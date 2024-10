Tap To Phone se extiende a múltiples operaciones bancarias

Por staff

05/10/2024

(Global) En un mundo donde la tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso, la innovación en los métodos de pago es crucial para satisfacer las demandas de los consumidores. En este contexto, la tecnología Tap To Phone o “toque para pagar con el teléfono móvil” se presenta como una de las tendencias más disruptivas que está transformando la industria de pagos en 2024.

Esta tecnología ofrece una experiencia de usuario híbrida que fusiona la conveniencia de los pagos con tarjeta tradicionales con el poder y la versatilidad de la tecnología móvil.

Tap To Phone introduce una manera sencilla y segura para que los usuarios realicen transacciones bancarias simplemente tocando su tarjeta de pago en un teléfono inteligente. Este gesto, ya familiar para aquellos que utilizan el “toque para pagar con el celular” en sus compras diarias, ahora también puede ser utilizado para validar, recargar y realizar una variedad de operaciones bancarias, combinando sin esfuerzo las tarjetas físicas con dispositivos móviles.

Convivencia entre tarjetas físicas y dispositivos móviles

La tecnología Tap To Phone está ganando popularidad rápidamente. Desde la recarga de tarjetas de transporte hasta la realización de pagos sin contacto, el simple acto de tocar se ha vuelto casi una segunda naturaleza para los usuarios de tarjetas.

En este sentido, los smartphones se están convirtiendo en una herramienta de pago tan común como cualquier otra. De hecho, las billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay, y Samsung Pay, han ascendido al segundo lugar en popularidad para compras tanto en tiendas físicas como en línea. A pesar del creciente uso de pagos móviles, las tarjetas físicas siguen siendo un componente esencial de las billeteras de los consumidores en todo el mundo, subrayando la necesidad de métodos de pago que combinen la familiaridad y seguridad de una tarjeta física con la comodidad adicional que ofrece un dispositivo móvil.

Tap To Phone responde precisamente a esta necesidad, facilitando una experiencia de pago rápida y segura con un simple toque. Esta tecnología no sólo sigue las tendencias de los consumidores, sino que también anticipa y adapta a sus estilos de vida modernos, proporcionando un método de pago seguro y eficiente.

Un punto de inflexión en el mundo de los pagos

– De acuerdo con un estudio reciente de pagos realizado por IDEMIA a finales de 2023:

– El 50% de los encuestados prefieren las tarjetas de pago como su método principal.

– El 59% valora tener una versión física de su tarjeta además de la digital.

– El 33% de los encuestados que no poseen una tarjeta digital mencionan la desconfianza como la principal razón para no utilizarla.

– Ocho de cada diez personas están preocupadas por el fraude en transacciones tanto en tienda como en línea.

– El 85% de los titulares de tarjetas están interesados en la opción de pago con un solo clic para compras en línea.

– El 70% de los tarjetahabientes tiene una percepción positiva de los bancos que ofrecen servicios digitales.

Estos hallazgos subrayan la fuerte conexión emocional que los consumidores mantienen con sus tarjetas físicas, las cuales no sólo representan una herramienta de pago sino también una forma de expresión personal. En este escenario, la capacidad de conectar experiencias físicas y digitales es clave para el éxito de los bancos, y Tap To Phone ofrece una solución innovadora para lograrlo.

Tap To Phone: Funcionalidades y casos de uso

La simplicidad es la clave. Basta con acercar la tarjeta de pago a un teléfono inteligente para disfrutar de una amplia gama de experiencias:

Activación de tarjeta: Los usuarios pueden activar su tarjeta bancaria directamente desde su aplicación móvil, evitando procesos largos y complicados.

Modificación de capacidades de la tarjeta: Viajeros internacionales pueden cambiar las funciones de su tarjeta, como opciones de crédito/débito y monedas, con un simple toque.

Registro en billeteras digitales: La incorporación de tarjetas a billeteras digitales es instantánea y segura, simplemente tocando la tarjeta contra el teléfono.

Autenticación para transacciones confidenciales: Tap To Phone ofrece un método rápido y seguro de autenticación para operaciones sensibles, utilizando la proximidad de la tarjeta como un factor adicional de seguridad.

Pagos con smartphone: Los teléfonos y tabletas pueden actuar como dispositivos de aceptación de pagos sin contacto, facilitando las transacciones en cualquier lugar.

Transacciones en blockchain: Tap To Phone simplifica la firma de transacciones de criptomonedas, ofreciendo mayor control y seguridad sobre activos digitales.

“Tap To Phone está redefiniendo la experiencia bancaria al integrar de manera fluida las capacidades de las tarjetas sin contacto con la tecnología de dispositivos móviles. Al adoptar esta tecnología, las instituciones financieras no sólo modernizan el uso de tarjetas, sino que también refuerzan la relación con sus clientes, destacándose como innovadores en un mercado en constante evolución”, comenta Marcelo Annarumma, Presidente de IDEMIA para Latinoamérica.

La combinación de comodidad, seguridad y simplicidad convierte a Tap To Phone en una solución ideal para las necesidades de pago de los consumidores modernos, allanando el camino hacia un futuro donde las experiencias físicas y digitales convergen en perfecta armonía”, puntualizó el directivo en el país.

