Tecnología cuántica: Las primeras aplicaciones comerciales estarán listas en tres años

Por staff

31/03/2022

La computación cuántica o informática cuántica​ es un paradigma de computación distinto al de la informática clásica o computación clásica. Se basa en el uso de cúbits, una especial combinación de unos y ceros.

Un nuevo estudio publicado hoy por el Instituto de Investigación Capgemini revela que casi una cuarta parte de las organizaciones (23%) está trabajando (o planea trabajar) en el aprovechamiento de las tecnologías cuánticas con el objetivo de desarrollar al menos una aplicación comercial importante en los próximos tres a cinco años. Además, el 20% de las organizaciones espera aumentar sus inversiones en esta tecnología durante el próximo año.

Según el estudio Quantum technologies: How to prepare your organization for a quantum advantage now, China (43%) y los Países Bajos (42%) tienen la mayor proporción de empresas que trabajan o planean trabajar en tecnologías cuánticas, muy por delante de Alemania y el Reino Unido (cada uno con un 26%), frente al 23% de media mundial.

“Estas empresas pretenden aprovechar la tecnología de diversas maneras, desde la mejora de la sostenibilidad en las operaciones y el descubrimiento de nuevos materiales para la fabricación de baterías, hasta la seguridad de la información, pasando por los sensores médicos y la mitigación de gases industriales nocivos”.

Las organizaciones de servicios financieros están utilizando las tecnologías cuánticas para fijar con mayor precisión los precios de los activos de riesgo, optimizar los portfolios para obtener mejores rendimientos y detectar fraudes. Además, las empresas sanitarias están intentando acortar el ciclo de desarrollo de los medicamentos utilizando la computación cuántica”, indica la consultora.

Ver más: Inteligencia Artificial potencia habilidades humanas

Elham Kashefi, catedrático de informática cuántica de la Escuela de Informática de la Universidad de Edimburgo y director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de la Universidad de la Sorbona, y cofundador de VeriQloud Ltd., ha declarado: “Podemos tardar otra década en construir un ordenador cuántico universal y a prueba de fallos. Sin embargo, podremos conseguir aplicaciones de impacto real en dispositivos cuánticos en un futuro próximo siempre que optimicemos y adaptemos los algoritmos cuánticos para el nuevo hardware ruidoso equipado con procesos de verificación a medida”.

Pascal Brier, Director de Innovación de Capgemini y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo, afirma: “Los recientes avances en las tecnologías cuánticas nos indican que una nueva era para la informática, los sensores y la ciberseguridad está por llegar en los próximos 5 años. Nuestra investigación confirma que cada vez más organizaciones se están informando sobre esta tecnología y experimentando con aplicaciones de tecnología cuántica en la vida real. En los últimos dos años, hemos visto surgir líderes en la industria financiera y mucha tracción en la automoción, en particular. En la actualidad, es fundamental prepararse para poder sacar provecho de estas tecnologías de nueva generación cuando las aplicaciones comerciales se conviertan en la corriente principal. Por eso, nuestro equipo de expertos en tecnología cuántica de todo el mundo está centrado en liberar este potencial para los clientes”.

Será crucial convertir los casos de uso más potentes en experimentos cuánticos a pequeña escala, establecer asociaciones a largo plazo con proveedores de tecnología y desarrollar una estrategia a largo plazo para ampliar el talento cuántico.