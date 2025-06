Tecnológico de Monterrey lanza convocatoria internacional para IFE Conference 2026

05/06/2025

– La convocatoria está abierta hasta el 15 de junio en cuatro categorías: trabajos de investigación, documentos sobre innovación, presentaciones de libros y experiencias de innovación educativa.

– Los trabajos seleccionados podrán ser publicados en la serie “Lecture Notes in Educational Technology” de Springer, indexada en Scopus.

– Desde su creación en 2006, IFE Conference ha reunido a más de 34,000 participantes de más de 40 países.

MONTERREY, Mexico, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — En un contexto clave para la educación global, el Tecnológico de Monterrey ha anunciado convocatoria dirigida a la comunidad investigadora, académica y de profesionales del ámbito educativo para participar como ponentes en la próxima edición de IFE Conference 2026, que se celebrará del 27 al 29 de enero de 2026 en Monterrey, México.

Ante la rápida adopción de la inteligencia artificial, el aprendizaje híbrido y las nuevas demandas laborales se están transformando los métodos de enseñanza, el rol de las instituciones educativas y los distintos modelos de aprendizaje a lo largo de la vida.

Frente a este panorama, la IFE Conference, organizada por el Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, busca ser un espacio de colaboración interdisciplinaria donde se compartan ideas, experiencias y soluciones para los desafíos que enfrenta el aprendizaje en el siglo XXI. Esta cumbre anual, que desde su inicio en 2006 ha reunido a más de 34,000 participantes de más de 40 países, promueve el intercambio de propuestas para transformar la educación.

Cuatro categorías de participación:

Trabajos de investigación

Documentos sobre innovación

Presentaciones de libros

Experiencias de innovación educativa

Las propuestas serán evaluadas por su relevancia y originalidad. Los trabajos de investigación que cumplan con los criterios editoriales podrán ser publicados en la serie Lecture Notes in Educational Technology de Springer, indexada en Scopus.

Ejes temáticos de la edición 2026

Los ejes temáticos de esta edición abarcan cinco áreas clave:

Tendencias educativas, como la evolución de los métodos de enseñanza y habilidades socioemocionales

Tecnologías educativas relacionadas con el uso de herramientas digitales para enriquecer la enseñanza

Innovación académica en salud, enfocada en mejorar la formación y la investigación médica

Gestión de la innovación educativa con estrategias de evaluación y desarrollo institucional

Aprendizaje a lo largo de la vida, orientado al desarrollo de competencias para la empleabilidad y el crecimiento personal.

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de junio de 2025. Las personas interesadas pueden consultar los detalles y enviar sus propuestas a través del sitio web oficial: https://ifeconference.tec.mx.

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) es una universidad privada y sin fines de lucro, reconocida por su excelencia académica, innovación educativa y visión global. Fue fundada en 1943 y actualmente tiene presencia en 33 municipios de 20 estados de México, cuenta con una matrícula de 60 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, así como más de 27 mil alumnos de preparatoria. Acreditada por la SACSCOC desde 1950. Se ubica en el puesto #185 del QS World University Rankings 2025 y en la posición #7 en América Latina según el THE Latin America University Rankings 2024. Destaca también en empleabilidad global y programas de emprendimiento, siendo parte de redes internacionales como APRU y U21. Para conocer nuestro Boilerplate visite: https://tec.rs/Boilerplate

