Telefónica, colaborador clave de Microsoft en España

Por staff

20/12/2024

(España) Telefónica Empresas ha sido designada por Microsoft como colaborador clave en España para facilitar la adopción de los Copilot+ PC, la nueva clase de dispositivos Windows con capacidades de Inteligencia Artificial (IA) integrada de la compañía norteamericana.

Microsoft confía en Telefónica Empresas por su prestación de servicios y soluciones para el puesto de trabajo, como el servicio más reciente para su digitalización 100% modular, Smart Workplace All in One, y su disposición como proveedor de equipos corporativos.

Telefónica Empresas ha definido una metodología que acompaña a las organizaciones en su camino a su incorporación a la empresa conocida como ‘Journey to Copilot+ PC’. Así, los empleados de las distintas compañías pueden agilizar y simplificar su proceso de equipamiento de principio a fin. Desde la elección del hardware que mejor se adapte a sus necesidades y su integración con comunicaciones rápidas y seguras hasta la gestión de la tecnología necesaria para tener un puesto de trabajo digital en el que se pueda trabajar con soluciones de colaboración y de mejora de su productividad, incluido su mantenimiento y el servicio de atención al cliente.

Esto permite a Telefónica Empresas asesorar a las compañías para que adopten la tecnología de la forma más adecuada, realizando pruebas de concepto y compatibilidad con otras soluciones. Esta labor se beneficia además de la relación de este operador con los fabricantes más importantes para el mercado español.

El acuerdo también contempla apoyo comercial y de marketing para dar a conocer esta nueva tecnología en el entorno empresarial.

Javier Pascual, director de Producto, Preventa y Provisión en Telefónica Empresas, señala: “Esta colaboración nos va a permitir poner a disposición de las empresas españolas una tendencia global que está ganando cada vez más presencia. Según el informe del analista de mercado global de tecnología Canalys, más del 40% de las organizaciones tendrán PCs con IA integrada el año que viene. Este tipo de equipos no sólo mejorarán su eficacia, sino que, gracias a su capacidad de aprendizaje continua, podrán ajustarse a las nuevas necesidades que surjan”.

Jesús Redondo, responsable del canal de dispositivos en Microsoft para el sur de Europa comenta: “Colaborar estrechamente con Telefónica nos permite facilitar para miles de empresas la modernización de sus puestos de trabajo mediante la migración a Windows 11y la adopción de dispositivos con inteligencia artificial como los Copilot+ PC. La capilaridad de los equipos comerciales de Telefónica y los recursos que ponemos a disposición de sus clientes les permite descubrir las ventajas de un entorno de gestión moderno”

Una nueva tecnología para un cambio de ciclo

Según datos del sector, el próximo año se renovarán casi 3 millones de PCs en grandes empresas y pymes debido a diversos factores. Entre estos destaca el fin del soporte a Windows 10 -previsto para octubre de 2025- tras 4 años desde el lanzamiento de Windows 11.

Esta evolución tecnológica ha permitido desarrollar dispositivos que aprovechan las capacidades de los nuevos procesadores para ejecutar tareas de IA en el propio equipo a nivel local, ofreciendo nuevas posibilidades a los usuarios. Para ello ha sido necesario incorporar una arquitectura específica, la unidad de procesamiento neuronal, que hace posible llevar a cabo billones de operaciones por segundo.

El único fabricante que lo ha conseguido de momento para el entorno empresarial es Qualcomm Technologies Inc. quien, anunció hace un mes una mayor colaboración con Telefónica España para impulsar los procesadores Snapdragon X Series. Esta nueva gama de chips es similar a las que utilizan los smartphones y sus principales beneficios, además de incorporar la IA al PC, son una mayor duración de la batería y una mejora del rendimiento del equipo.

Entre las innovaciones que proporcionan los nuevos equipos Copilot+ PC destaca el acceso a un agente de IA personal pulsando una única tecla; el poder desplazarse por una línea del tiempo para encontrar el contenido buscado en cualquier aplicación, sitio web o documento y la traducción de un audio en vivo o pregrabado a más de 40 idiomas con subtítulos en inglés en tiempo real.

La apuesta de Telefónica Empresas va más allá del dispositivo, ya que está incorporando la IA Generativa en todos los niveles de su servicio de gestión del puesto de trabajo, Smart Workplace All in One, mediante el asistente virtual GenIA con el objetivo de dar a los empleados una experiencia diferencial.

