Telefonía móvil tradicional o las OMV: ¿Qué opción te conviene más?

Por staff

25/03/2023

En septiembre de 1984 llegó el primer teléfono celular a México, el cual, por sus elevados costos era utilizado por pocas personas, siendo a mediados de los años 90’s cuando la telefonía móvil se popularizó. En aquellos años las llamadas se cobraban por minuto y prácticamente eran un lujo que pocos podían mantener.

“Cuando llegaron a México los primeros celulares, los usuarios pagaban aproximadamente $25 pesos por minuto, monto que debían cubrir tanto el emisor de la llamada como el receptor. Con el paso de los años el costo de llamada fue bajando y, a finales de 2006, se implementó la modalidad “El que llama paga” beneficiando al 95% de las personas que utilizaban teléfonos celulares en esos años.” comentó Arpit Gupta, cofundador de empresa de recargas móviles.

La llegada de los Operadores Móviles Virtuales (OMV)

Con el paso de los años y que más empresas de telefonía móvil incursionaron en el mercado, los precios bajaron, pero fue hasta la llegada de la tecnología 3G cuando más personas llegaron a tener acceso a la telefonía móvil pues el costo del equipo y de las llamadas lograron a ser más costeables para una gran parte de la población.

La tecnología 3G también brindó el acceso a Internet a más personas pero en un inicio no era nada cómodo navegar en la web. Conforme la tecnología de comunicación fue madurando, el celular pasó de ser un dispositivo para localizarnos por medio de llamadas en cualquier parte, a ser un dispositivo que nos permite realizar un sinfín de tareas con un sólo clic.

Fue hasta 2016 cuando comenzaron a llegar los Operadores Móviles Virtuales (OMV’s), los cuales no tienen ninguna concesión de espectro de frecuencia, por lo que están encargados de rentar la infraestructura de los operadores tradicionales, como Telcel, Telefónica, AT&T, o Altán.

Las OMV’s han permitido que las ofertas de servidores móviles crecieran y se diversificaran, lo que impulsó a las telefónicas tradicionales a adecuarse a los planes, y volverse más competitivos para poder retener a los usuarios. Estos cambios incluyeron planes de mensajes ilimitados, menor costo de navegación en Internet, paquetes con llamadas, mensajes e Internet en Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo a información de The CIU, al finalizar el 2022 se contabilizaron un total de 138.2 millones de líneas telefónicas móviles, de las cuales el 82.9% corresponden al subsegmento de prepago, mientras que el 17.1% al de pospago. Telcel contabiliza el 59.9% del total de las líneas, Telefónica el 16.9%, AT&T el 15.6% del mercado, mientras que las OMV’s comienzan a ganar mercado poco a poco con un total de 10.4 millones de líneas, representando el 7.5% del total de líneas en México, un crecimiento acelerado que no hubiera podido darse de otra forma si no fuera por la apertura y las necesidades del mercado.

“Ante el incremento de los costos ocasionados por la inflación, una gran cantidad de personas vieron como una excelente opción cambiarse a una OMV para obtener mejores beneficios por una recarga igual o menor a la que ofrecen las telefónicas tradicionales, aunado al hecho de contar con la posibilidad de cambiar de monto de acuerdo a la situación económica personal, y la libertad de no estar atado a un pago recurrente de manera mensual. En nuestra empresa, además de dar la posibilidad de poder encontrar todos los montos de recargas de estas operadoras; nuestros usuarios pueden obtener beneficios de cada recarga, y promociones especiales.” dijo Arpit Gupta.