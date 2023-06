“Tecnología, una ventaja competitiva clave para impulsar nuevos modelos de negocio”

Por staff

06/06/2023

Alinear la innovación con la estrategia y la cultura empresarial, contar con información de valor e implementar soluciones tecnológicas y plataformas de analítica cualitativas, completas y unificadas, permite a las compañías hiperpersonalizar la experiencia, anticiparse y convertir los retos empresariales en oportunidades de crecimiento, rentabilidad y escalabilidad.

Para abordar cómo pueden las organizaciones utilizar la tecnología para convertir todo su potencial en una ventaja competitiva única y diferencial, decisores de empresas punteras en su ámbito empresarial, han participado en el encuentro impulsado por MicroStrategy, “La Tecnología, una ventaja competitiva clave para impulsar nuevos modelos de negocio, agilizar los procesos y la eficiencia de las compañías”, y organizado por Dir&Ge.

Los directivos han coincidido en la importancia de que el top management de las compañías apoye la innovación como elemento necesario para impulsar la transformación y el crecimiento. Además, han señalado la necesidad de establecer una estrategia de gestión del cambio cultural para romper barreras y conseguir que la innovación se integre de manera transversal en toda la compañía. Asimismo, han resaltado el valor de contar con soluciones que permitan interconectar de manera estándar las distintas aplicaciones tecnológicas de una compañía, con el fin de agilizar los procesos y captar datos de valor para responder ante los actuales requerimientos de mercado.

Integración de soluciones tecnológicas para optimizar procesos





Para lograr aprovechar los recursos y obtener mejores resultados tanto económicos como reputacionales, es clave estar a la vanguardia de las necesidades y tendencias actuales, así como integrar las herramientas que permitan optimizar los resultados.

Jorge Andreo, Director Ejecutivo de operaciones de EVO Banco, ha puesto el foco en la rentabilidad. “A largo plazo la innovación debe traducirse en rentabilidad, ya que requiere una gran inversión por parte de las compañías. No obstante, en ocasiones la percepción varía: los altos directivos pueden considerarla una palanca de rentabilidad a corto plazo, mientras que los miembros de los departamentos de innovación plantean las acciones como propuestas que se deben experimentar y poner en práctica, asumiendo la posibilidad de que quizás no lleguen a alcanzar la rentabilidad esperada. Por ello es clave que la dirección general esté totalmente convencida de que la innovación es un proceso necesario para impulsar el crecimiento”.

“Alinear la innovación con la estrategia es fundamental para tener una visión clara del valor que aporta la puesta en marcha de determinados proyectos a la compañía”, ha señalado Miguel Amérigo, Jefe Corporativo de I+D e Innovación de OHLA. Ha mencionado, asimismo, que “establecer métricas para medir la efectividad de iniciativas innovadoras es un gran reto, y en este sentido puede resultar muy funcional integrar un sistema de gestión de innovación que diferencie los proyectos en función de los objetivos que se persiguen con cada uno de ellos. De esta forma, se generan espacios de conversación más cómodos entre los decisores y los equipos de innovación, para desarrollar de forma diferenciada proyectos que generen rentabilidad a más corto plazo y, por otro lado, propuestas más disruptivas o experimentales a largo plazo”.

Severino Gala, Country Manager Spain & Portugal de MicroStrategy, ha destacado un cambio de tendencia en la manera en que las compañías desarrollan sus procesos de innovación. “Tradicionalmente, las organizaciones buscaban soluciones tecnológicas para equipos especializados y actualmente solicitan, cada vez con mayor frecuencia, incorporar a más personas a su proceso de evolución, facilitándoles la adopción tecnológica. Conseguir que la tecnología sea accesible a todos los empleados, es lo que realmente transforma las compañías”. Asimismo, ha mencionado el valor que aporta una estrategia de integración de las soluciones tecnológicas. “En un contexto en el que conviven múltiples soluciones en una misma compañía, es clave contar con herramientas que te permitan interconectar de manera estándar las distintas aplicaciones tecnológicas para poder aprovechar todo su potencial”.

José Carlos Prieto,Gerente Transformación y Excelencia Operativa de Santalucía Seguros, ha señaladola importancia de establecer un modelo de cuenta de resultados de innovación. “En una compañía conviven proyectos de transformación tangibles orientados a corto plazo y con métricas definidas y, por otro lado, una línea de experimentación enfocada a largo plazo. En este sentido, contar con una cuenta de resultados de innovación permite compensar los proyectos a largo plazo con acciones tecnológicas que generan retorno y rentabilidad en un periodo de tiempo menor”.

Cambio cultural para evitar la persistencia a la innovación



Innovar requiere la transformación de la cultura corporativa, los procesos y las metodologías. La resistencia al cambio de los equipos o la curva de aprendizaje de determinadas herramientas, han sido señaladas por los directivos como algunas de las barreras que encuentran las compañías a la hora de abordar un proyecto de innovación.

Jesús Jerónimo, New Digital Services & Products Director Sanitas & BUPA ELA, ha puesto el foco en la importancia de abordar el cambio cultural. “Más allá del horizonte 1, centrado en generar rentabilidad, los equipos deben percibir el valor que aporta a las organizaciones trabajar en los horizontes 2 y 3, enfocados a crear oportunidades emergentes y desarrollar ideas innovadoras que puedan resultar exitosas en un futuro. En este sentido, es estratégico abordar el cambio cultural para romper barreras y para ello es importante que se desarrollen acciones a nivel interno para promocionar la innovación en la compañía. Por otro lado, es clave que los departamentos de innovación sean más inclusivos y expongan los procesos de forma más clara al resto de departamentos. Si la cultura interna de la empresa muestra persistencia a la innovación, la estrategia no servirá de nada”.

Por su parte, José Gutiérrez, Director General – Soluciones, Digital & Tecnologia de Prisa, ha destacado que “la innovación debe entenderse como un coste transversal a la organización de tal forma que la inversión en determinados proyectos innovadores pueda recuperarse con otros proyectos paralelos”. Por otra parte, ha enfatizado en el valor de incluir a toda la plantilla en los procesos de creación de iniciativas transformadoras. “Plantear los proyectos como retos atractivos que se deben afrontar desde todos los departamentos de la compañía, contribuye a que los empleados se sientan partícipes del proceso y trabajen de manera integrada. Al mismo tiempo, ayuda a que los equipos de innovación no sean percibidos como departamentos independientes que trabajan de forma aislada al resto de la compañía”.

“Más allá del desarrollo de acciones a corto plazo, es importante plantear una visión a medio y largo plazo. La innovación pasa por asumir riesgos, por ello es valioso hacer pruebas de concepto, medir y analizar para convertir las posibles debilidades en oportunidades testando nuevos modelos de negocio alternativos sin perder el horizonte temporal de tu negocio principal”, ha señalado Orestes Aja, Head of Digital & OTT de ATRESMEDIA INTERNACIONAL. Por otra parte, ha remarcado la importancia de compartir conocimiento entre los empleados de la empresa. “Es estratégico a nivel de cultura empresarial apostar por la divulgación para que todos los equipos entiendan qué proyectos de innovación se están desarrollando en la compañía y diluir las barreras de resistencia al cambio”.

Encontrar el equilibrio entre innovar en la mejora de procesos y en proyectos diferenciales



Los directivos han compartido los aspectos principales que las compañías priorizan es sus procesos de innovación. Han destacado la importancia de alcanzar un punto de equilibrio entre aplicar la tecnología a la optimización y mejora de procesos y, por otro lado, orientarla a proyectos innovadores que puedan generar una ventaja diferencial. Además, han señalado la flexibilidad, la cultura y la agilidad para identificar tecnologías, probarlas y escalarlas, como valores estratégicos para optimizar la innovación.

Asimismo, han coincidido en que la experiencia de cliente es el principal motor que guía las acciones de innovación a corto plazo en las compañías y han incidido en el valor de escuchar activamente sus necesidades para poder ajustar y personalizar los proyectos de transformación futuros a sus necesidades cambiantes.

“Si la alta dirección no apoya la innovación es muy complejo poner en práctica los proyectos”, ha compartido Alberto Moreno, Director de División de Adecco, y ha apuntado además que “en sectores cortoplacistas que demandan una presión inmediata en rentabilidad, un modelo que puede resultar efectivo para conseguir que la dirección asigne el presupuesto adecuado a iniciativas innovadoras, es identificar indicadores operativos, de tal forma que, en caso de que no sea posible medir la rentabilidad de determinadas acciones, sí pueda demostrarse que contribuye a mejorar la eficiencia operativa. No obstante, es fundamental que las iniciativas en transformación e innovación estén conectadas con la estrategia corporativa y con los planes locales”.

“Desde la alta dirección, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, optimizar la gestión de los recursos es un factor estratégico y en este sentido algunas alternativas para mantener la apuesta por la innovación son: hacer pequeños proyectos de prueba y concepto antes de una nueva implementación, acceder a subvenciones que apoyan las alternativas innovadoras o colaborar con partners”, ha apuntado Javier Bescós, Director de Regulación e Innovación de Feníe Energía. Ha mencionado, además, que uno de los grandes desafíos que afrontan las organizaciones es “conseguir ofrecer un mejor servicio sin perder la esencia, conjugando la cercanía y la profesionalidad con la implementación de soluciones tecnológicas y automatizadas”.

Ver más: Lanzan el primer máster de España en tecnologías financieras, pagos y banca digital

Ver más: El éxito de la industria restaurantera está ligado a su digitalización

Ver más: Visa y Mercado Pago tokenisan el comercio electrónico del futuro