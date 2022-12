Telefónica Tech es elegido por Sacyr para la gestión unificada de su nube pública

Por staff

23/12/2022

Sacyr ha confiado aTelefónica Tech la gestión de sus contratos de nube pública con los tres hiperescalares (Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure) durante los próximos tres años, convirtiéndose así en su proveedor unificado para todas ellas.

Telefónica Tech desempeñará un importante papel en la estrategia de digitalización de Sacyr al participar en el diseño y evolución de sus infraestructuras tecnológicas, incrementando los servicios tecnológicos de cloud pública en la compañía gracias a las alianzas que mantiene con los hiperescalares y a sus capacidades desarrolladas en este ámbito.

La utilización de los servicios tecnológicos de cloud pública es uno de los aspectos clave de la estrategia digital de Sacyr, ya que permitirá acelerar la digitalización de las diferentes actividades y procesos de la compañía, tanto en el ámbito de soporte interno (finanzas, RRHH, etc.) como en el de operaciones con sus clientes (construcción, concesiones, servicios, etc.); así como optimizar la gestión de los datos clave de sus negocios. Adicionalmente, la adopción de cloud pública proporcionará a Sacyr una implantación más eficiente de soluciones avanzadas de Inteligencia Artificial (machine learning, análisis predictivos, etc.) en sus diferentes negocios.

Francisco Gonzalo, Director de Tecnologías de la Información de Sacyr, afirma: “la gestión eficiente de las infraestructuras tecnológicas es un aspecto clave de la estrategia digital de Sacyr en los próximos años. Para ello es necesario adoptar gradualmente servicios de cloud pública que permitan la evolución de dichas infraestructuras y habiliten una respuesta adecuada a las necesidades de digitalización de nuestros negocios, aprovechando las nuevas regiones de los principales hiperescalares en España. Además, uno de los pilares del Plan estratégico de Sacyr es la sostenibilidad y la nube pública garantiza la reducción de la huella de carbono al utilizar tecnologías más eficientes. La experiencia de Telefónica Tech será de gran valor, ya que cuenta con las capacidades, conocimientos y recursos necesarios para acelerar la implantación de estos servicios desde una perspectiva multi proveedor”.

María Jesús Almazor, CEO de Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech, explica: “En Telefónica Tech apostamos por una propuesta de valor multicloud que nos permite acompañar al cliente en su transformación digital, evitándole gestionar entornos y tecnologías diferentes y situando cada carga de trabajo en la tecnología que puede ofrecerle mejor rendimiento y una mayor disponibilidad. El hecho de que Sacyr haya confiado en nosotros para gestionar su nube pública de forma unificada supone el reconocimiento a las capacidades en constante actualización de nuestros profesionales y a nuestra estrategia de alianzas con los principales actores del sector”.

Telefónica Tech mantiene alianzas estratégicas con AWS, Google y Microsoft, y otras empresas relevantes del sector, para proporcionar al cliente principalmente servicios profesionales y gestionados que le ayuden a afrontar con éxito la migración a la nube.