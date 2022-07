Tecnología disruptiva a la caza de nuevos mercados

16/07/2022

Las presiones inflacionarias, el aumento en las tasas de interés, la crisis en la cadena de suministros y el pronóstico de recesión en Estados Unidos han propiciado un ambiente de incertidumbre en el entorno económico global. En medio de este complejo panorama, las tecnologías disruptivas se presentan como una alternativa para que las empresas hagan frente a este panorama.

La Inteligencia Artificial, Machine Learning, Big Data, IoT, Blockchain, y herramientas como los chatbots, forman parte de las tecnologías que están cambiando los modelos de negocio, revolucionando la manera de atender a los clientes y, en general, de operar las compañías. Por medio de estas tecnologías y sus soluciones, las organizaciones son capaces de alcanzar su potencial y expandirse a nuevos mercados.

Esta tendencia continuará a la alza durante los próximos años. De acuerdo con Gustavo Parés, Director General de NDS Cognitive Labs, empresa mexicana especializada en Inteligencia Artificial, “estas tecnologías son disruptivas porque hacen todo cientos de veces más rápido y logran un ahorro de costos significativo, lo cual da una ventaja a las empresas y les permite crecer aún ante un entorno económico complejo, llegar a otros mercados y capitalizar nuevas oportunidades de negocio. Además les ayudan a reaccionar mucho más rápido ante cualquier desafío y que las decisiones de negocios no se tomen a ciegas, sino con una estrategia sólida detrás, creada a partir de datos y medible”.

Durante su participación en The Annual Conference 2022 de la Global Information Technology Management Association (GITMA), Parés señaló que “para ser un jugador relevante en la región de Latinoamérica y a nivel global es necesario tener presencia en otras latitudes. De la mano de este tipo de tecnologías, las distancias se reducen y el talento se suma desde cualquier lugar, lo que permite a las compañías conseguir el objetivo de llegar a nuevos territorios de una manera más eficiente”.

En los meses recientes miles de compañías han reenfocado sus estrategias de negocios para hacer frente al entorno, la mayoría de estas estrategias están enfocadas en disminuir los riesgos y reducir costos para sobrevivir. Sin embargo, para el Director General de NDSC Cognitive Labs, detrás de toda crisis hay oportunidades enormes.

“De la mano de las tecnologías disruptivas las empresas no sólo pueden disminuir riesgos y mejorar su toma de decisiones, lo más importante es que les permiten seguir creciendo y llegar a nuevos mercados. No se trata sólo de sobrevivir a una crisis, sino de buscar soluciones innovadoras. La combinación entre el mejor talento y la tecnología adecuada será el ‘mix’ que defina a los nuevos líderes empresariales”, añadió Parés.

En busca de nuevos mercados

Las tecnologías como Inteligencia Artificial y Machine Learning han generado cambios de fondo e impulsado el crecimiento en diferentes industrias, desde las instituciones financieras tradicionales y las fintech hasta las plataformas de entretenimiento, pasando por los comercios electrónicos y las aerolíneas, por mencionar tan solo algunos ejemplos.

Respecto a esta industria, un estudio de Juniper Research descubrió que los ahorros en costos operativos derivados del uso de chatbots en la banca llegarán a 7,300 millones de dólares en 2023, lo que representa un ahorro de tiempo para la industria equivalente a 862 millones de horas, casi medio millón de años de trabajo.

Herramientas como los chatbots, o asistentes conversacionales, permiten que las empresas conozcan con mayor profundidad a sus usuarios y que, con base en esta información, se puedan desarrollar productos y servicios personalizados, amigables y adaptables. En el mismo sentido, pueden atender miles de consultas de manera simultánea y responder de manera más eficiente a los clientes.

De acuerdo con el reporte Chatbots are here to stay. So what are you waiting for? de Accenture Digital, la postventa y servicio al cliente, CRM y marketing, son las áreas principales en donde los ejecutivos prefieren la implementación de asistentes conversacionales. No obstante, el 65% considera que el principal desafío está en contar con el talento calificado para desarrollar y trabajar con ‘bots’.

La clave está en el talento

El tealento capacitado es la clave del éxito de cualquier empresa. Encontrarlo puede ser un desafío, pero gracias a las nuevas tecnologías es posible contactar perfiles aun si residen en otra cuidad o país.

“Con ayuda de herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial los procesos de reclutamiento y oboarding de los colaboradores se vuelven más rápidos y eficientes. Así las compañías pueden optimizar sus alcances para atrear a los mejores perfiles y ofrecer experiencias laborales ótpimas que les ayuden a retener al telento. Además es posible generar dinámicas de trabajo remoto eficientes”, apuntó Parés.