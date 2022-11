Tecnología verde: ¿Cómo puede la industria de TI reducir la huella de carbono global?

Por staff

18/11/2022

Por Jesús García, Country Manager de Quest en México

Las organizaciones dedican mucho tiempo a invertir en formas de reducir su huella de carbono, pero la TI verde es un área que a menudo no se toma en cuenta. Pero, ¿qué implica exactamente? Se estima que la computación global es responsable de entre el 2,1% y el 3,9 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según un artículo de United Press International, Inc. Es posible que esos porcentajes no parezcan mucho, pero cuando los pones al lado del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero de las que es responsable toda la industria de la aviación, la realidad de la situación comienza a verse más grave.

¿Por qué debería importarte? Tener un departamento de TI ecológico es beneficioso por varias razones:

Ambientalmente: el beneficio obvio es el impacto positivo que tiene “volverse ecológico” para el medio ambiente. Al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del departamento de TI, se está contribuyendo activamente a detener el calentamiento global.

Negocios: volverse ecológico es realmente excelente para los márgenes de beneficio de la empresa.

Ahorro de costos: uno de los principales beneficios de eliminar parte del hardware que se está utilizando actualmente es el ahorro de costos (por ejemplo, se reducirá CAPEX, se tendrá una menor factura de electricidad y se gastará menos en mantenimiento/viajes de empleados para proporcionar dicho mantenimiento)

Clientes Leales: Según un artículo de Forbes, “más del 80% de las personas respetan a las empresas y marcas que adoptan prácticas ecológicas”. A muchos consumidores les gustaría hacer más compras ecológicas, pero no tienen los medios para hacerlo tanto como les gustaría. Si se puede hacer que ese proceso sea fácil para los clientes mediante la TI verde, su lealtad aumentará y esto podría inspirar a los clientes potenciales a elegir una empresa sobre sus competidores.

Formas de superar los obstáculos de la TI verde

Mirando la lista de operaciones de TI que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, se puede visualizar que el principal obstáculo para la TI verde es el equipo involucrado. Por ello, hay algunos pasos que se pueden seguir para ayudar a reducir la huella de carbono:

Usar deduplicación de datos: Con el crecimiento exponencial de los datos, las organizaciones utilizan mucho más almacenamiento. La deduplicación de datos es el proceso de identificar y eliminar bloques de datos duplicados. En resumen, elimina la redundancia, lo que reduce la cantidad de información que se necesita almacenar y los costos asociados con el almacenamiento. A su vez, reduce la cantidad de hardware de almacenamiento utilizado en el centro de datos y en la nube. Esta es una manera fantástica de reducir la huella de carbono global, ya que será necesario fabricar, almacenar, transportar, administrar y brindar soporte a menos dispositivos. Además, permite usar menos electricidad para energía y refrigeración y usar menos espacio para equipos.

Utilizar el almacenamiento en la nube para copias de seguridad y recuperación ante desastres: Este enfoque ya ha sido adoptado por la mayoría de las organizaciones para reducir costos en administración de TI. El uso de almacenamiento en la nube como Azure Blob y AWS S3 ayuda a reducir la huella de carbono ya que se puede agregar y quitar almacenamiento según sea necesario, lo que lo convierte en una solución mucho más flexible.

Entonces, es hora de que las organizaciones piensen más en la TI verde Quest QoreStor puede ayudar a reducir el impacto en el medio ambiente mientras se reducen significativamente los requisitos y costos de almacenamiento tanto en el centro de datos como en la nube.