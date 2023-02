Telefónica presentará en 4YFN su propuesta más disruptiva

22/02/2023

Telefónica anuncia hoy su presencia en la próxima edición de 4YFN, el evento dedicado al emprendimiento que tendrá lugar en Barcelona entre los próximos 27 de febrero y 2 de marzo en el contexto del Mobile World Congress. Desde el stand de Wayra, las iniciativas de Wayra, Open Future y Telefónica Ventures revalidan su compromiso con el emprendimiento y su propuesta de impulsar la innovación aplicando la tecnología más disruptiva.

Como parte central de su participación en 4YFN, Wayra pondrá el foco en Frontier Tech, el vertical que aúna las tecnologías de vanguardia que están remodelando y reinventando los límites de la mayor parte de los sectores tal y como los conocemos. Frontier Tech es el vertical de 4YFN que analiza las posibilidades del Metaverso y la interrelación entre las tecnologías emergentes y los casos de uso aplicados al mundo real. También contempla casos de uso futuristas para tratar de anticipar cómo se transformarán las diferentes industrias y mercados.

El stand de Telefónica Open Innovation cuenta con una superficie de 44 m² y albergará la propuesta de los tres vehículos de innovación abierta de la compañía. Contará igualmente con la presencia de representantes de Telefónica, que intercambiarán la visión de la compañía en temas de innovación y emprendimiento con inversores, startups, periodistas y expertos en general, tanto en el propio stand como en los espacios alternativos que ofrece 4YFN.

Calendario de ponencias 4YFN

Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, estará a cargo de la intervención principal de la semana. Tendrá lugar el martes 28 en el Sabadell Stage de 4YFN. Bajo el título ‘Net for Dev’, analizará cómo las telecos están redefiniendo el papel que desempeñan en el ecosistema de Internet, transformando sus redes y servicios en plataformas de software para que desarrolladores e innovadores extraigan todo el potencial de la conectividad de última generación. Irene Gómez, directora de Open Innovation, tratará la ponencia ‘Is metaverse still investible?’ el miércoles día 1 en el marco del vertical Frontier Tech (Sky Room).

Además, ese mismo escenario acogerá el panel ‘Bringing web3 down to earth’ el miércoles día 1 a las 13:45h, con presencia de Wayra como un actor clave en el emergente mundo del metaverso y startups pioneras en la web3.

Telefónica ocupará igualmente el Pitching Stage de 4YFN el lunes 27 con sendas intervenciones de Wayra Barcelona (Top startups – Boosting industries with AI) y Wayra Madrid (Disruptive business models in Fintech and insurtech). Y el Agora stage del 4YFN con otras dos intervenciones con partners, ‘Awesome at Desigual’ (lunes 27, 15:45h) y ‘The role of telcos in Open Innovation: the Success case of Alaian’ (martes 28, 15h)

Además, la innovación abierta trascenderá 4YFN y tendrá igualmente presencia en el stand de Telefónica en el Mobile World Congress. El Ágora acogerá una presentación de Wayra junto con Ezzing Solar y Solar360 bajo el titular: ‘Putting Open innovation to work’ (miércoles 1, 11h) y ‘Telefonica and Unmanned Life: partnering for autonomous solutions in the Security industry’ (jueves 2, 10h).

30 startups presentes en 4YFN

El stand de 4YFN contará con la presencia de 27 startups invertidas por la compañía y que forman parte del portfolio de los distintos vehículos de innovación abierta: Telefónica Open Future, Telefónica Ventures y los hubs que Wayra tiene en Hispam, Brasil, Madrid, Barcelona, Alemania y Reino Unido; y de 3 de nuestros socios.

Por otro lado, Unmanned Life y Payflow, startups del portfolio de Wayra UK y Wayra Spain, respectivamente, son dos de las cinco startups finalistas del 4YFN Awards 2023,

la competición global cuyo objetivo es encontrar las mejores startups digitales del mundo, y el mayor reconocimiento oficial ofrecido exclusivamente a startups durante el MWC. Además, Boxy.HQ, de Wayra Spain, logró situarse entre las 50 mejores.

Todas las startups que acompañarán a Wayra en 4YFN mostrarán al público visitante sus soluciones y propuestas de acuerdo con el siguiente calendario:

Lunes 27 de febrero

AM:

Champion Games: startup de Barcelona, referente en el sector de los videojuegos con una propuesta innovadora denominada MetaSoccer.

Durcal: reloj de teleasistencia que salva vidas. Un reloj GPS con detector de caídas y botón de ayuda las 24horas.

Devengo:API de pagos instantáneos que permite una integración perfecta para automatizar los pagos a sus clientes en Europa y el Reino Unido.

Haddock: el único software en Europa que ayuda a los restauradores a mejorar el control de costes.

Monkey: soluciones financieras de anticipación de cobros para empresas.

Democratizan el mercado del crédito en el mundo con las mejores condiciones para la anticipación de cobros de facturas y tarjetas de crédito.

PM:

Open Top: programa de innovación abierta del Puerto de Valencia desarrollado en colaboración con La Fundación Valencia Port y Telefónica Open Innovation. Su misión es identificar startups disruptivas para la industria marítima y logística que enriquezcan el negocio del sector portuario y compren distintos tipos de actividades, Hackatones, programas de incubación y de aceleración con foco en la generación de negocio.

Hiya: la plataforma de rendimiento de voz de Hiya señala a los spammers, bloquea a los estafadores y permite a las empresas conectar con sus clientes enriqueciendo las llamadas con identificación, logotipo y motivo de la llamada. Se fundó en Estados Unidos.

Borneo: ayuda y soporte en la prevención de fugas de datos, violaciones de privacidad y multas relacionadas con violaciones de seguridad, mediante una plataforma que aborda los complejos requisitos de seguridad y privacidad global para los nuevos modelos de negocios que dan prioridad a los datos.

VU SECURITY: previene ataques de phishing, pharming y robo de identidad digital con un sistema de múltiples factores de autentificación, biometría y gestión de credenciales para usuarios internos y externos.

Hybrico: compañía de tecnología limpia que diseña, fabrica, instala y opera soluciones de energía híbrida y almacenamiento inteligente de energía para sitios de telecomunicaciones OffGrid y Bad-Grid.

Martes, 28 de febrero

AM:

Desigual: Awesome Lab es el hub de innovación abierta de Desigual. Impulsan startups capaces de solucionar los principales retos de la industria de la moda.

Una apuesta, en colaboración con Wayra, para promover startups tecnológicas en fase seed y growth interesadas en desarrollar pilotos con las áreas de negocio y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

AWORLD: plataforma que empodera a la gente a reaccionar frente al cambio climático, pudiendo medir nuestra huella, aprender sobre sostenibilidad y a cómo reducir nuestras emisiones y actuar con las acciones más efectivas que un individuo puede llevar a cabo para luchar contra el cambio climático.

HiperPBX: realizan un análisis situacional de la infraestructura de sus clientes, optimizando al máximo los recursos que ya tienen, integrando sus soluciones o productos para mejorar la experiencia de comunicación de las empresas.

Qoala: permite a los usuarios, a través de una extensión de navegador y app, encontrar y aplicar cupones de descuento online y obtener cashback en sus más de 3.000 tiendas afiliadas.

Logistiko: plataforma para gestionar logística y distribución de última milla. Está herramienta está orientada para empresas de distribución, operadores logísticos o retailers, resolviendo los problemas de optimización y control del reparto.

PM:

Whalebone: ofrece a millones de usuarios de Internet una protección inquebrantable sin necesidad de descargar nada. Ofrece un producto a la medida del usuario (telcos, empresas e instituciones públicas, o proveedores de internet regionales). La misión de Whalebone es llevar la ciberseguridad a 1.000 millones de personas.

Rever: software que automatiza el reembolso de las devoluciones de los e-commerce y agiliza el proceso de retorno en las compras online.

GamerSafer: app que proporciona tecnología de verificación de identidad líder en el mundo para aumentar la seguridad y el juego limpio en los eSports y los juegos multiplayer.

Indya: app de nutrición deportiva que personaliza y da seguimiento a tu planificación nutricional.

Natif.ai: start-up de deep-tech en el campo de la automatización inteligente de procesos documentales (IDP).Ofrece una forma rápida y eficaz de introducir productivamente la inteligencia artificial en la economía.

Miércoles 1 de marzo

AM:

HotelBeds y Wayra, se han asociado para crear el TravelTech Lab by Hotelbeds con el fin de rediseñar el futuro de los viajes. Ambas trabajarán juntas apoyando a startups para explorar soluciones innovadoras basadas en la tecnología que cambien la forma en que los viajeros se mueven, conectan y exploran.

Vozy: evolucionan conversaciones a escala con IA conversacional. Automatiza tus procesos operativos de voz y convierte las llamadas con tus clientes en la ventaja competitiva de tu negocio.

Zim Connections: mercado de eSIM donde puedes buscar y comprar planes de datos eSIM asequibles de más de 120 países.

Bit2Me: compañía especializada en tecnología financiera. Con un profundo conocimiento de la tecnología Blockchain y de las criptomonedas.

Unmanned Life: principal plataforma de software habilitada para 5G, Edge y AI que puede desplegar y gestionar a escala, enjambres integrados de diferentes tipos de dispositivos robóticos (drones, AMR, etc.) de diversas capacidades, trabajando juntos de forma autónoma para ofrecer soluciones de nivel comercial para los sectores de mercado de la ciudad inteligente y la industria 4.0.

PM:

Aura Vision: potente solución de análisis en tienda para minoristas, marcas y centros comerciales. Su exclusiva tecnología de IA plug & play se conecta a cualquier cámara de seguridad existente en cuestión de minutos.

Ezzing: dispositivo que facilita la venta de instalaciones fotovoltaicas. Digitaliza el proceso.

Apolo Kids: plataforma que impulsa el talento y la curiosidad de los niños mediante el aprendizaje digital | Aprendizaje que empodera.

Idoven: persigue detectar precozmente los problemas cardiacos para prevenir enfermedades como el infarto o la muerte súbita. Están redefiniendo la forma de diagnosticar las arritmias cardíacas.

Gamium: pretende humanizar internet, proporciona a los usuarios una Identidad Digital, única y segura, que puede ser utilizada en toda la Web2 y Web3, sin importar la cadena, la aplicación o el metaverso.