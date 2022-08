Telecom busca talento digital con experiencia en IT

Por staff

18/08/2022

Telecom Argentina, empresa del ecosistema digital, lanza la segunda edición de su programa de atracción de talento LEVEL UP, fuertemente anclado en el desarrollo de aplicaciones móviles.



LEVEL UP MOBILE EDITION busca desarrolladores con experiencia en IT, que puedan aportar valor al ecosistema de plataformas de Telecom, Flow y Personal, en los negocios y canales que la compañía está encarando en el camino de su evolución digital.

Para potenciar este desafío, Telecom necesita talento que aporte valor. En este sentido, busca en el mercado los mejores perfiles para sumar a su equipo, y en paralelo, sigue impulsando el desarrollo de su gente con distintas propuestas de upskilling y reskilling interno.

Con Level Up, Telecom financia la capacitación de los ingresantes para ampliar su stack tecnológico, a partir de un período de dedicación exclusiva al aprendizaje durante las primeras 10 semanas. Una vez finalizado ese bootcamp se suman a alguno de los equipos dedicados a los proyectos digitales de la compañía para poner en acción todo su potencial.

LEVEL UP MOBILE EDITION es un programa destinado exclusivamente a desarrolladores que residan en cualquier parte de la Argentina, con conocimientos y más de 1 año de experiencia laboral sobre el stack de Android (usando Java o Kotlin) o iOS (usando Swift),Git y servicios de control de versiones (como GitHub, Bitbucket, etc).



Los candidatos que cumplan con este perfil, se postulan y participan de un proceso de selección que incluye desafíos técnicos y entrevistas con los equipos de reclutamiento de Telecom. Una vez superado este proceso, el postulante ingresa a la compañía para vivir una experiencia única sumándose a un bootcamp con:

Dedicación 100% exclusiva a su aprendizaje durante las primeras 10 semanas

Mentorías personalizadas y contenidos exclusivos.

Acompañamiento permanente por parte de especialistas en tecnología.

La oportunidad de poner en práctica sus skills para implementar desarrollos y soluciones que potencien la experiencia de 30 millones de clientes de Telecom, Personal y Flow.

Para transitar estos desafíos, Telecom eligió como partner a Rooftop Academy.

Talento Digital



Telecom está incorporando perfiles digitales que se identifiquen con su propósito y cultura: ser curiosos, flexibles y ágiles; que quieran ser protagonistas de un proyecto laboral desafiante. Talentos que generen y promuevan ambientes de trabajo colaborativo y que puedan aplicar sus competencias en distintos escenarios, siempre con una visión growth mindset. Y que se sumen a proyectos core de transformación en advance analytics, customer experience, IoT, Flow, entretenimiento y contenidos, fintech, contact center cognitivo y cloudificación, entre otros.



Los candidatos que ingresaron en la primera edición de Level Up ya están trabajando en el desarrollo Back-end | Front-end con nuevos skills en JAVASCRIPT + NODE JS y REACT JS





Propuesta de valor



Telecom ofrece a sus colaboradores experiencias únicas, con una propuesta de valor con tres principios fundamentales: holístico, humano y creíble.

Holístico porque es integral y acompaña a cada momento del ciclo de vida laboral de las personas.

Humano porque genera emociones con la compañía y su entorno.

Creíble porque se materializa con actitudes y prácticas que se mantienen a lo largo del tiempo, con líderes comprometidos que inspiran y propician entornos positivos.

La estrategia de atracción y fidelización se complementa con el proyecto estructural de la evolución de negocios de la compañía, que se apalanca en equipos que cuentan con referentes en sus áreas de expertise, que son reconocidos y valorados dentro del mercado. Trabajar en Telecom es tener la oportunidad de ser protagonista, en equipos de alta capacidad y performance que agregan valor al desarrollo profesional de cada colaborador.



Adicionalmente, se contempla la asignación del equipamiento digital necesario y la conectividad fija y móvil para el trabajo remoto, con flexibilidad horaria y una modalidad de trabajo centrada en la mejor experiencia empleado. Con foco en el equilibrio entre la vida profesional, familiar y personal, la empresa está implementando un mix de opciones en función de las necesidades de los diferentes proyectos y tipos de tarea: homeworking full, presencialidad y la combinación de ambas modalidades. En este esquema los espacios laborales, Centros de Experiencia, se potencian como verdaderos espacios de encuentro, intercambio y co-working, aprovechando al máximo las posibilidades de la tecnología y la conectividad.



La propuesta de valor también incluye una variedad de opciones de aprendizaje, y beneficios en turismo, gastronomía, fitness, entre otros. Los programas de voluntariado y acciones de medio ambiente, sustentabilidad y diversidad son una constante en este ecosistema de experiencias. Cada colaborador puede diseñar su aprendizaje por medio de distintos programas, prácticas y herramientas, que permiten su desarrollo continuo. Entre otros se destacan una plataforma de aprendizaje virtual con más de 3500 recursos asincrónicos; programas innovadores de mentoring de pares y mentoring inverso; transición de carrera para nuevos líderes; programas de liderazgo y academias como la Tech Station, un ecosistema de experiencias de aprendizaje y desarrollo para los colaboradores, que se focaliza en las capacidades estratégicas necesarias para potenciar los desafíos de negocio y la experiencia de los clientes