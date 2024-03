tao y LatAm Logistic Propretores, S.A. anuncian efectividad de la declaración de inscripción en el formulario F-4 asociada con la combinación de negocios

14/03/2024

Y establece la fecha de la reunión especial

ZAHIR COVE, Nevada y SAN JOSÉ, Costa Rica, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — two (NYSE: TWOA) (“TWOA”), una empresa de adquisición de propósito especial, y LatAm Logistic Properties, S.A. (d/b/a LatAm Logistic Properties) (“LLP”), un desarrollador, propietario y gerente líder de calidad institucional, bienes raíces industriales y logísticos de Clase A en América Central y del Sur, anunciaron hoy que la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) declaró efectiva la declaración de inscripción enmendada en el Formulario F-4 (la “declaración de inscripción”) presentada por Logistic Properties of the Americas (“Pubco”) en conexión con la combinación de negocios propuesta previamente anunciada por LLP y TWOA (la “combinación de negocios” o la “transacción”).

Después del cierre de la combinación de negocios, LLP y TWOA se fusionarán con las subsidiarias recién formadas de Logistic Properties of the Americas, lo que resultará en la formación de una sociedad de cartera (holding) recién formada (“Pubco”), que será la empresa matriz que cotiza en bolsa. Se puede acceder a la declaración de inscripción en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

TWOA enviará por correo la declaración de representación/prospecto definitivo (la “declaración de representación/prospecto” – Proxy Statement/Prospectus), que forma parte de la declaración de inscripción, a sus accionistas al cierre del negocio el 4 de marzo de 2024 (la “fecha de inscripción”). La declaración de representación/prospecto contendrá una tarjeta de representación relacionada con la Asamblea General Extraordinaria de los accionistas de TWOA (la “Asamblea General Extraordinaria”).

TWOA celebrará la Asamblea General Extraordinaria en la que se pedirá a los accionistas de TWOA que consideren y voten sobre las propuestas para aprobar la combinación de negocios y asuntos relacionados. La Asamblea General Extraordinaria para aprobar la combinación de negocios propuesta está programada para celebrarse el 25 de marzo de 2024 a las 10:00 am, hora del este, en las oficinas de Ellenoff Grossman & Schole LLP en 1345 Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, New York 10105. De ser aprobadas las propuestas en la Asamblea General Extraordinaria, las partes anticipan que la combinación de negocios se cerrará y se espera que las acciones ordinarias de Pubco coticen en la Bolsa de Nueva York bajo el nuevo símbolo de cotización “LPA”, poco después, sujeto a la satisfacción o renuncia, según corresponda, de todas las demás condiciones de cierre.

El voto de cada accionista es importante. Para asegurar la representación en la Asamblea General Extraordinaria, se insta a los accionistas de TWOA a completar, firmar, fechar y enviar la tarjeta de representación que acompaña a la declaración de representación/prospecto lo antes posible.

Se pueden encontrar detalles adicionales sobre la combinación de negocios propuesta en el anuncio original del 15 de agosto de 2023, relacionado aquí.

Asesores

BTG Pactual actuó como asesor financiero de LLP en la combinación de negocios y como agente de colocación exclusivo en PIPE.

Acerca de two

two es una empresa de adquisiciones de propósito especial formada con el propósito de realizar una fusión, negociaciones de capital accionario, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación de negocios similar con uno o más negocios. Para más información visite, twoaspac.com.

Acerca de LatAm Logistic Properties

LatAm Logistic Properties, S.A. es un desarrollador, propietario y administrador líder de inmuebles logísticos, e industriales de calidad institucional, clase A en Centro y Sudamérica. Los clientes de LLP son minoristas de comercio electrónico multinacionales y regionales, operadores de logística de terceros, distribuidores de negocio a negocio y empresas de distribución minorista. Se espera que las sólidas asociaciones con los clientes y la visión de LLP permitan el crecimiento futuro a través del desarrollo y adquisición de instalaciones de alta calidad y estratégicamente ubicadas en sus mercados objetivo. Al 30 de septiembre de 2023, LLP consistía en un portafolio operativo y de desarrollo de veintiocho instalaciones logísticas en Colombia, Perú y Costa Rica, con un total de más de 650,000 metros cuadrados (aproximadamente 7.0 millones de pies cuadrados) de área bruta arrendable (‘GLA’).

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene cierta información prospectiva con respecto a la combinación de negocios, que puede no estar incluida en futuros informes públicos o guía para inversores. Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa se pueden considerar declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores federales. Las declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, declaraciones acerca de eventos futuros o el rendimiento financiero u operativo futuro de LLP, TWOA o Pubco. Por ejemplo, las declaraciones con respecto a los beneficios de la combinación de negocios y el momento previsto de finalización de la combinación de negocios son declaraciones prospectivas. En algunos casos, las declaraciones prospectivas se pueden identificar por terminología como “proforma”, “puede”, “debe”, “podría”, “puede”, “planifica”, “posible”, “proyecta”, “se esfuerza”, “presupuesta”, “pronostica”, “espera”, “intenta”, “hará”, “estima”, “anticipa”, “cree”, “predice”, “potencial” o “continúa”, o la forma negativa de estos términos o variaciones de ellos o terminología similar.

Estas declaraciones prospectivas con respecto a eventos y resultados futuros de LLP, Pubco y TWOA se basan en las expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones actuales acerca del sector en el que opera LLP, así como en las creencias y suposiciones de la administración de LLP. Estas declaraciones prospectivas son solo predicciones y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores fuera del control de LLP, Pubco o TWOA que son difíciles de predecir debido a que están relacionados con eventos y dependen de las circunstancias que ocurrirán en el futuro. No son declaraciones de hechos históricos ni promesas o garantías de rendimiento futuro. Por lo tanto, los resultados reales de LLP y Pubco pueden diferir de manera sustancial y adversa de los resultados expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva y, por lo tanto, LLP, Pubco y TWOA advierten contra confiar en cualquiera de estas declaraciones prospectivas.

Estas declaraciones prospectivas se basan en estimaciones y suposiciones que, si bien LLP y su administración consideran razonables, TWOA y su administración, y Pubco y su administración, según sea el caso, son inherentemente inciertas y están inherentemente sujetas a riesgos, variabilidad y contingencias, muchas de las cuales están fuera del control de LLP, TWOA o Pubco. Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran de forma material de las expectativas actuales incluyen, entre otros, los siguientes: (i) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que puedan ocasionar la terminación de cualquier acuerdo definitivo con respecto a la combinación de negocios (el “Acuerdo de combinación de negocios); (ii) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra LLP, TWOA, Pubco u otros posteriormente al anuncio de la combinación de negocios y cualquier acuerdo definitivo con respecto a la misma; (iii) la incapacidad de completar la combinación de negocios debido a la falta de obtención de consentimientos y aprobaciones de los accionistas de TWOA, obtener financiamiento para completar la combinación de negocios o satisfacer otras condiciones para el cierre, o retrasos en la obtención, condiciones adversas contenidas en, o la incapacidad de obtener las aprobaciones regulatorias necesarias requeridas para completar las transacciones contempladas en el acuerdo de combinación de negocios; (iv) cambios en la estructura propuesta de la combinación de negocios que puedan ser requeridos o apropiados como resultado de las leyes o regulaciones aplicables o como condición para obtener la aprobación regulatoria de la combinación de negocios; (v) la capacidad de LLP y Pubco para gestionar el crecimiento; (vi) la capacidad de cumplir con los estándares de cotización en bolsa después de la consumación de la combinación de negocios; (vii) el riesgo de que la combinación de negocios interrumpa los planes y operaciones actuales de LLP como resultado del anuncio y la consumación de la combinación de negocios; (viii) la capacidad de reconocer los beneficios anticipados de la combinación de negocios, que pueden verse afectados, entre otras cosas, por la competencia, la capacidad de Pubco o LLP para crecer y administrar el crecimiento de manera rentable, mantener relaciones importantes y retener a su administración y empleados importantes; (ix) costos relacionados con la combinación de negocios; (x) cambios en las leyes, regulaciones, desarrollos políticos y económicos aplicables; (xi) la posibilidad de que LLP o Pubco puedan verse afectados de forma negativa por otros factores económicos, comerciales y/o competitivos; (xii) las estimaciones de gastos y rentabilidad de LLP; y (xiii) otros riesgos e incertidumbres establecidos en las presentaciones de TWOA o Pubco ante la SEC. Puede haber riesgos adicionales que ni LLP ni TWOA conocen actualmente, o que LLP y TWOA actualmente consideran irrelevantes que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas hechas por o en nombre de LLP, TWOA o Pubco son válidas únicamente a la fecha de su emisión. Ninguna de LLP, Pubco o TWOA asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar cualquier cambio en sus respectivas expectativas con respecto a la misma o cualquier cambio en eventos, condiciones o circunstancias en las que se basa dicha declaración.

Nada en este comunicado de prensa se debe considerar como una representación por parte de ninguna persona de que se lograrán las declaraciones prospectivas establecidas en este documento o que se lograrán cualquiera de los resultados contemplados de dichas declaraciones prospectivas. No debe depositar confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente a la fecha en que son emitidas.

LLP, TWOA y Pubco renuncian a toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño (ya sea previsible o no) sufrido o incurrido por cualquier persona o entidad como resultado de cualquier cosa contenida u omitida de este comunicado y dicha responsabilidad se renuncia expresamente.

Información adicional

Este comunicado no constituye una oferta de venta o negociación, o la solicitud de una oferta de compra o de cualesquier valores, ni debe haber ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la cual tal oferta, venta o negociación sea ilegal antes de la inscripción o calificación bajo las leyes de valores de cualquier jurisdicción. En relación con la combinación de negocios, Pubco presentó ante la SEC la Declaración de inscripción, que contiene la declaración de representación de TWOA y un prospecto de Pubco, y fue declarada efectiva por la SEC. Este comunicado no contiene toda la información que se debe considerar con respecto a la combinación de negocios y no pretende formar la base de ninguna decisión de inversión o cualquier otra decisión con respecto a la combinación de negocios. Se recomienda a los accionistas de LLP y TWOA y otras personas interesadas que lean la declaración de inscripción, incluyendo la declaración de representación/prospecto definitivo, cualesquier enmiendas a la misma, y otros documentos presentados en relación con la combinación de negocios, ya que estos materiales contendrán información importante sobre LLP, TWOA, Pubco y la combinación de negocios. La declaración de representación/prospecto definitivo y los materiales relacionados para la combinación de negocios se enviarán por correo a los accionistas de TWOA antes de la fecha de inscripción. Los accionistas también pueden obtener copias de la declaración de inscripción, incluyendo la declaración de representación/prospecto definitivo y otros documentos presentados ante la SEC, sin costo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, o dirigiendo una solicitud a: two, 195 US HWY 50, Suite 208, Zephyr Cove, NV 89448; Tel: Teléfono: (310) 954-9665.

Participantes en la Solicitud

TWOA y sus directores y directores ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de representantes de los accionistas de TWOA con respecto a la combinación de negocios. Una lista de los nombres de esos directores y ejecutivos y una descripción de sus participaciones en la combinación de negocios está contenida en los documentos presentados por TWOA ante la SEC y en la declaración de inscripción.

LLP, Pubco y sus respectivos directivos y directores ejecutivos también pueden ser considerados participantes en la solicitud de representantes de los accionistas de TWOA en conexión con la combinación de negocios. Una lista de los nombres de tales directores y ejecutivos e información relacionada con sus participaciones en la combinación de negocios está incluida en la declaración de inscripción, presentada ante la SEC y está disponible sin costo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

No es una oferta ni una solicitud

Este comunicado de prensa no constituye una solicitud de representación, consentimiento o autorización con respecto a cualquier valor o con respecto a la combinación de negocios propuesta. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra de acciones, ni habrá ninguna venta de estos valores en cualquier estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta fuese ilegal antes de la inscripción o calificación bajo las leyes de valores de cualquier tal jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores, excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada.

LA INVERSIÓN EN CUALESQUIER VALORES DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO APROBADA NI DESAPROBADA POR LA SEC O CUALQUIER OTRA AUTORIDAD REGULADORA, NI NINGUNA AUTORIDAD HA EVALUADO O RESPALDADO LOS MÉRITOS DE LA OFERTA O LA EXACTITUD O ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO. CUALQUIER REPRESENTACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO ES UN DELITO.

Contacto de Relaciones con los Inversores:

Gateway Group, Inc.

Cody Slach

(949) 574-3860

TWOA@gateway-grp.com

Contacto two:

Nick Geeza

Director financiero

ngeeza@hennessycapitalgroup.com

Contacto de relaciones con medios:

Zach Kouwe / Kendal Till

Dukas Linden Public Relations para LatAm Logistic Properties S.A.

+1 646-722-6533

LLP@dlpr.com

