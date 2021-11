Te contamos que piensa el CEO de Coinbase sobre el boom de los NFT

Por staff

13/11/2021

Los NFT están en boca de todos y parecen ser el boom del momento. Por si todavía no sabes bien que son, un token no intercambiable o vale no fungible​ o NFT es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único.

Como todo este tipo de cosas que aparecen de un día para otro en los medios de comunicación, todavía no sabemos a ciencia cierta si se trata de algo con futuro o simplemente una moda.

De acuerdo a Bloomberg el cofundador de Coinbase Global Inc., Brian Armstrong, dice que el mercado de tokens no fungibles (NFTs) podría rivalizar o incluso ser más grande que el negocio de criptomonedas de la compañía.

Esa fue una declaración audaz del CEO de Coinbase, realizada en una conferencia telefónica el martes después de que la mayor plataforma de activos digitales de EE.UU. reportara ingresos en el tercer trimestre por alrededor de US$1.300 millones. La declaración ayudó a aliviar la preocupación de que los ingresos estuvieron por debajo de lo previsto incluso pese a que el aumento fue de más de cinco veces respecto al año anterior.

“Estamos muy entusiasmados con los NFT, esta será un área muy grande para las criptomonedas en el futuro, y ya lo es hoy”, dijo el CEO de Coinbase, y agregó que “podría ser tan grande o más grande” que el negocio de criptomonedas de Coinbase.

Coinbase anunció oficialmente planes para lanzar su propia plataforma NFT a mediados de octubre, con la intención de permitir a sus usuarios crear, comprar, descubrir y exhibir NFT basados ​​en Ethereum. El servicio proporcionará una experiencia similar a la de las redes sociales, lo que permitirá a los usuarios seguir diferentes perfiles y recibir actualizaciones.

Suponiendo que la función de mercado de NFT se lance este año, “puede ser un 7% acumulativo para las ganancias de COIN en 2023″, dijo Owen Lau, un analista de Oppenheimer & Co.

El mercado de NFT en general se ha disparado en el último año. Sólo OpenSea registró un volumen de transacciones por casi US$ 2.000 millones en los últimos 30 días, según DappRadar.