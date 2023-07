Te contamos cuál es la clave para el crecimiento del ecommerce en México

Por staff

25/07/2023

El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento sin precedentes, lo que contribuye a un aumento en la cantidad de transacciones en línea. Por ejemplo, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en el país la tendencia ha alcanzado de manera sistemática dobles dígitos a lo largo de los últimos tres años, con un proceso de expansión de hasta un 80%, pero para que este crecimiento sea sostenible y benéfico para todos los participantes, se requiere la implementación de procesos KYC y KYB.

KYC (Know Your Customer) es un proceso que permite a las empresas verificar la identidad de sus clientes para evitar el fraude y el lavado de dinero. KYB (Know Your Business) es similar, pero se enfoca en verificar la identidad de las empresas con las que se hace negocio o se entablan relaciones estratégicas. Estos procesos son cruciales para el comercio electrónico en México porque ayudan a crear un ambiente de confianza y seguridad para los clientes y las empresas.

“Uno de los principales retos que enfrentan las empresas de comercio electrónico en México es la falta de confianza de los clientes al momento de realizar pagos en línea, ya que son cautelosos a la hora de proporcionar información personal y financiera, lo que conlleva una disminución en las ventas; sin embargo, con la implementación de procesos KYC y KYB, las empresas tienen la capacidad de demostrar a los consumidores que se toman en serio la seguridad y protección de su información”, explica Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en validación de identidad de empresas y usuarios.

El 19° Estudio de Hábitos de Internet en México que Impactan la Estrategia Digital, elaborado por la Asociación Mexicana de Internet MX, indica que 1 de cada 4 usuarios de internet considera riesgoso comprar en línea, por lo que los procesos KYC y KYB pueden contribuir a inhibir la desconfianza.

KYC y KYB: el secreto a la consolidación

Otro beneficio de la validación de identidad en el comercio electrónico es que mejora la experiencia del cliente. Con la verificación de identidad, las empresas ofrecen un proceso de registro y compra más sencillo y rápido, apuntando a la satisfacción de los clientes y fomentando la lealtad a largo plazo. Además, la validación de identidad también puede ayudar a las empresas a reducir los costos de adquisición de clientes al permitirles identificar y retener a los clientes más valiosos.

“Al final del día, los procesos KYC y KYB son esenciales para el crecimiento sostenible del comercio electrónico en México. La implementación de estos procesos ayuda a las empresas a crear un ambiente de confianza y seguridad, al tiempo en que la validación de identidad contribuye a mejorar la experiencia del cliente”, puntualiza el director general y fundador de Tu Identidad.

