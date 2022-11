Tendencias tecnológicas que todo CFO debería adoptar

Por staff

23/11/2022

Ante un entorno cambiante, los líderes financieros buscan tener una nueva mentalidad digital para revolucionar procesos por medio de tecnología. Ellos juegan un papel fundamental en la transformación digital de su organización, por lo que hoy más que nunca, deben saber cómo relacionarse y sacar mejor provecho de la tecnología para apoyar su quehacer diario. De hecho, y según un reciente estudio mundial de PwC, el impulsor más importante para la digitalización en muchas empresas es el binomio de CIO + CTO.

De acuerdo con Sebastián Kreis, CEO de Xepelin, los CFOs han dejado de estar relegados a un aspecto netamente financiero para irse convirtiendo en una figura de alto valor estratégico en todas las compañías. “Esto aplica no solo a los grandes corporativos, las Pymes también suelen tener a una persona que desempeña este papel y que, generalmente, suele ser el propio fundador. En ambos casos la adopción de la tecnología es crítica, pues ampliará las posibilidades del negocio y todo lo que ello implica”. Por ello, es importante que estas figuras clave tomen en cuenta algunas tendencias que pueden marcar “un antes y un después”:

1. Crear equipos con habilidades tecnológicas. De acuerdo con Alexander Bant, jefe de investigación de finanzas en Gartner, los directores financieros están invirtiendo fuertemente en tecnología de próxima generación. Sin embargo, para lograr su adopción con éxito, es importante contar con un equipo con las habilidades financieras y digitales que lo sepa aprovechar. Acciones como incorporar inteligencia artificial, automatización robótica de procesos (RPA) o digitalización de los datos, permitirán a las empresas concentrarse en potenciales fuentes de ingresos.

2. Adopción de blockchain en los procesos financieros. Blockchain está reinventando la forma en la que se gestionan las transacciones, al cumplir la función de registrar, conservar y proteger la información de cualquier tipo de operación digital, sin intervención de terceros. Tiene el potencial de remodelar una gran cantidad de procesos dentro del área financiera, además del impacto que puede tener en procesos operativos, como la gestión de la cadena de suministro. Por esto, los CFOs destacan su papel como una herramienta potencialmente valiosa.

3. Aprovechamiento al máximo de la data. Actualmente, las empresas operan en un ambiente extremadamente dinámico, por lo que el tiempo disponible para responder a cualquier cambio es cada vez más corto. Las empresas que no tienen una mentalidad digital requieren de diferentes personas, procesos o documentos para contar con la información financiera, lo cual es un grave error: no es posible tomar decisiones estratégicas inteligentes, si no se tiene al alcance la data necesaria.

4. Adopción de inteligencia artificial. La tecnología está revolucionando las finanzas, convirtiendo los procesos contables en generadores de valor. Como permite a las máquinas realizar una mejora continua sin depender de la intervención humana, ayuda a que los procesos sean mucho más ágiles y fluyan por sí mismos. Otra ventaja es que permite minimizar pérdidas, maximizar el tiempo y descubrir nuevas señales de inversión.

5. Digitalización de procesos financieros y contables. De acuerdo con la encuesta “EY 2020, DNA of the CFO”, una cualidad de los CFOs que logran el éxito es que buscan ser “líderes digitales”, es decir, aquellos que impulsan estrategias audaces, cohesivas e innovadoras para acelerar la digitalización de las finanzas. Los directores financieros deben buscar reformular las finanzas para la nueva realidad y aprovechar las herramientas digitales para agregar valor a toda la empresa, desde la gestión de proyectos, hasta el mejor aprovechamiento del tiempo.