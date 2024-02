Telefónica integra Chainlink para reforzar la seguridad de Web3

A medida que el ecosistema Web3 vaya expandiéndose, Telefónica Open Gateway y Chainlink desempeñarán un papel fundamental en la capacitación de los desarrolladores. Al aprovechar las API estandarizadas y la plataforma de computación de referencia en la industria, los desarrolladores pueden mejorar el ecosistema Web3 con una mayor conectividad y nuevas capas inteligentes de autenticación y verificación. Chainlink Functions es una plataforma sin servidor para desarrolladores en Web3 que permite obtener datos de cualquier API, ya sean públicas o protegidas por contraseña, hasta dispositivos IoT y sistemas empresariales, y ejecutar cálculos personalizados para transformar esos datos utilizando la red altamente segura, descentralizada y fiable de Chainlink, para luego devolver los resultados a los contratos inteligentes. Johann Eid, director comercial de Chainlink Labs, comenta: “Nuestra colaboración con Telefónica en la iniciativa Open Gateway amplía las formas en que la plataforma Chainlink sustenta la seguridad en todo el ecosistema blockchain. Llevar las APIs de Open Gateway de Telefónica al blockchain con las funciones de Chainlink abre nuevos casos de uso y una mayor seguridad para nuestra industria que, en última instancia, protege mejor a los usuarios y sus activos. Estamos encantados de unir a Chainlink y con grandes empresas de telecomunicaciones, como es Telefónica, para promover la visión de una web verificable en la que los usuarios mantengan el control”. Yaiza Rubio, Chief Metaverse Officer de Telefónica, afirma: “En Telefónica estamos encantados de estrechar nuestra relación con Chainlink, líder del sector, y de presentar el primer caso de uso de la API SIM Swap de GSMA Open Gateway, que nos posiciona como habilitadores de Web3 y nos permitirá acompañar a los desarrolladores hacia la web del futuro”. Telefónica estará presente con un stand propio en el Mobile World Congress (MWC) de este año, que se celebrará en Barcelona del 26 al 29 de febrero. En la agenda, Yaiza Rubio, Chief Metaverse Officer de Telefónica, Daniel Hernández, VP Devices & Consumer IoT Telefónica y Mark Raynes, Head of Solutions de Chainlink Labs, participarán en la charla ‘Discover how Telefónica is becoming an enabler of Web3 and XR’ donde explicarán los pasos que Telefónica ha dado en los últimos meses en cuanto a su estrategia de metaverso en la que ha apostado por la identidad, la seguridad, la privacidad y han ido sentando las bases para crear nuevas fuentes de ingresos.