Telco Transformation LATAM 2022 vuelve en formato presencial en Rio de Janeiro

Por staff

05/08/2022

Telco Transformation LATAM, es organizado por Conecta Latam, una empresa brasileña especialista en la creación de eventos líderes en las industrias de telecomunicación y tecnología en el país en América Latina.

El evento de Rio de Janeiro reunirá a más de 400 ejecutivos y más de 100 ponentes de los operadores, entidades de regulación, analistas, proveedores, representantes de entidades de gobierno y otros actores relevantes de la industria.

En el marco de Telco Transformation Latam 2022 se dividirá en tres agendas claves simultáneos para el mercado:

Business Assurance, Fraud & Security

Digital Transformation, AI, Big Data & Analytics

5G & Network Transformation

También se abordará todos los temas clave de este floreciente sector y cómo esto ayudará al negocio de los operadores. En 2019 reunió a 400 representantes de los principales operadores, reguladores, analistas, gobierno, proveedores de soluciones e influenciadores del mercado. Un espacio de actualización, debate, reflexión y networkig para todos los ejecutivos del sector de telecom y tecnología de Brasil y Latino América.

Entre los temas principales que se tratarán en el evento se resalta la ruta de 5G, desafíos, oportunidades y avances de despliegue de red, su crecimiento exponencial, ciberseguridad, IoT, inteligencia artificial, tendencias en analytics, cloud telecom y los ecosistemas de servicios interconectados están entre los temas que serán abordados.

Ver más: Google retrasa la eliminación de cookies

Algunos de los oradores que ya confirmaron su participación en el evento son:

André Costa, Diretor de Operações, TIM; André Martins, Shareholder e CEO, NLT Telecom; André Romanon, Country Manager, ROKU; Albervan Luz, Head/Director e-Care, CLARO; André Felipe, Segurança de Distribuição de Conteúdo, GLOBO; André Nazaré, Diretor de Infraestrutura e Operações de TI, SKY BRASIL; Andrea Ayala, Responsable del departamento de prevención de fraudes, PERSONAL PARAGUAY; Artur Coimbra, Conselheiro, ANATEL; Ari Lopes, Senior Manager, Service Provider Americas Markets, OMDIA; Atila Branco, CTIO, Fibrasil; Augusto Nellessen, Superintendente de TI, ITAU; Beatriz Soares, Diretora de Produto e Operações, OLX; Cecilia Tamagusuku, Gerente de Sistemas del Negocio, CLARO ARGENTINA; Claudio Creo, CISO, TIM; Cicero Olivieri, Vice-presidente de Engenharia / CTO, V.tal; Cristiana Camarate, Superintendente de Relações com Consumidores, ANATEL; Cristiano Moreira, Gerente de Produtos, EMBRATEL; Daniela Galego, Head of Sales, Yahoo!; Diego Lanzaro, Telco Cloud Project Leader, ANTEL URUGUAY; Diego Lara, Head of Business Assurance and Operations, VIVO; Eduardo Carneiro, Coordenador de Combate à Pirataria, ANCINE; Estevam Araujo, CTO, Winity; Georgia Jordan, Research Analyst, S&P Global Market Intelligence; Hermano Tercius, Superintendente de Fiscalização, ANATEL;Horacio Marcelo Arricobene, Principal Network Architect SDN/NFV/SD-WAN, Telefonica Hispam; Juan Lalanda, Manager de Revenue Risk Management, Mercado Libre Argentina; Lívia Franciulli, Head de Antifraude, TIM; Lucas Aliberti, Diretor de Novos Negocios, LIGGA TELECOM; Marcio Carvalho, Diretor Executivo de Marketing, CLARO; Marcio Nogueira Gomes, Revenue & Cost Assurance Senior Manager, TELEFONICA; Marco Bego, Chief Innovation Officer, InovaHC; Marco Di Costanzo, Network Director, TIM; Marcos Peixoto, Head of Marketing CRM, Growth Marketing & Customer Experience B2B, CLARO; Mario Azevedo, Global Manager of Engineering & Technology Projects, VALE BRASIL; Mauricio Finelli, Senior Product Owner de Parcerias em Desenvolvimento de Produto, GLOBOPLAY; Mauro Fukuda, Diretor de Estratégia, Tecnologia e Arquitetura de Rede, V.Tal; Michelle Bastos Lage Ferreira, CTIO Governance Director, TIM; Miguel Cisterna, Gerente de Seguridad Digital, Telefónica Chile; Miguel Zapata, Revenue & Business Assurance Manager, TELEFÓNICA ARGENTINA; Nelly Piedad Rodríguez Directora Aseguramiento de Ingresos y Control Fraude ETB COLOMBIA;Rafael Coronel, Director of Big Data & Artificial Intelligence, CLARO; Rodrigo Tavares, Senior Vice President of Customer Journey, RecargaPay; Rogerio Garchet, CMCxO – Chief Marketing and Customer Experience, VERO; Salvador Deu Perez, Jefe de ciberseguridad y seguridad de la información, PERSONAL PARAGUAY; Sergio Gaiotto, Chief Data Officer, OI; Sebastián Guic, Experto Senior en Acceso Móvil 4G y 5G, TELECOM ARGENTINA; Suzzy Cipriano, Diretora Customer Experience, VIVO; Wellington Paes, Founder & CEO, Conexão Customer;

Fecha: 17 y 18 de Agosto.

Lugar: Windsor Barra Hotel, Rio de Janeiro – Brasil – Av. Lúcio Costa, 2630 – Barra da Tijuca

Enlace del evento: https://www.conecta-latam.com/telcotransformation