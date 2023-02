Telefónica, Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner por noveno año consecutivo

Por staff

08/02/2023

Telefónica ha sido reconocida por noveno año consecutivo como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2023 para Servicios Gestionados de Conectividad IoT (Internet de las Cosas) a nivel mundial, el informe de Gartner que analiza la ejecución y visión de los actores del mercado global de IoT.

Telefónica, que presta sus servicios de IoT y Big Data a través de Telefónica Tech, es ampliamente valorada por su visión estratégica de integrar ámbitos tecnológicos como IoT, Big Data e Inteligencia Artificial (IA) para ofrecer a sus clientes proyectos extremo a extremo en los que combina tanto sus propios recursos como soluciones de su ecosistema de partners. El mercado también reconoce la apuesta de la compañía en tecnologías como 5G, redes privadas para entornos industriales y Edge, así como su crecimiento en estos ámbitos a través de la adquisición de empresas especializadas.

Gonzalo Martín-Villa, CEO de IoT y Big Data de Telefónica Tech, asegura: “Un año más nos llega la estupenda noticia de haber sido reconocidos por Gartner dentro del Cuadrante de Líderes en servicios de conectividad gestionada IoT. Esto nos llena de orgullo y nos demuestra que el trabajo que hacemos cada día para fortalecer nuestras capacidades sigue dando frutos. Además, nos permite afrontar con más fuerza el reto de seguir ofreciendo a nuestros clientes, de manera global, una combinación de habilitadores tecnológicos y soluciones que les permitan desarrollar todo su potencial”.

Y añade: “En este último año hemos trabajado en mejorar nuestra tecnología en los entornos de IoT, Big Data y de IA, así como en potenciar las capacidades de desarrollo de soluciones especializadas en los entornos más exigentes que nos puedan plantear nuestros clientes. Nuestras fortalezas internas, donde incluimos la creación de un OMV dedicado para la conectividad IoT, sumadas a las capacidades de nuestros partners, nos permiten acompañar a nuestros clientes en su transformación digital”.

Telefónica ha realizado inversiones importantes en tecnología, recursos humanos y procesos para abordar proyectos complejos de IoT con la máxima fiabilidad en mercados punteros como UK, Alemania, España y Brasil. La compañía sigue creciendo a doble dígito en su número de conexiones IoT en todo el mundo y apuesta por el desarrollo interno de plataformas como Kite (conectividad IoT), Smart Steps y Smart Digits (ambas de Big Data) o TrustOS (Blockchain).

Ver más: La estafa de moda: el robo de las cuentas de WhatsApp

Renuncia de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas comerciales y de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliados y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

El Cuadrante Mágico de Servicios Gestionados de Conectividad IoT, a nivel mundial se denominó Magic for Managed M2M Services, Worldwide (2016-2018), Cuadrante Mágico de Servicios Gestionados de Máquina a Máquina, a nivel mundial (2015) y Cuadrante Mágico de Servicios Gestionados de Máquina a Máquina (2014).