Te contamos cómo funciona la app que permite abrir una cuenta en Estados Unidos

Por Gustavo Martínez

02/01/2024

Dollarize es una fintech que posibilita abrir una cuenta en dólares en Estados Unidos. Desde su lanzamiento en la Argentina, ya alcanzó 50.000 descargas, convirtiéndose en tendencia en el país y en la región. Su objetivo a 3 años es alcanzar 1 millón de clientes y expandirse a Centroamérica, Asia y África.

¿A qué se debe su crecimiento?

Para la mayoría de las personas abrir una cuenta bancaria en dólares en Estados Unidos es complejo. Dollarize ofrece una solución para el resguardo de capital directamente en ese país.

Rapidez y seguridad son los principales atributos de esta app. La persona abre una cuenta en sólo 5 minutos, con un dólar, y puede depositar fondos con la moneda local desde su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. La plataforma toma el dólar CCL para pasar los pesos a dólares, los guarda en la app y en una cuenta de banco de Estados Unidos.

El cliente puede retirar sus dólares en cualquier momento y obtenerlo en efectivo con MoneyGram en los más de 400.000 puntos de atención en todo el mundo.

Otro aspecto novedoso es que no hay costo adicional por abrir la cuenta o por su mantenimiento, la app sólo cobra desde 0.09 por depósito y 0.50 dólares por cada retiro. También permite enviar y recibir fondos entre personas adheridas en diferentes países de manera instantánea y sin comisión.

Nuevas funcionalidades

Recientemente la app anunció que se puede transferir dinero a cualquier persona en Estados Unidos. El beneficiario recibe una notificación de la transferencia y tiene 7 días para ingresar al sistema y completar sus datos bancarios para que se concrete la transferencia.

A su vez, cada cliente posee su número de cuenta bancaria para recibir depósitos desde cualquier cuenta en Estados Unidos. Esto resulta atractivo para profesionales que necesitan percibir efectivo en ese país. La cuenta incluye el seguro FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos) que protege los ahorros hasta USD 250.000 en caso de que el banco quiebre.

¿Quién está detrás de Dollarize?

Dollarize se encuentra registrada como empresa de servicios monetarios (Money Service Business) en FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Sus principales inversionistas son los fondos de capital Dalus Capital (México), Kickstart Fund (EE.UU.) y Tribe Capital. Forma parte de las principales asociaciones de pagos en Estados Unidos como Money Services Business Association y Electronic Transactions Associations.

Además, cuenta con el apoyo de la Universidad de Harvard, que participó en su proceso de aceleración. Cabe agregar que este mes obtuvo el premio “WealthTech of the Year” en el prestigioso certamen US FinTech Awards, galardón que reconoce los logros de líderes y compañías innovadoras del sector.

Diego de la Campa es su CEO y cofundador. El directivo afirma que la misión de Dollarize es servir como una vía confiable para las personas que buscan un camino seguro para participar en la dolarización dentro de los Estados Unidos. A su vez, busca brindar a los usuarios de Latinoamérica un servicio de protección contra la devaluación.

5 beneficios de Dollarize