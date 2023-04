Tarjetas vs crédito personal ¿cuál usar y para qué?

03/04/2023

Tratando de promover la Educación Financiera una fintech explica qué tipo de crédito usar y para qué en tarjetas vs un crédito personal.

De las personas de 18 a 70 años en México, 27.4 millones tenían al menos un crédito formal en 2021, cifra que equivale a 32.7% de la población en este rango de edad. Respecto a 2018, el indicador aumentó 1.6 puntos porcentuales, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la más reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021.

Esta encuesta también señaló que 31.7% de las mujeres y 33.8% de los hombres de 18 a 70 años dijeron tener algún crédito formal. En comparación con la ENIF 2018, el crédito para las mujeres reportó un crecimiento de 2.5 puntos porcentuales y para los hombres medio punto porcentual. La brecha a favor de los hombres disminuyó de 4.1 a 2.1 puntos porcentuales.

¿Qué crédito usar?

En el mundo de los créditos existen muchos tipos como pudieran ser los créditos automotrices, hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, etc. Hay dos tipos que nos pueden ser muy útiles en el día a día: las tarjetas y crédito personal, sin embargo, hay mucha confusión sobre cómo utilizarlos y para qué.

Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com, explica: A pesar de que ambos son créditos tienen diferencias considerables que se deben tomar en cuenta para aprovecharlos mejor y tener unas buenas finanzas personales. En ambos casos, la mejor forma de utilizarlos es para adquirir artículos que no podríamos comprar cotidianamente o cuyo valor es considerablemente elevado y no pudiéramos pagar de contado. Un error muy común es utilizar tus créditos para cosas cotidianas como pagar servicios, comprar despensa o algo en la tiendita, por poner un ejemplo.

Anota tu línea de crédito de las tarjetas

El crédito de una tarjeta es un monto que te presta una institución llamada “línea de crédito”, la cual es revolvente, es decir, si utilizas cierta cantidad y después la pagas, podrás tener disponible nuevamente el total de tu línea de crédito.

Ejemplo: Tú líneas de crédito es de $5,000 pesos, en la semana gastas $3,000, esto quiere decir que en tu línea de crédito sólo tienes disponibles $2,000 pero, si pagas los $3,000 que gastaste, entonces tendrás nuevamente disponibles los $5,000.

Un dato por considerar es que una vez que llega la fecha de corte de tu tarjeta, normalmente te darán las instituciones un plazo de 20 días para pagarlo. Puedes utilizar esta información a tu favor para programar tus compras.

Las tarjetas de crédito normalmente tienen algunos beneficios adicionales como sistemas de puntos, bonificaciones o meses sin intereses, estos regularmente se te aplican por simplemente utilizarlas. Anteriormente hablamos de que no es bueno usar tus créditos para todo, sin embargo, hay una excepción en las tarjetas de crédito, ya que si quieres aprovechar al máximo los beneficios podrás utilizarlas para cosas cotidianas, esto aplica siempre y cuando pagues lo que debes al corte de tu tarjeta y no te excedas de lo que realmente puedes pagar. No está de más mencionarlo, pero si vas a comprar despensa o algo en la tiendita, no utilices los meses sin intereses porque traerán confusión para pagar correctamente.

Adquiere cosas de mayor valor con tu crédito personal

Esta modalidad de crédito también es dinero que te presta alguna institución de financiamiento y regularmente tienden a ser montos superiores a los de una tarjeta de crédito, esto con el fin de destinar ese dinero a cosas con un valor muy superior, como pudieran ser adquirir coches, consolidar alguna deuda, remodelaciones del hogar, vacaciones, etc.

A diferencia de las tarjetas, este dinero se abona en tu cuenta personal y tendrás un plazo y una tasa de interés previamente acordado con la institución que te lo prestó, de esta manera puedes solicitar cantidades grandes de dinero e irlas pagando a cómodos plazos mensuales

Toma en cuenta que con los créditos personales no puedes saltarte los intereses que, a diferencia de las tarjetas de crédito, puedes hacerlo haciendo tus pagos totales.

En ambos casos debes tener la capacidad de pago

¿Qué es mejor, comprar con la tarjeta de crédito o con un crédito personal? Antes de tomar la decisión: analiza y compara tasas de interés; considera el tiempo en que se difiere la deuda; conoce los beneficios adicionales; y no uses el crédito para todo, sólo para artículos de mayor valor.