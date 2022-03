Talent.com recauda 120 millones de dólares en una ronda de financiación serie B

17/03/2022

Talent.com, una de las plataformas de búsqueda de empleo con mayor crecimiento en el mundo, ha anunciado hoy una ronda de financiación serie B de 120 millones de dólares. La inversión está liderada por Inovia Capital, y cuenta también con la participación de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), anterior inversor en la empresa. Investissement Québec, Climb Ventures, BDC Capital, Fondaction y HarbourVest Partners se suman como nuevos inversores.

Las inversiones ascienden a 150 millones de dólares e incluyen 30 millones de dólares de financiación en deuda del Technology & Innovation Banking Group, perteneciente al banco canadiense BMO Financial Group. Esta financiación permitirá a la empresa desarrollar su plataforma programática de búsqueda de empleo. Para ello, destinará los fondos a mejorar la relevancia y la eficacia de la experiencia de búsqueda de los candidatos, ya que el usuario es el eje central de la plataforma. El capital se usará asimismo para ampliar los equipos de todo el mundo, invertir en el desarrollo de nuevos productos, fortalecer la marca y reforzar las soluciones dirigidas a las pequeñas y medianas empresas.

“Estamos muy emocionados por haber alcanzado este increíble hito en la trayectoria de la empresa”, señala el cofundador y codirector ejecutivo, Lucas Martínez. “Esta nueva inversión nos permitirá contratar a los mejores talentos y aumentar la inversión en el desarrollo de productos e I+D. Esperamos fortalecer así la posición de la plataforma como referente mundial en la búsqueda de empleo”.

Talent.com está disponible en 78 países y 29 idiomas y actualmente emplea a 400 personas en todo el mundo. Gracias a su tecnología patentada, conecta a los candidatos con las ofertas adecuadas a su perfil. Además, se sirve del modelo de pago por clic para ayudar a las empresas a optimizar las campañas de reclutamiento y obtener el máximo rendimiento.

“Estamos muy felices y motivados con esta ronda de inversión, especialmente porque confiamos en que en América Latina existe un gran potencial de crecimiento para nuestro negocio. Si analizamos nuestro histórico en Argentina, tuvimos un crecimiento de 826% en facturación comparando 2020 y 2021. Este resultado confirma que el mercado está comenzando a entender los beneficios de utilizar canales digitales para reclutamiento. Hoy, para reclutar los mejores talentos no basta solo publicar el empleo y esperar que el candidato te encuentre”, afirma Sebastián Domínguez, Vice Presidente de América Latina.

Y agrega: “Nuestro plan de expansión contempla un fuerte crecimiento en América Latina, región en la que estamos presentes con dos oficinas, una en São Paulo y otra en Medellín que suman más de 200 empleados. En 2022 vamos a seguir invirtiendo en la región y contrataremos a Brasil, Colombia, México, Argentina y Chile. Adicionalmente, nuestros esfuerzos estarán direccionados a fortalecer nuestra marca, aumentar la cantidad de usuarios en nuestra plataforma y desarrollar nuevos productos.”

La plataforma publica más de 30 millones de ofertas de trabajo, procedentes de un millón de empresas. Cuenta con el respaldo de marcas internacionales, y el número de colaboradores no deja de crecer. Talent.com se clasifica con frecuencia entre las empresas de más rápido crecimiento en las listas de Financial Times, The Globe and Mail y en los premios Deloitte Technology Fast 500.

“Los enormes desafíos a los que se enfrentan las empresas en la actualidad han acentuado la lucha por los talentos. Pese a esta situación, Talent.com ha crecido de manera exponencial hasta convertirse en una de las principales plataformas internacionales en la que los empleadores buscan y reclutan candidatos”, indica Chris Arsenault, socio de Inovia Capital. “Esta asociación impulsará una nueva fase de crecimiento: la empresa está trabajando para lanzar una serie de productos con valor añadido. Así se convertirá en una plataforma con un enfoque totalmente centrado en los candidatos”.

“Talent.com sigue revolucionando la industria global del reclutamiento y está en un momento idóneo para acelerar su impresionante crecimiento”, añade Alexandre Synnett, vicepresidente ejecutivo y director de Tecnología en la CDPQ. “Desde nuestra primera inversión en 2019, la empresa ha triplicado su tamaño, y estamos comprometidos con apoyar su desarrollo”.

Los cofundadores Maxime Droux, Lucas Martínez y Benjamin Philion, junto con su equipo internacional de expertos del sector, han definido un plan estratégico para convertirse en una empresa que ofrezca todos los servicios requeridos por candidatos y reclutadores. Talent.com se ha fijado un claro objetivo: desarrollar la forma en la que los candidatos y las empresas se relacionan en el mercado de trabajo.