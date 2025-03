The Dark Storm Team resurge y se atribuye el ataque masivo contra X

Ciberataque masivo a X (Twitter) y su impacto global





X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, ha experimentado múltiples interrupciones globales en sus servicios. Elon Musk, propietario de X, ha atribuido estos fallos a un “ciberataque masivo”, señalando la posible implicación de un “grupo grande y coordinado y/o un país” debido a los recursos empleados.



Según los investigadores, The Dark Storm Team se ha atribuido el ataque contra X, alineándose con su estrategia de desestabilizar plataformas digitales clave e infraestructuras críticas. Este incidente pone de relieve la necesidad urgente de protocolos de ciberseguridad robustos para proteger redes sociales, que desempeñan un papel fundamental en la comunicación global.







Ciberataques en máximos históricos: Security Report 2025 de Check Point Software





Incremento del 44% en ciberataques interanuales, según datos recopilados en 170 países.Cambio en las estrategias de los estados-nación, pasando de ataques puntuales a campañas crónicas diseñadas para erosionar la confianza y desestabilizar sistemas.El sector de Medios y Entretenimiento se sitúa como una de las industrias más atacadas, con una media de 1.553 incidentes a nivel global por empresa.



“El resurgimiento de The Dark Storm Team destaca la creciente amenaza contra plataformas online e infraestructuras críticas. Para los usuarios, esto implica posibles interrupciones, tiempos de inactividad y acceso limitado a servicios esenciales. Mientras las empresas trabajan para mitigar estos ataques, los usuarios pueden experimentar retrasos o errores en plataformas afectadas”, advierte Oded Vanunu, Chief Technologist, WEB 3.0 & Head of Product Vulnerability en Check Point Software.



Para empresas y organizaciones, este incidente refuerza la necesidad de fortalecer las defensas en materia de ciberseguridad, especialmente contra ataques DDoS, que pueden paralizar servicios digitales. A medida que estas amenazas evolucionan, es crucial que tanto usuarios como compañías se mantengan informados, establezcan canales de comunicación alternativos y estén preparados para futuras interrupciones.