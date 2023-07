TaskUs lanza un nuevo y moderno centro en Medellín para hacer frente al rápido crecimiento en América Latina

26/07/2023

«The Gallery» añade capacidad a las operaciones de TaskUs en Colombia, que incluyen un centro repleto en Cali

NUEVA BRAUNFELS, Texas, July 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — TaskUs, Inc. (Nasdaq: TASK), proveedor líder de servicios digitales subcontratados y experiencia del cliente de próxima generación para las empresas más innovadoras del mundo, anunció hoy el lanzamiento de su nuevo centro en Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia. Su finalización está prevista en septiembre de 2023, por lo que el centro de Medellín refuerza aún más las capacidades operativas de TaskUs en América Latina.

Medellín, conocida como la «tierra de la eterna primavera» por su clima sorprendentemente cálido durante todo el año, cuenta con una infraestructura tecnológica bien establecida, una mano de obra cualificada y una cultura de servicio al cliente. Estratégicamente situada en el corazón de la ciudad, «The Gallery» ofrece un cómodo acceso a sus compañeros de equipo a través del autobús y el metro. Inspirándose en la vibrante cultura hip hop de Medellín, en su ritmo urbano y en su libertad de expresión, «The Gallery» redefine los espacios de trabajo tradicionales incorporando elementos de grafiti y dando vida al espíritu artístico de la ciudad.

El centro de Medellín se suma a la presencia de TaskUs en Colombia, que incluye un centro lanzado en noviembre de 2021 en Cali llamado «The Arena», cuyo crecimiento fue tan rápido que se amplió su capacidad de asientos el año pasado. Entre los clientes de TaskUs a los que se presta servicio en Colombia se encuentran algunos de los nombres más importantes del sector de la ropa deportiva, la sanidad, el comercio electrónico y los servicios financieros a nivel mundial.

TaskUs se ha convertido en un actor importante y disruptivo en el sector de la externalización de procesos empresariales, tanto a nivel mundial como en Colombia, gracias a su cultura centrada en las personas y a las ventajas y beneficios que ofrece a sus empleados. TaskUs adopta un enfoque centrado en las personas y, en Colombia, todos los empleados, independientemente de su puesto, tienen acceso a medicamentos prepagados, planes dentales y seguros de vida, todos ellos con una cobertura del 100 %. Además, los empleados podrán inscribir a dos beneficiarios que disfrutarán de una cobertura de hasta el 50 % para las mismas prestaciones.

«Estamos encantados de embarcarnos en esta emocionante aventura y llevar nuestra excepcional oferta de servicio al cliente a la vibrante ciudad de Medellín», afirma Pablo González, vicepresidente de operaciones en Medellín. «La riqueza cultural y el espíritu dinámico de Medellín, junto con el carácter cálido y acogedor de sus habitantes, hacen de esta ciudad el lugar perfecto para nuestra expansión. Nos complace colaborar con la comunidad local, abrazar su cultura única y contribuir al crecimiento económico de la ciudad».

«Colombia es una de nuestras regiones de más rápido crecimiento y estamos añadiendo rápidamente capacidad para satisfacer la demanda», señala Stephan Daoust, TaskUs, director de operaciones. «Estamos encantados de que Pablo González se haya unido a nosotros para dirigir nuestro nuevo centro en Medellín. Aporta años de experiencia en operaciones con clientes y gestión de servicios con empresas de externalización de procesos empresariales y grandes marcas globales innovadoras. Pablo es la persona perfecta para impulsar nuestro crecimiento y éxito en Medellín».

TaskUs es un proveedor líder de servicios digitales subcontratados y experiencia del cliente de próxima generación para las empresas más innovadoras del mundo, que ayuda a sus clientes a representar, proteger y hacer crecer sus marcas. Apoyándose en una infraestructura basada en la nube, TaskUs presta servicios a clientes de los sectores de mayor crecimiento, como las redes sociales, el comercio electrónico, los juegos, los medios de streaming, la entrega de comida y los viajes compartidos, la tecnología, FinTech y HealthTech. A 31 de marzo de 2023, TaskUs contaba con una plantilla a nivel mundial de aproximadamente 47.700 personas repartidas en 27 centros en 13 países, incluyendo Estados Unidos, Filipinas e India.

