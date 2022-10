Tether USDT disponible en más de 24.000 cajeros automáticos en todo Brasil

Por staff

23/10/2022

Tether Operations Limited (“Tether”), la empresa que opera la plataforma de blockchain tether.to que impulsa la mayor stablecoin por capitalización de mercado de más de 68.000 millones de dólares, se complace en anunciar que SmartPay planea lanzar tokens tether (“USDt”) en más de 24.000 cajeros automáticos en todo Brasil.

Según un estudio del Instituto Locomotiva, realizado en enero de 2021, Brasil aún tiene más de 34 millones de adultos no bancarizados, es decir, personas que no tienen cuenta bancaria o no la usan con frecuencia. La integración de USDt de Smartpay en su producto brindará a millones de personas la oportunidad y el acceso al ecosistema de la moneda digital y la nueva revolución financiera.

“Las dificultades y limitaciones impuestas por la inflación y un sistema financiero poco inclusivo han excluido a muchos de los ciudadanos de Brasil de poder participar en la creciente economía del país”, dijo Paolo Ardoino, CTO de Tether. “Añadir tokens de tether a los cajeros automáticos de todo Brasil ofrece la oportunidad de incluir a más personas en el sistema financiero. Esto traerá grandes cambios no sólo a la industria de los pagos, sino a todo el ecosistema financiero brasileño.”

Los tokens Tether son actualmente una de las criptomonedas más utilizadas en la región. Datos recientes muestran que el USDt es uno de los tokens más utilizados en el país cuando se trata de valor movido. Más de 1.400 millones de dólares se movieron utilizando USDt a través de 79.836 operaciones en agosto, con un importe medio de casi 18.000 dólares por transacción.

Con acceso a SmartPay, los usuarios pueden seleccionar la mejor criptomoneda para su caso de uso deseado, incluidos tokens de tether como USDt. También podrán enviar y recibir tokens tether a cualquier parte del mundo, cuando lo deseen y retirar Reales en Brasil.

“Después de integrar los tokens de tether con el sistema de pago brasileño llamado PiX, nos integramos con TecBan que es el mayor proveedor de cajeros automáticos de Brasil. Antes decíamos que donde se podía pagar con PiX, se podía pagar con tokens de tether. Ahora donde se ve Banco24Horas se pueden convertir los tokens de tether en Reales”, dijo Rocelo Lopes, CEO de SmartPay.

SmartPay tiene la intención de que los tokens Tether estén disponibles en los cajeros automáticos a partir del 3 de noviembre.