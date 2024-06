TechExpo24: SCTE anuncia los oradores principales

29/06/2024

(EEUU) The Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE), una subsidiaria de CableLabs, anuncia los oradores principales para la SCTE TechExpo24, que tendrá lugar en el Georgia World Congress Center en Atlanta, Georgia, del 24 al 26 de septiembre de 2024.

El martes por la mañana, 24 de septiembre, la presidenta y directora ejecutiva de SCTE, María Popo, dará inicio al evento en el escenario principal, compartiendo la estrategia y la visión de SCTE. Durante el primer día, el sector celebrará los logros de las personas destacadas del año, incluyendo el Miembro del Año de SCTE.

“La TechExpo ofrecerá una oportunidad sin precedentes para interactuar con directores ejecutivos, directores de tecnología y encargados de tomar decisiones y observar tecnologías y aplicaciones emergentes que transformarán el sector”.

Los titulares del día de apertura solidificarán la visión decidida para dar forma al mundo de la conectividad de banda ancha y la fuerza laboral que lo impulsa, con el presidente y director ejecutivo de CableLabs, Phil McKinney, y los copresidentes de TechExpo de este año, el presidente de Cox Communications, Mark Greatrex, y el presidente y director ejecutivo de Liberty Latin America, Balan Nair.

“Esta reunión nos permite explorar el enorme potencial de los avances en la tecnología de banda ancha que darán forma al futuro de la conectividad”, dice Greatrex. “Juntos, estamos preparando el terreno para una era transformadora, creando una experiencia sin precedentes para nuestros clientes y nuestras comunidades, y revolucionando la forma en que conectamos el mundo”.

“A través de este evento, esperamos escuchar a líderes de opinión, explorar nuevas tendencias de vanguardia, experimentar nuevas tecnologías y establecer relaciones que fortalezcan nuestra industria”, dice Nair. “Espero ver muchas caras conocidas y hacer nuevas conexiones en septiembre”.

Aparecerán juntos para tratar sobre el desarrollo de la fuerza laboral, después de Greatrex y Nair, el presidente del directorio de Cable One, la presidenta y directora ejecutiva Julia Laulis, así como el director de operaciones recientemente nombrado de Cable One, Ken Johnson, quien anteriormente se desempeñó como director de tecnología e innovación de la empresa. Completando los titulares en el primer día de TechExpo24 estará Nicole Scoble-Williams, líder de Deloitte Global Future of Work, quien compartirá su pasión por mejorar el trabajo para los seres humanos y mejorar a los humanos en el trabajo, utilizando la tecnología para permitir y elevar las experiencias, el rendimiento y los resultados humanos.

El miércoles 25 de septiembre, subirá al escenario principal un CTO Townhall que incluirá al vicepresidente ejecutivo de tecnología de conectividad de Charter Communications, Justin Colwell; al vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de Cox Communications, Len Barlik; y al presidente de tecnología, productos y experiencia de Comcast Cable, Charlie Herrin. El segundo día también presentará un panel de director de estrategia. Se anunciarán más titulares.

Nuevo y notable

Faltando más de tres meses para el evento, los organizadores confirmaron que el salón está más del 80% ocupado, con 235 empresas confirmadas, incluidos 27 nuevos expositores. La IA es prolífica en la agenda y una “Zona de IA” dedicada hará su debut este año, con contenido que aparecerá en dos escenarios en el salón de exposición, el Tech Talk Stage y The Loft.

Las mentes más brillantes del sector ofrecerán perspectivas innovadoras sobre casos de uso e innovaciones de vanguardia organizadas en nueve temas. Hay 11 sesiones de Wireline Network Evolution en TAP y las sesiones de Wireless & Convergence se centrarán en varios temas de conectividad transparente. Otros temas para explorar incluyen IA y automatización; operaciones, construcción y planificación de redes; red como servicio (NaaS); seguridad y privacidad; crecimiento y transformación; política tecnológica; y el nuevo tema del factor humano, para cubrir cuestiones de cultura y desarrollo de la fuerza laboral. La agenda completa está disponible en línea.

Un nuevo plano de planta no tradicional se presentará este año para maximizar la visibilidad y las oportunidades en todos los ángulos. El diseño moderno elimina las rejillas estándar que se pueden plagar con una visibilidad mínima en los extremos de los pasillos.

Un nuevo estudio de televisión hace su debut en el salón de exposición, que incluye una sala de prensa y dos salas de reuniones informativas para que la prensa y los analistas trabajen, se recarguen y realicen reuniones informativas para la prensa. Las oportunidades de entrevistas pagadas están disponibles para los expositores y los asistentes pueden esperar un montaje de video de los puntos más importantes, noticias y desarrollos importantes de cada día.

También nuevo para 2024, un salón de acceso completo disponible para uso exclusivo de los titulares de pases de acceso completo para relajarse y conducir reuniones de negocios lejos del bullicio de la conferencia principal, con Wi-Fi, estaciones de carga y refrescos permanentes. Y, las Horas Felices de la Expo tendrán lugar en el salón de exposición los martes y miércoles de 5 a 6 p.m., donde los asistentes pueden socializar con conexiones nuevas y antiguas. Se servirá cerveza, vino y refrescos de cortesía.

Conocido mundialmente como el lugar preeminente para el liderazgo intelectual, innovación en ingeniería y perspectivas empresariales pioneras, TechExpo está preparando el escenario para tres días de contenido, colaboración y conversación para dar forma al futuro de la tecnología de banda ancha. Todavía hay tiempo para inscribirse para asistir y generar nuevas conexiones, catalizar la innovación y crear un progreso significativo a través del aprendizaje y la colaboración.

Durante 40 años, la Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE – Sociedad de Ingenieros de Telecomunicaciones por Cable), una subsidiaria de CableLabs, reúne a profesionales del sector para conectarse, colaborar e innovar, ofreciendo el lugar preeminente para liderazgo visionario, innovación en ingeniería y negociación dentro del sector de telecomunicaciones de banda ancha. El evento principal volvió a presentarse como TechExpo para captar su audiencia en expansión y la creciente convergencia de tecnologías. SCTE presentará TechExpo24 en Atlanta, Georgia, del 24 al 26 de septiembre de 2024. Presidida por Mark Greatrex, presidente de Cox Communications, y Balan Nair, presidente y director ejecutivo de Liberty Latin America, TechExpo reunirá a líderes del sector de todo el mundo y expondrá las tecnologías más atractivas que construyen el futuro de las telecomunicaciones.

