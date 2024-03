Tecnologia no consumo: 42% dos compradores já usam IA dentro de sua experiência de compra

25/03/2024

A tecnologia tem desempenhado cada vez mais um papel importante na forma como os consumidores interagem com as marcas e realizam suas compras. De acordo com uma pesquisa conduzida pela Ecglobal, uma empresa pertencente à plataforma Haus do Grupo Stefanini, com cerca de 500 pessoas, revela-se uma mudança significativa no comportamento de compra. Entre os pontos apontados pela pesquisa estão:

Adoção de Inteligência Artificial (IA) no Processo de Compra : 42% dos consumidores já incorporam a IA em suas experiências de compra, indicando uma tendência crescente de integração tecnológica. Dentre esses, 52% consideram o uso de IA positivo durante o Dia do Consumidor, evidenciando uma mudança de percepção em relação a essas ferramentas.

: 42% dos consumidores já incorporam a IA em suas experiências de compra, indicando uma tendência crescente de integração tecnológica. Dentre esses, 52% consideram o uso de IA positivo durante o Dia do Consumidor, evidenciando uma mudança de percepção em relação a essas ferramentas. Realidade Aumentada (RA) na Visualização de Produtos: Um significativo número de 29% dos entrevistados utiliza RA para visualizar itens antes da compra, destacando uma demanda por experiências mais imersivas e informativas.

Um significativo número de 29% dos entrevistados utiliza RA para visualizar itens antes da compra, destacando uma demanda por experiências mais imersivas e informativas. Confiança na Recomendação de Produtos por IA: 75% dos entrevistados demonstram confiança na IA para auxiliar em suas decisões de compra, indicando uma aceitação crescente dessa tecnologia. Surpreendentemente, 61% estariam dispostos a confiar em avaliações de produtos feitas por IA evidenciando o papel influente dessa tecnologia na formação de opiniões de compra.

75% dos entrevistados demonstram confiança na IA para auxiliar em suas decisões de compra, indicando uma aceitação crescente dessa tecnologia. Surpreendentemente, 61% estariam dispostos a confiar em avaliações de produtos feitas por IA evidenciando o papel influente dessa tecnologia na formação de opiniões de compra. Potencial das Compras Automáticas por IA: Um expressivo percentual de 62% dos entrevistados expressou interesse em utilizar a IA para compras automáticas, revelando uma busca por maior conveniência e eficiência no processo de compra.

Adriana Rocha, CEO e cofundadora da Ecglobal, aponta que a tecnologia está redefinindo a maneira como os consumidores fazem suas compras e interagem com as marcas e que há muitos temas para explorar como as implicações dessas tendências e as estratégias que as empresas podem adotar para se manterem relevantes em um mercado cada vez mais digitalizado.

