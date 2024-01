Tendencias que marcarán el rumbo del ecommerce este 2024

Llega el 2024 y el comercio electrónico sigue creciendo en el país, impulsado por una serie de factores como los avances tecnológicos, la inmediatez y la creciente demanda de los consumidores por productos y servicios personalizados; con este contexto, emprender en línea es sin duda la mejor manera de comenzar este nuevo año o continuar operando tu negocio online siempre alineados a las tendencias que hay en el mercado digital en pro del crecimiento del mismo.



Para que los emprendedores puedan tener éxito en su negocio es importante que contemplen que deben estar a la vanguardia y que el desarrollo de ciertas habilidades es fundamental, por ejemplo, el tener conocimiento de marketing digital, SEO, SEM, redes sociales y análisis de datos. Asimismo, tener presente los modelos de gestión de forma híbrida, ciberseguridad, y por supuesto, adentrarse en la parte de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial.



De acuerdo a Tiendanube, la plataforma de comercio electrónico líder en América Latina, estas son algunas de las tendencias que marcarán el futuro del ecommerce en 2024 y que los emprendedores deberán tomar en cuenta con el objetivo de que sus negocios continúen siendo competitivos en el mercado.



Realidad Aumentada y Realidad Virtual en los sitios web de ecommerce: su finalidad es generar experiencias de compra inmersivas y personalizadas para los usuarios. Permite a los clientes tener visitas virtuales a la tienda, probarse la ropa, accesorios, maquillaje y colores, entre algunos ejemplos por lo que sin duda será un diferenciador y para lo cual es importante contar con aplicaciones integradas en la tienda virtual.

Tiendanube señala que algunas tendencias que vimos en el 2023 seguirán presentes este año, por ejemplo, la omnicanalidad, el dropshipping, la optimización de ventas con aprendizaje automático, el Metaverso y por último pero no menos importante, la flexibilidad de pagos. Esta última tendencia estará dominada por los métodos de pago de BNPL (Buy Now Pay Later), los pago con monedas digitales, Wallets que permitan tener monedas de todo tipo, tales como tokens, puntos y créditos y por último pagos on-click checkout con PayPal.

Entre las ventajas que seguirá teniendo el emprender en línea durante el 2024 están:

Consumo Digital: los consumidores buscan cada vez más productos y servicios en línea, lo que beneficia a los emprendedores que operan en este espacio. Traspasar fronteras: con una tienda en línea puedes llegar prácticamente a cualquier lugar del mundo donde haya una persona con internet. Cobros inmediatos y seguros: a diferencia de las ventas por redes sociales donde comúnmente fijas un día y punto de encuentro para que te paguen a contra entrega, con una tienda online puedes cobrar de inmediato e incluso ofrecer a tus clientes diversas formas de pago. Logística más eficiente: una tienda digital te permite ofrecer diferentes costos de envío a tus clientes. Gestionas tus pedidos desde un mismo lugar: puedes usar las redes sociales para atraer clientes, pero concretarán la compra en un mismo sitio y puedes tener el registro de cada uno. Data y Análisis: las herramientas de análisis en línea permiten rastrear y comprender el comportamiento del cliente de manera detallada. Esto proporciona información valiosa para ajustar estrategias de marketing y mejorar la experiencia del usuario. Ventas 24 horas: tener una tienda online es tener tu negocio abierto 24/7 por lo que puedes recibir pedidos en horarios que de otra forma no recibirías. Interacción inmediata y directa: las plataformas en línea permiten una comunicación más rápida y eficiente con los clientes. Esto facilita la retroalimentación inmediata, la resolución de problemasy la construcción de relaciones sólidas con los clientes.

Sin duda, el comercio electrónico seguirá creciendo en los años que vienen y por ello los emprendedores deben estar preparados para cumplir las expectativas de los usuarios y brindar la mejor experiencia de compra posible, ya que esto será clave para llevar su negocio a un terreno fértil en el futuro así como estar un paso siempre adelante de tu competencia.

