Tendencias de ciberataques en Latam

Por staff

28/03/2023

Por: Álvaro Cedillo Montes, corresponsal de México para TYN Magazine

La región de América Latina y el Caribe han presentado alrededor de 137 mil millones de intentos de ciberataques el año pasado, México es el primer lugar con 85.000 millones, seguido de Brasil que sufrió 31.500 millones; Colombia con 6 mil 300 millones) y Perú con 5 mil 200 millones. Estas cifras hablan no solo de la vulnerabilidad de las empresas e instituciones ante las amenazas cibernéticas sino también del crecimiento de la industria de ciberseguridad en la región.

Para analistas como IDC las perspectivas en América Latina y el caribe muestra cifras interesantes en el sector TI, por ejemplo: Para 2028, más del 35% de los presupuestos de TI en las 5000 empresas más grandes de América Latina se destinarán a activos de conectividad, seguridad, computación y datos utilizados, para entregar sus propios procesos como servicio y productos inteligentes.

Sobre esto TyN Magazine entrevistó a Mauricio Nanne, Director General de SISAP, una reciente visita a México

TyN Magazine. – ¿Cómo se encuentra, en América Latina, la situación de ciberseguridad?, ¿cuál sería su evaluación?

Mauricio Nanne.- El mercado de ciberseguridad en algunos países está más avanzado y desarrollado que otros, hay unos que están muy adelantados en legislaciones parecidas a las de EU o de Europa, y en algunos países no tienen legislaciones, eso es porque se obligará a la gente a cumplir que los bancos protejan a los cuentahabientes, etc, porque desafortunadamente como humanos a veces no hacemos las cosas que queremos hasta que nos obliguen, y se termina legislando.

Recientemente y a raíz de la pandemia ha habido una explosión de ataques, donde grupos de cibercriminales están tratando de obtener dinero, a través de la extorsión.

La cual funciona, a través de engaño que consiste en poner un código malicioso en la organización o en la máquina de algún individuo para robarle la información y cifrarla para que no esté accesible, y piden un rescate por la misma, es una doble extorsión, si la gente dice no, el extorsionador dice te voy a pegar, entonces pública aquella información que te robe, por ejemplo en algunos países, la información de pacientes, es sumamente protegida, y si alguna entidad que gestione información de pacientes, pierde la información de los mismos , pagar unas multas enormes.

TyN Magazine. – ¿Podría hablarnos sobre SISAP?

Mauricio Nanne.- Somos una empresa que nacimos en 1985, y más o menos desde 1996, damos servicio de seguridad desde hace 20 años. Estamos en 10 países, EU, México, todos los países de Centroamérica, República Dominicana, Colombia y tenemos un portafolio muy amplio de productos y servicios.

La idea nuestra es poder ayudar a las empresas a proteger su información, no importa qué, si es grande o es pequeña, si es un banco o si es una universidad, dependiendo de qué necesita. Tenemos muchos servicios y productos para ayudar al cliente a proteger e ir madurando. Este es un proceso de maduración, como muchos otros procesos de empresa o de organizaciones, donde uno comienza acá, pero tiene que ir avanzando, y al igual que otros tipos de seguridad, este es un proceso que no termina, comienza, pero no termina. Es un camino, no es destino.

TyN Magazine. – Desde su experiencia ¿Cuáles son las empresas que más recurren a la ciberseguridad?

Mauricio Nanne.- Son principalmente en el área bancaria y financiera, y ellos por supuesto tienen legislación que cumplir para proteger al banco y a los cuentahabientes, pero también tienen que cubrirse de fraudes, porque los ataques no sólo son al banco, son muchas veces a los cuentahabientes, tratando de engañar al cuentahabiente para que comparta sus credenciales con la persona o de alguna manera obtener las credenciales y poder sacarle su dinero.

Tenemos otro tipo de empresas que son más industriales y lo que están buscando es la continuidad de su negocio a través de que no vean incidentes de seguridad que detengan el negocio. Y tenemos otros clientes que son empresas de software, en donde nosotros los apoyamos a ellos en soportar a sus clientes. Entonces son diferentes empresas con distintos requerimientos, básicamente la información es un activo muy valioso que hay que proteger y que los adversarios están deseosos de obtenerla

TyN Magazine. –¿Con qué soluciones cuentan para ayudar a las empresas a enfrentar este problema?

Mauricio Nanne.- Hay muchas enfermedades distintas, para cada enfermedad, hay distintos tratamientos , para cada tratamiento hay dos o más laboratorios distintos que hacen los medicamentos, así funciona un poquito la seguridad de la información, entonces sí tenemos muchos anaqueles con muchos productos porque hay muchos diferentes problemas, por ejemplo este teléfono celular que tienes , si te lo robaran , es valioso, cuesta plata , pero muchísimo más valiosa es la información que llevabas adentro.

Si la empresa que te vendió el teléfono te provee donde guardar todos tus datos, lo único que pierdes es el valor del aparato, y tu información se recupera.

Otra solución, es, y qué pasa si aquí guardas información que no quieres que nadie más sepa, porque es privada, esa es otro tipo de solución, porque si se lo lleva el adversario y pública esa información te podría causar un gran daño, entonces ese otro tipo de solución, y tan solo en un teléfono estamos hablando ya de varias soluciones. A lo mejor al teléfono tú necesitas meterle una contraseña, una huella digital o algo por el estilo, esa es otra solución.

Así para las organizaciones muy grandes, hay diferentes problemas y diferentes productos.

TyN Magazine. – ¿Hace poco anunciaron una alianza estratégica con una empresa de ciberseguridad conocida como Infoblox, en qué consistió esto?

Mauricio Nanne.- América Latina tiende a incrementar sus inversiones en materia de transformación digital y ciberseguridad, por lo que empresas como Sistemas Aplicativos S. A. (SISAP) se alió con la empresa Infoblox, que es líder también en esta materia, con ello buscamos crecer un 40% en el mercado de ciberseguridad en la región. Nuestra empresa se ha construido con fuertes alianzas, como la que inició con Infoblox, sobre la cual esta empresa ofrece soluciones que se adecúan a nuestro portafolio, tanto en la rama de seguridad con las soluciones y productos de nuestro aliado estratégico como BloxOne y el DNS seguro, así como el portafolio para Service Provider, ya que cuenta con un DNS robusto tipo carrier class, e IPAM (administración de direcciones IP).

TyN Magazine. – ¿Actualmente cómo está su presencia en el mercado?

Mauricio Nanne.- Actualmente, a las empresas a las que damos servicio son en un 51% grandes; un 36 % son medianas y el 13% son pequeñas; además de que los sectores a los que pertenecen son: Banca y Finanzas un 40 %, Manufacturing 16%; Educación 7%, Telecomunicaciones 7%, Retail 5%, Ciencia y Tecnología 4%, Gobierno 3%, el resto se divide en distintos sectores. Asimismo, su distribución de ventas se ubica en Norteamérica un 35% y en Latam un 65%, comentó Mauricio Nanne. También contamos con presencia en países como: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, México, Colombia y recientemente Estados Unidos.

Al finalizar la entrevista Mauricio Nanne agregó que “desde hace 25 años nos hemos dedicado al 100% a la seguridad de la información en la región de Centroamérica y cuenta con amplia experiencia en el mercado de la región. Aunque el enfoque en ciberseguridad inició en 1998, esta organización tiene presencia en el mercado desde 1985.

Finalmente dijo que buscan ampliar su presencia en los mercados de México, Colombia, Ecuador, Chile y Trinidad y Tobago, así como entrar la formación y capacitación con la creación de una escuela de ciberseguridad.