Te contamos los temas imperdibles del 8° Congreso América Digital México 2023

Por staff

09/06/2023

El próximo 21 y 22 de junio se llevará a cabo el 8° Congreso Tecnología y Negocios América Digital México 2023, en el World Trade Center de la Ciudad de México. El evento tiene como propósito ser el punto de encuentro entre las empresas globales y regionales más importantes en innovación tecnológica.

El Congreso tendrá una plenaria de conferencias magistrales y 4 foros temáticos con líderes y directivos de empresas procedentes de Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica y México, entre otros.

Además los participantes podrán realizar un networking efectivo con los 5,000 C-Levels, proveedores globales y socios estratégicos encargados de implementar procesos digitales innovadores en las organizaciones de México y Centroamérica que asisten al evento

En esta edición participarán conferencistas de talla internacional, quienes expondrán temas alusivos a herramientas tecnológicas, customer science, retos de la movilidad empresarial, validación de identidad, billeteras digitales, entre otros tópicos.

Nirav Sheth, Vice President de PreSales Americas, OKTA dará una charla sobre la identidad digital; mientras que Alejandro Preinfalk, CEO y Presidente, Siemens México Centroamérica y el Caribe, explicará cómo se está implementando el metaverso industrial; y Sergio Torres, Jefe de Estrategia, Innovación y Sustentabilidad de Digital Banking de BBVA México explicará qué sucede con la banca después de la transformación digital.

En el foro de telecomunicaciones, Javier Juárez Mójica, Comisionado Presidente en Suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hablará sobre Infraestructura digital en México: retos y oportunidades. En este foro también habrá un panel sobre los retos de la implementación de la red 5G en México y otro sobre la implementación de la industria 5.0

En el Foro de Banca Digital & Fintech contaremos con la participación de Zeus López, CISO de Banco Azteca, hablando sobre ciberseguridad. Además, los representantes de Kushki, Zoho, Junio, Axur, Telesign, GlobalLogic entre otros, hablarán sobre los retos y desafíos en esta industria; mientras que Daniel López,Director de Banca Digital y Cajeros Automáticos de Banregio, y Mario Piazzesi, Jefe de Innovación de Banco Invex México discutirán sobre la reinvención de la banca en tiempos de automatización.

Finalmente, en el foro de transformación digital participarán representantes de Emblue, Hootsuite, Alldatum, Alibaba, Adobe, Dynatrace, Asana, quienes compartirán sus experiencias al implementar la transformación digital en diferentes industrias. Rodolfo Rigante, CIO de L´oreal, y Patrick Patrón, Former Director of Innovation and Digital Projects, El Palacio de Hierro, intercambiarán experiencias en el Panel: Perspectivas de los líderes empresariales sobre el roadmap de transformación digital de las industrias

Cabe destacar que, en los dos días de actividades, se reunirán representantes de 100 empresas globales líderes en temas como blockchain, inteligencia artificial, loT, open banking, ciberseguridad y transformación digital, lo cual podría generar un impacto económico regional de 100 millones de dólares.

