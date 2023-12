Telefónica lanza oferta pública de adquisición de tipo parcial sobre Telefónica Deutschland

06/12/2023

Telefónica, S.A. (“Telefónica”), a través de Telefónica Local Services GmbH (el “Oferente”), filial íntegramente participada por Telefónica, ha publicado en el día de hoy el documento de oferta correspondiente a la oferta pública de adquisición voluntaria en forma de oferta parcial dirigida a los accionistas de Telefónica Deutschland Holding AG (“Telefónica Deutschland”), para adquirir un máximo de aproximadamente el 18,52% de las acciones de Telefónica Deutschland que en la actualidad no son titularidad (directa o indirecta) de Telefónica (la “Oferta”). El período de aceptación comienza hoy y finalizará a las 24:00 horas (CET) del 17 de enero de 2024, salvo que se acuerde su extensión.

Prima muy atractiva para los accionistas de Telefónica Deutschland

El precio de 2,35 euros por acción es la mejor oferta definitiva a través de la cual Telefónica ofrece a todos los accionistas minoritarios existentes una oportunidad atractiva, segura y oportuna de obtener liquidez con una prima significativa en un momento en el que Telefónica Deutschland está centrada en su compromiso de continuar ofreciendo un crecimiento sostenible y eficiencias. El precio de la oferta representa una prima del 37,6% sobre el precio de cierre de la acción el 6 de noviembre de 2023 (el día anterior al anuncio de la intención de realizar la Oferta) y una prima del 36,3% sobre el precio medio ponderado por volumen de los 3 meses anteriores.



Dado que la Oferta no está sujeta a un porcentaje mínimo de aceptación y que no es necesaria ninguna aprobación regulatoria para que esta operación se lleve a cabo, la Oferta se liquidará poco después de la finalización del período de aceptación. De este modo, el pago del precio de la oferta tendrá lugar antes del pago del dividendo de 0,18 euros por acción correspondiente al ejercicio 2023, que está previsto se abone en mayo de 2024. Para el ejercicio 2024 y siguientes, Telefónica tiene intención de promover una revisión de la actual política de dividendos de Telefónica Deutschland con el fin de establecer una política financiera más conservadora, destinada a respaldar la actual estrategia de Telefónica Deutschland.

Telefónica Deutschland seguirá siendo un referente en el sector de las telecomunicaciones con sede en Múnich

La Oferta refuerza la estrategia de Telefónica de centrarse en sus principales mercados geográficos (i.e., España, Brasil, Alemania y Reino Unido). Es una firme apuesta por el mercado alemán, uno de los mercados de telecomunicaciones más atractivos y estables de Europa, y una clara señal de con-fianza en el potencial a largo plazo de Telefónica Deutschland. Telefónica Deutschland seguirá siendo un referente en el sector de las telecomunicaciones con sede en Munich, gestionado de forma independiente dentro del grupo Telefónica. Telefónica tiene plena confianza en los actuales miembros del management de Telefónica Deutschland y tiene intención de seguir trabajando estrechamente con ellos. No hay intención de hacer ningún cambio con respecto a los empleados de Telefónica Deutschland, sus condiciones de empleo o sus representantes.

No se requieren medidas estructurales para cumplir el plan estratégico

Como accionista mayoritario de Telefónica Deutschland que cotiza en bolsa —con una participación directa e indirecta (incluyendo instrumentos que dan derecho a adquirir aproximadamente un 1,32% del capital social de Telefónica Deutschland) de aproximadamente el 81,48% de las acciones—, Telefónica no necesita adoptar ninguna medida estructural para financiar la operación o alcanzar su plan estratégico en Alemania. En consecuencia, no tiene intención de implementar un acuerdo de dominación y/o de transferencia de beneficios y pérdidas (domination agreement and/or profit and loss transfer agreement).



La Oferta se realiza de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el documento de oferta, aprobado el 5 de diciembre de 2023 por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht o BaFin).



Bank of America y J.P. Morgan, así como Gleiss Lutz, Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell LLP, actúan como asesores financieros y legales, respectivamente, de Telefónica.

