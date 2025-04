Tenaris Presenta el Informe Anual 2024 / Informe Anual 2024 en formulario 20-F, y Convoca a la Asamblea General Anual de Accionistas y a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

01/04/2025

LUXEMBURGO, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Tenaris S.A. (NYSE y Mexico: TS y EXM Italia: TEN) presentó hoy su informe anual 2024 / informe anual 2024 en formulario 20-F, ante la Bolsa de Valores de Luxemburgo (Luxembourg Stock Exchange), ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Comisión “SEC”), y ante los reguladores de los mercados donde cotizan sus valores. El informe anual 2024 (el cual incluye el reporte de gestión consolidado que contiene la información financiera y no financiera (o declaración de sustentabilidad) requerido por la ley aplicable, las certificaciones relacionadas de la gerencia sobre los estados contables consolidados al 31 de diciembre de 2024 y por el ejercicio finalizado en esa fecha, y sobre los estados contables de Tenaris al 31 de diciembre de 2024; y los informes de los auditores externos sobre dichos estados contables consolidados, estados contables de Tenaris y declaración de sustentabilidad, están disponibles en la página web de la Bolsa de Valores de Luxemburgo en www.bourse.lu/regulated-information-oam, y el reporte anual 2024 en formulario 20-F está disponible en la página web de la SEC en www.sec.gov, y en la página web de Tenaris en ir.tenaris.com.

Los tenedores de acciones y ADSs de Tenaris, y cualquier otra parte interesada, pueden solicitar una copia impresa de cualquiera de estos informes, sin cargo, a través de nuestra página web en ir.tenaris.com/tools/printed-materials.

Adicionalmente, el día 4 de abril de 2025 Tenaris convocará a su Asamblea General Anual de Accionistas a ser celebrada el 6 de mayo de 2025, a las 10:00 (hora de Europa Central) y a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada inmediatamente después de la finalización de la Asamblea General Anual de Accionistas. El aviso de la convocatoria (que incluye el orden del día para las asambleas y los procedimientos para asistir y/o votar en las asambleas) se publicará en aquellos periódicos y se presentará a los reguladores, de conformidad con las leyes aplicables, y estará disponible en la página web de la Bolsa de Valores de Luxemburgo en www.bourse.lu/regulated-information-oam, en la página web de la SEC en www.sec.gov, y en la página web de Tenaris en ir.tenaris.com.

Los siguientes documentos estarán también disponibles en la página web de Tenaris en ir.tenaris.com a partir de la publicación del aviso de convocatoria:

información sobre la cantidad del total acciones y derechos de voto a la fecha de la convocatoria de asambleas;

el cuaderno del informe sobre las asambleas de accionistas (que incluye los procedimientos para asistir y/o votar en las asambleas, y los reportes sobre cada punto del orden del día y las resoluciones que se propone adoptar en las asambleas);

el informe anual 2024;

el informe de remuneración para el año 2024;

el informe del consejo de administración en relación con la renuncia propuesta a, supresión de, y autorización para suprimir o limitar, los derechos prioritarios de suscripción por los accionistas existentes;

las modificaciones propuestas a los estatutos de la Compañía; y

los formularios requeridos para asistir y/o votar en las asambleas.

Copias de estos documentos estarán también disponibles sin cargo, en la oficina registrada de la Compañía en Luxemburgo entre las 10:00 y 17:00 (hora de Europa Central). Además, los accionistas inscritos en el registro podrán solicitar copias electrónicas de estos documentos sin cargo a: investors@tenaris.com.

Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

