biosciences nombra a Nomura Siam como distribuidor para todos los modelos animales de Taconic en la India

Por staff

10/05/2022

Mejora el acceso a modelos críticos de roedores para investigadores en la India

RENSSELAER, Nueva York, May 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Taconic Biosciences, un proveedor líder mundial de soluciones de modelos animales para descubrimiento de fármacos, nombró a Nomura Siam International Co., Ltd (NSI), un distribuidor establecido de animales de laboratorio y productos relacionados, como su distribuidor preferencial en la India.

La India contribuye de forma significativa a la producción mundial de productos farmacéuticos y vacunas, y se espera que su investigación y desarrollo farmacéutico y biotecnológico aumente en la próxima década. Para apoyar este crecimiento, los científicos en la India necesitan modelos avanzados de ratones y ratas para estudios de farmacología y toxicología y evaluación de seguridad de medicamentos. La investigación en todas las áreas terapéuticas requiere modelos modificados genéticamente (GEM). Además, los ratones con sistemas inmunológicos humanizados son críticos para la inmunooncología y otras aplicaciones.

La cartera de Taconic incluye cerca de 4.700 modelos de ratones y ratas, incluyendo cepas estándar ampliamente utilizadas, modelos de inmunodeficiencia y GEM exclusivos. Taconic también es un líder mundial en la generación de ratones del sistema inmunológico humanizado. Los sistemas de calidad líderes del sector, integridad genética y estándares de salud animal mundialmente armonizados de Taconic promueven la reproducibilidad de la investigación, mientras que su enfoque flexible para la concesión de licencias reduce las barreras de acceso a GEMs valiosos.

NSI, con sede en Tailandia, es conocida por su enfoque en la calidad y servicio al cliente. El nuevo acuerdo de la empresa con Taconic aumenta significativamente el acceso de los investigadores preclínicos a los GEMs en la India y permite a NSI ofrecer a este mercado un espectro completo de soluciones.

“Hasta hoy, la selección y disponibilidad de modelos de roedores han sido algo limitadas en la India. Consideramos que esta asociación ofrecerá al creciente sector farmacéutico de la India acceso a los modelos animales más sofisticados y de alta calidad disponibles en todo el mundo “, dijo el Dr. Michael Seiler, vicepresidente de productos comerciales de Taconic. “Realmente creemos que esta asociación apoyará el deseo de Taconic de acelerar nuevas terapias cruciales para salvar la vida para la comunidad global”.

“La cartera de sofisticados modelos de ratones de Taconic cierra una gran brecha mercado indio”, dijo Taiichiro Kamiya, presidente de NSI. “Con nuestra frecuente divulgación de información y la mejora del proceso logístico, ofreceremos acceso más rápido y fácil a los GEMs para los usuarios indios”.

Para más información acerca de la línea completa de soluciones de modelos animales, comuníquese al 1-888-TACONIC (888-822-6642) en EE.UU., +45 70 23 04 05 en Europa, o vía email info@taconic.com.

Acerca de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences es un líder global con todas las licencias para la generación de modelos de roedores modificados por ingeniería genética y servicios relacionados. Taconic, fundada en 1952, ofrece las mejores soluciones de modelos de animales, de modo que los clientes puedan adquirir, generar diseños específicos, reproducir, preacondicionar, realizar ensayos y distribuir valiosos modelos de investigación en todo el mundo. Especializada en modelos de ratones y ratas modificados por ingeniería genética, microbioma, modelos de ratones de inmunooncología y servicios de diseño y cría de modelos integrados, Taconic opera laboratorios de servicios e instalaciones de cría en Estados Unidos y Europa, mantiene relaciones de distribución en Asia y tiene capacidades globales de embarque para proveer modelos animales en casi cualquier lugar del mundo.

Acerca de Nomura Siam International Co. Ltd. (NSI)

Nomura Siam International Co. Ltd., con sede en Bangkok, Tailandia, fue establecida conjuntamente en 2012 por CLEA Japan, Inc. y Nomura Jimusho, Inc. como un proveedor integral para el campo de animales de laboratorio. Como proveedor de servicios integrales, NSI además de vender animales de laboratorio, también gestiona una amplia gama de productos relacionados, incluidos equipos para cría, conducción de experimentos y enriquecimiento ambiental, así como servicios de consultoría para investigación preclínica y diseño de instalaciones de animales de laboratorio.

Contacto de Medios:

Aidan Bouchelle

Director Asociado, Operaciones de Marketing

518-949-7598

Aidan.Bouchelle@taconic.com

Copyright © 2022 GlobeNewswire, Inc.