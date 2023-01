Telegram Tips para comenzar este año con todo

Por staff

13/01/2023

Quizá sea cliché, pero con la entrada de un Año Nuevo, se esperan cambios y mejoras en nuestra vida cotidiana y la tecnología es una gran aliada. La forma en que nos comunicamos evoluciona y con ello las herramientas que tenemos al alcance, Telegram, por ejemplo, a menudo suma actualizaciones para mejorar la experiencia de los usuarios y para dar un pequeño empujón en este inicio de año, mostramos a continuación algunos tips que serán de mucha ayuda.

Cero uso de almacenamiento

Desde hace tiempo, la app Telegram elimina el caché y da la opción de configurar que se borre automáticamente cada cierto tiempo. La novedad es que ahora te muestra un gráfico que indica los recursos que ocupan más memoria esto y, por ende, los que más afectan el rendimiento de tu dispositivo.

Así, tendrás una preocupación menos ante la molesta notificación en tu teléfono de espacio insuficiente, sabrás que esta app ha reducido el caché y lo hará de manera cíclica según tú lo decidas y en los chat de tu elección (¡sí, puedes personalizar eso también!). Lo mejor de todo es que si en algún punto quieres recuperar una imagen o video, puedes hacerlo desde la nube de Telegram.

Códigos QR temporales

Este tipo de herramientas cada vez son más frecuentes en diversos ámbitos y los chats, no son la excepción. En el caso de Telegram, éstos te pueden servir para compartir un contacto, ya sea el tuyo o el de otra persona si no se cuenta con el número o no se desea proporcionar. Por ejemplo, supongamos que tienes un emprendimiento y día a día llegan mensajes para realizar un pedido o solicitar información, para evitar que tantas personas tengan tu información, puedes generar un código QR temporal y compartirlo, la otra persona sólo debe abrirlo para tener un chat contigo.

Para habilitar los códigos QR temporales es necesario: desactivar nombre de usuario, ocultar número de teléfono y seleccionar que sólo los contactos puedan encontrarte por número de teléfono. Así, se envía un código que es válido por 5 minutos. Puedes crearlo desde la app: da click en tu foto de perfil y en la parte superior derecha aparecerá la opción, puedes seleccionar el tema que más te guste y compartir. Más seguro, imposible.

Personalización de chat

Si tienes una imagen muy icónica de un amigo o compañero y crees que sería una gran foto de perfil, se la puedes sugerir a tu contacto y éste decidirá si la utiliza o no. Ahora que si quieres tener un secreto personal, puedes modificar la foto de esa persona ¡sin que lo sepa! Solo debes fijarte en seleccionar la opción “Poner foto para…”. En ambos casos, debes abrir el chat, seleccionar la fotografía, seguido de los tres puntos en la parte superior derecha y “Editar Contacto”.

Además, puede que tengas muchas conversaciones, ya sea por el trabajo o la escuela y no hay nada peor que equivocarse de conversación y enviar un mensaje sin querer. Para evitar eso, se pueden personalizar de manera que tú los identifiques, o bien, solo para hacer más divertida tu cuenta cambiando el Tema. Esta función, que ya existía en Telegram, te permite elegir un tema para cada conversación (no grupos), solo ten en mente que si modificas el color, se hará visible para la otra persona con la que intercambias mensajes y se enviará una notificación en el chat.

Editor multimedia y sin spoilers

Dentro de la última actualización de Telegram, se sumó un editor multimedia renovado para facilitarte la vida al momento de modificar una imagen o video. Con esta herramienta puedes ocultar o decorar partes de los gráficos, desde ponerle figuras como estrellas y corazones, letras color neón, añadir un emoji animado, hasta sorprender a la otra persona al difuminar la fotografía para que el otro “rompa el hechizo” y descubra el misterio detrás de.

Por supuesto que no debes olvidarte de lo que ofrece Telegram, recientemente lanzó nuevas animaciones y emojis interactivos -¡hasta 10 paquetes que nunca antes habías visto!- para hacer más divertida una conversación con tus amigos o compañeros. Y con Premium tienes acceso a más stickers y emojis personalizados.