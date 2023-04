¿Te gusta llevar la música a todos lados? Proba con estos dispositivos

Por staff

04/04/2023

Han pasado tres años desde que se decretó emergencia sanitaria por Covid-19 a nivel mundial. Esto hizo que las calles se vaciaran completamente y tanto las fiestas como todas las reuniones fueran canceladas. De acuerdo a la Secretaría de Turismo, en esta temporada vacacional de vuelta a la normalidad, se estima una ocupación de un 90% en las playas mexicanas. Asimismo, las reuniones con familiares y amigos no pueden faltar y, para ello es indispensable la buena música que genera un gran ambiente. Avalada por la Profeco, JBL garantiza la mayor duración de batería con hasta diez horas y las mejores opciones para ti:

No importa que estés en una terraza o en la alberca, las bocinas JBL Flip 6 y Charge 5 son resistentes al polvo y al agua. Gracias a su certificación IP67 ¡puedes sumergirte en la alberca con ella y seguirán sonando! Con la JBL Flip 6 tendrás una batería que dura más de 12 horas, mientras que la JBL Charge 5 con 20 horas de batería hará que bailes y cantes hasta el amanecer. JBL Charge 5 tiene un altavoz de agudos independiente y dos radiadores de graves JBL que te proporcionan un sonido intenso y nítido. Y si tus amigos tienen diferentes modelos de bocina portátil JBL, con la función Partyboost puedes agregar más potencia de la fiesta, ya que con esta función puedes conectar hasta 100 bocinas.

La llamativa bocina JBL GO 3 es ideal para que la uses donde sea. Gracias a su tamaño práctico y gran diseño, parece tejida a mano con colores variados para adecuarse a tu gusto. Estas características le dieron el premio IF Design Award 2021 como pequeña bocina portátil inalámbrica de gran sonido e increíble manufactura. Además, tiene el sonido JBL Pro, el cual ofrece un audio sorprendentemente potente y unos graves impactantes desde su medida ultra compacta

¿Te gusta llevar la música a todos lados? Si tu respuesta es sí, JBL Party Box on the Go y JBL Party Box Encore son perfectas para fiestas, ya que su práctico tamaño y fácil forma de transportarse permiten que las lleves a donde quieras, además con el potente sonido JBL son ideales para las reuniones. Estas bocinas incluyen un micrófono inalámbrico para que organices una noche de karaoke alrededor de una fogata o en el roof de un edificio. Y no te preocupes si andas sin batería en el celular, ya que también sirve como batería portátil para seguir en la fiesta.

Si tu idea esta temporada vacacional es seguir el estilo de vida fitness y aprovechar ese tiempo libre para entrenar. Los audífonos JBL Endurance JUMP están diseñados para todo tipo de ejercicio –ya sea que quieras nadar, salir a correr o estar en el gimnasio– gracias a su diseño ergonómico te garantizan comodidad y estabilidad. De igual forma, su conexión inalámbrica por Bluetooth te permite reproducir música de alta calidad durante 8 horas continuas sin que las molestias habituales de los cables enredados interfieran en tu entrenamiento. Si se te olvida cargarlos y tienes prisa, sólo dale 10 minutos de carga y podrás disfrutar de una hora sin interrupciones.

No importa la actividad que quieras hacer en esta temporada vacacional, ya sea un roadtrip, ir a la playa o alberca, organizar una carnita asada que termine en karaoke o enfocarte en ti mismo. Con JBL aseguras grandes momentos acompañados con gran calidad de música.