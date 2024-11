Telecom finalizó el despliegue del primer cluster colaborativo del ecosistema Agtech

29/11/2024

(Argentina) Telecom, a la vanguardia en soluciones tecnológicas para el mercado corporativo, empresas y organismos públicos, realizó el evento de inauguración del primer cluster de conectividad en la ruralidad que alcanza parte de la zona núcleo de los partidos de Pergamino y Rojas en la provincia de Buenos Aires. Es el primer proyecto colaborativo con socios estratégicos de la cadena de valor del sector agroindustrial y municipios para el desarrollo de una zona de cobertura continua en la ruralidad.





Telecom finalizó el despliegue de su infraestructura de conectividad en los partidos de Pergamino y Rojas en la provincia de Buenos Aires, en el marco de su plan estratégico del impulso del ecosistema Agtech, en el sector agrícola y ganadero, mediante el despliegue de 8 nuevos sitios. Con esta nueva infraestructura se brinda una zona de cobertura continua en los partidos de Pergamino y Rojas, cubriendo una extensión de más de 500 mil hectáreas.



Con la instalación de estos 8 sitios adicionales a la capacidad actual, Telecom está llegando a un 97% de cobertura del total de la superficie de ambos partidos y alcanzando a más de 134.000 personas. Con este proyecto se continuarán resolviendo los desafíos sociales y productivos a las más de 21 localidades que están alcanzadas por este proyecto; llegando a 228 establecimientos educativos, 28 centros de salud, 213 km de rutas nacionales, 194 km de rutas provinciales y 3600 kms de caminos rurales, donde los vecinos que circulen por ellos tendrán conexión a internet.



De la inauguración oficial participaron Fernando Feytes, Head of IoT de Telecom Argentina, junto a el intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez y el intendente del Partido de Rojas, Román Bouvier. Además, estuvieron presentes ejecutivos de las diferentes empresas y aportantes, que son parte del desarrollo colaborativo de Telecom.

Javier Martínez, Intendente de Pergamino, dijo: “Queremos agradecer a quienes se animaron, a quienes tomaron la posta de llevar esto adelante. Nosotros que creemos mucho en el interior productivo, que creemos que la salida de nuestro país tiene que ver con la fortaleza del interior productivo, dándole mayor participación, mayor capacidad, mayor visión y que la conectividad llegue a este anillo digital, tiene que ver con la tecnología del agro. Con la inteligencia artificial aplicable al agro, sí, pero con la formación, con la educación, con las escuelas rurales con los hijos de los puesteros o los mismos puesteros que queremos que tengan en el campo los mismos beneficios que tienen los que viven en las grandes ciudades”. Además, agregó: “Queremos agradecer a Telecom, porque creo que para ustedes también ha sido un desafío, un desafío interno para toda la estructura de nuestro municipio, porque nosotros acá somos facilitadores y somos colaboradores al proyecto del cluster”.



Por su parte, Roman Bouvier, Intendente de Rojas, señaló: “Quiero agradecerle a Telecom por esta iniciativa, pero también a cada una de las empresas. Nosotros también tenemos una deuda para trabajar con el campo, pero acá quiero hablar de la solidaridad que tuvieron las empresas de nuestro distrito para no ser egoístas y colaborar. En este caso fuimos facilitadores y articuladores del proyecto. Las mismas empresas que son parte de nuestro distrito también vinieron a aportar tecnología. Y lejos de ser egoístas, van a compartir con cada paraje del distrito, con cada campo que se pueda conectar a la red, y van a aportar a la producción”. Además, destacó: “Y es lo que necesitamos cada vez más como país, articularnos entre los distintos niveles del Estado, con cada uno de los empresarios, con cada uno de los productores y con una empresa como Telecom liderando esto. Estado, empresas, municipios, productores, y a este país lo vamos a sacar adelante si trabajamos juntos”.



Fernando Freytes, Head of IoT de Telecom dijo: “Es muy importante para nosotros poder unir en esta propuesta el apoyo público y privado. Empezamos hace dos años a trabajar muy cercanos al agro, nos propusimos que teníamos que conectar el núcleo productivo del país con todo lo que eso significa, pensando en términos también de extensión territorial. Decidimos estratégicamente iniciar con las primeras 500 mil hectáreas entre los distritos de Pergamino y Rojas. Logramos articular entre todos los actores involucrados, socios estratégicos, empresas y distritos y hoy estamos muy contentos de haber hecho realidad este proyecto, cumplir con la primera etapa de conectar el campo y a partir de ahí ir por el siguiente paso”.



El ecosistema AgTech aceleró su crecimiento en los últimos años y es hoy una apuesta fuerte para el desarrollo económico local. El trabajo es conjunto con las empresas interesadas en la región y los municipios, de ahí el nombre de cluster colaborativos. Las empresas que forman parte del cluster colaborativo son: AGCO, Allaria Agro, Bayer, Case IH, Chacra Servicios, CNH, Corteva, Crucianelli, Banco Galicia, Gear, New Holland, Strix, Rizobacter y RUS Seguros.



Telecom continúa así su compromiso con la agroindustria nacional, brindando soluciones innovadoras de conectividad e internet de los dispositivos aplicados a este sector que representan el motor del crecimiento económico del país.

