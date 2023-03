¿Te imaginás un mundo sin internet?

Por staff

14/03/2023

Los avances tecnológicos han llegado tan lejos que se instalaron en todos los ámbitos de nuestra vida de forma tal que ni siquiera nos damos cuenta lo necesario que se volvieron para nuestra rutina. Resulta difícil pensar cómo sería un día común de cada uno de nosotros, si no existieran todos los dispositivos que utilizamos y si no tuviéramos el acceso a internet para alcanzar la inmediatez a la hora de resolver problemas, comunicarnos e incluso trabajar.

Seguramente si no existiera internet muchas personas hoy no tendrían trabajo, pero no solo eso, la comunicación entre ellas sin las redes sociales sería mucho más complicada y la forma de socializar sin dudas sería otra y mucho menos permanente.

Surgen en la actualidad muchos debates que ponen como eje el hecho de pensarnos sin internet y si verdaderamente esta herramienta ha contribuido al desarrollo y avance de la sociedad, en detrimento de otros factores que la asocian a atributos negativos, ha reemplazado en muchos casos el trabajo del hombre, ha impulsado aún más el individualismo y el contacto y el encuentro real entre las personas, que realizan todas y cada una de sus actividades por medio de un dispositivo, de manera rápida, segura y sin la necesidad de salir de sus casas.

Casi no existen hoy porcentajes de hogares, empresas e instituciones que no posean conexión online con lo accesible y lo fácil que es contratar internet , y claro está que sin internet no se hubiesen alcanzado los niveles de desarrollo a nivel mundial a los cuáles hemos llegado, se han mejorado los procesos productivos, y también ha posibilitado el acceso a mejores servicios y un mayor alcance de conexión geográfica.

Asimismo, internet se ha transformado en una herramienta clave dentro de la comunicación para afrontar situaciones de emergencias, hace los procesos más organizados y funcionar de acuerdo a ese orden. Mientras no estamos conectados a internet, resulta más complejo seguir determinadas instrucciones y en el mismo sentido resolver de manera efectiva las dificultades que se presentan.

Por otra parte, sin internet los dispositivos móviles que utilizamos a diario no funcionarían y todas las operaciones que realizamos tampoco podrían ser posibles. Si el sistema no funciona las nuevas generaciones no saben comprar, vender, cobrar y es una cadena de hechos que se rompe y que rompe claramente con la cotidianeidad.

Esto sucede porque claramente ya no hay casi sistemas o servicios que funcionen u operen a través de lo manual, de este modo internet se ha convertido para las sociedades actuales en un bien tan importante como la electricidad, el gas o el transporte.

Todo funciona en línea y eso permite adquirir cualquier tipo de productos o servicios. Internet es una red de redes que concentra y centraliza hoy el 90% de todos los movimientos que realizamos en nuestro día. En este sentido es importante tener buenas prácticas de navegación, resguardar contraseñas, acceder a páginas seguras. Acceder a una navegación segura es fácil siempre y cuando se posea el conocimiento adecuado.

La conexión a internet como un bien de primera necesidad

A partir de todos los puntos anteriormente señalados, internet se convierte en una herramienta esencial dentro de la vida cotidiana y esto está reflejado a través de los usos y el lugar en el que lo ponen los usuarios.

La mayoría de las personas realiza sus compras por internet, adquiriendo mayores beneficios que haciéndolo de manera presencial. No tiene que moverse de su casa o trabajo y seguro que encuentra más opciones y mejores precios.

Asimismo la utilización de la nube a la que se accede con tal solo contratar internet es algo muy valioso para los usuarios, porque es un sistema de almacenamiento que posibilita tener dentro de un mismo espacio la información más importante sin correr riesgo de perderla.

Otro punto a favor es el uso de internet para informarse, los medios tradicionales se han ido desplazando para dar paso a las nuevas herramientas, los diarios digitales, el twitter, como así también los productos como el podcast principalmente para estar informado de las novedades y completamente actualizados.

Sin darnos cuenta todo se hace a través de internet, trabajar, estudiar, realizar trámites, buscar direcciones, compartir imágenes y hasta conocer gente nueva. A esta altura de nuestras vidas resulta imposible imaginar un día sin internet, está comprobado que ya difícilmente haya marcha atrás en el uso de esta herramienta, porque cuando no funcionan bien las redes, todo empieza a dejar de funcionar.

Perder la conectividad implicaría para las distintas sociedades volver a aprender a vivir, es demasiada la dependencia que generan estos sistemas, no sabríamos cómo funcionar ni vivir sin internet. Por lo que cada año que pasa es más difícil el pensar en volver atrás, ya hace bastante tiempo que es imposible poder vivir de forma autónoma.