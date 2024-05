Telecom & Intraway anuncian joint venture

Socios de valor



Telecom, empresa de soluciones de conectividad, tecnología, entretenimiento y servicios digitales, con operaciones en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, aportará su expertise y know how como proveedor de servicios TIC y soluciones digitales, además de su propia experiencia en el desarrollo de APIs en el marco de Open Gateway.



Cabe recordar que Telecom se transformó en referente en la Argentina, de la iniciativa de GSMA y CAMARA, y ya lanzó SIM SWAP, su primera API desarrollada in house, que se encuentra en fase avanzada de testing con clientes del mundo fintech. Además, se encuentra trabajando para el lanzamiento de otras APIs que sigan aportando a la propuesta de valor de seguridad y antifraude, como Number Verification, Device Status y Device Location. Parte de estas APIs ya se están diseñando y soportando en la solución diseñada y desarrollada conjuntamente entre Telecom e Intraway.



Por su parte, Intraway, firma que presta soluciones a operadores de más de 20 países, sumará su experiencia en el desarrollo y gestión de soluciones de misión crítica en la nube, el conocimiento de redes de telecomunicaciones, y la integración con Symphonica, su sistema de orquestación y aprovisionamiento no-code que permitirá a los CSP integrar sus elementos de red de forma segura y sumamente rápida. Leandro Rzezak, CEO de Intraway, explicó que: “La funcionalidad ‘no-code de punta a punta’ permite a los operadores exponer vía APIs cualquier elemento de red u otros sistemas simplemente a través de configuración, sin necesidad de programar conectores, reduciendo en gran medida los tiempos de implementación y, en especial, el tiempo desde el inicio del proyecto hasta la generación de ingresos.”



Telecom Argentina e Intraway esperan disponibilizar comercialmente la primera versión de su solución conjunta durante el segundo trimestre de este año.