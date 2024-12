¿Te animás a que un robot humanoide sea tu compañeo de viaje?

29/12/2024

(España) WeRoad, compañía especializada en el sector travel en millennials, implementa un cambio en la figura de los coordinadores, sustituyéndolos por robots humanoides. Cuatro robots Optimus acompañarán a los grupos en cuatro itinerarios seleccionados: Tailandia –que será la prueba piloto–, Indonesia, Islandia y Perú. Este robot será el encargado de asegurarse de que todo salga según lo planeado en cada una de las aventuras.

BFF destino a Tailandia

El destino del sudeste asiático ha sido seleccionado como versión pioneer de este proyecto. Así, WeRoad presenta a su nuevo BFF (Bot Friend Forever), un robot humanoide que debutará en el itinerario Tailandia 360º Optimus Edition. Durante 15 días, los viajeros podrán disfrutar de aventuras únicas, paisajes de ensueño y experiencias dignas de compartir, todo con la asistencia tecnológica de este innovador acompañante.

Con Optimus se busca que la experiencia sea aún más perfecta en el continente asiatico: desde relajarse en las aguas cristalinas de Krabi sin preocuparse por las pertenencias, hasta convertirse en un aliado en actividades culinarias locales, usándolo como báscula de precisión.

A esta versión pioneer se agregarán en los próximos meses otros destinos, incluyendo países asiáticos como Indonesia y en otros continentes, llegando a lugares como Islandia y Perú.

La incorporación de robots como coordinadores de viaje en WeRoad busca adaptarse a las nuevas expectativas de los millennials, su principal público. Esta iniciativa también refuerza el carácter innovador de la marca, consolidando su posición y disposición a explorar nuevas ideas para destacar frente a la competencia.

¿Por qué escoger a un robot antes que a un humano como acompañante de viaje?

Estos coordinadores de viaje 100% robotizados no necesitan un descanso, no se distraen y, por supuesto, no olvidan nada de nada. Tienen unas habilidades logísticas muy precisas: calculan al milímetro el tiempo para cada parada, eligen el restaurante con más “me gusta”, y graban y toman fotos como si fueras un influencer de viajes.

¡Inocente, inocente! La campaña de WeRoad para el Día de los Inocentes

Los robots pueden ser un avance, pero hay algo que un chip no puede replicar: las conexiones humanas reales. Desde conversaciones profundas en mitad de un viaje en tren, carcajadas durante una cena improvisada, abrazos entre desconocidos espontáneos, la satisfacción de subir una montaña, y así tantos otros ejemplos.

WeRoad no está reemplazando a sus coordinadores humanos con robots. Esta campaña del Día de los Inocentes, que anuncia la llegada de Optimus como coordinador de viajes, es una reflexión irónica sobre el uso creciente de la inteligencia artificial en todos los sectores. En el ámbito de los viajes, donde no solo se visita un destino, sino que se crean recuerdos, se viven experiencias y se comparten emociones, la tecnología puede ser útil en muchos aspectos, pero la relación y conexión humana sigue siendo insustituible.

‘’Aunque el concepto de la IA y la tecnología en los viajes es fascinante, en WeRoad seguimos convencidos de que lo que realmente importa es lo humano: las conexiones auténticas, las emociones compartidas y las experiencias que no pueden ser replicadas por una máquina’’ destaca Daniel Martínez Delfa, director de marketing de WeRoad. Y añade: ‘’Conociendo a nuestro público millennial, estamos preparados para diferentes reacciones como: ¿Podrán seguir siendo los conejillos de indias para probar la comida local?, ¡Ahora compartir habitación con el coordi está a prueba de ronquidos!’’, entre otras. Sabemos que los propios viajeros son conscientes de que, al final, la verdadera magia del viaje no se encuentra en la programación de itinerarios, sino en esos momentos espontáneos y humanos que solo pueden compartirse entre personas’’.

