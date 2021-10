Thermy, el dispositivo médico con tecnología de Intel que ayuda a la detección temprana del cáncer de mama

Por staff

21/10/2021

Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y tiene como objetivo promover la detección temprana y el tratamiento adecuado para prevenir y aumentar la supervivencia de esta enfermedad, misma que afecta a aproximadamente 2 millones de mujeres cada año, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Los chequeos y revisiones constantes para la detección temprana de este tipo de cáncer son clave. En este sentido y con la finalidad de hacer que estos estudios sean cada vez más rápidos, cómodos, precisos y accesibles, la compañía mexicana Thermy creó un dispositivo médico que utiliza la tecnología de Intel para combinar la inteligencia artificial y el estudio de imágenes infrarrojas con el fin de luchar contra el cáncer de mama.

Dicho dispositivo lleva el nombre de la compañía, Thermy, y a la fecha ha ayudado a que más de cuatro mil pacientes se hagan el estudio, detectando más de 140 casos de cáncer de mama, con una sensibilidad de 94% desde su instalación para pruebas clínicas, en el instituto FUCAM (Fundación de Cáncer de Mama) en México.

¿Cómo funciona?

Este dispositivo médico toma las imágenes termográficas del paciente con apoyo de su tecnología Thermy MDI, para después analizar, mediante su software de inteligencia artificial, los datos obtenidos para buscar tumores metabólicamente activos con una probabilidad de ser cancerígenos. Finalmente, se entrega un resultado rápido, que es también evaluado y aprobado por un profesional de la salud. La cantidad total de tiempo que toma es de menos de 15 minutos y la tecnología brindada por Intel es clave para que sea un proceso rápido y eficiente.

¿En qué consiste el dispositivo?

Thermy consiste en una cámara termográfica, el software Thermy MDI, un CPU, dos monitores de referencia, integrando todo en un gabinete de su propio diseño. El CPU que se utiliza es el equipo Intel NUC, el cual es tan potente como una PC de escritorio y cuenta con procesador Intel Core i7, que permite tomar y procesar los datos obtenidos del estudio para su evaluación. Gracias a estos componentes, el dispositivo Thermy brinda un análisis automático mediante inteligencia artificial, asistencia en la adquisición de imágenes, así como almacenamiento de expedientes y resultados en la nube para su evaluación.

¿Qué características tiene?

Thermy tiene muchas cualidades que se traducen en beneficios para las pacientes, los profesionales de la salud y las instituciones médicas: es apto para mujeres mayores de 20 años, no genera dolor y no es invasivo (las imágenes se toman a 1.5 metros de distancia), es libre de radiación (no emite ningún tipo de radiación ionizante), es portátil y fácil de usar (no requiere infraestructura altamente especializada o personal operativo para llevar a cabo un examen) lo que permite que los estudios se puedan hacer en cualquier lugar y en cualquier momento.

Además, es eficiente (ha superado el 94% de sensibilidad y un Valor Predictivo Negativo de más del 99% bajo pruebas clínicas, lo que es comparable con los actuales métodos de detección), permite llevar a cabo más exámenes de detección en menos tiempo y reduciendo el costo para las instituciones de salud, ayuda y complementa los métodos estándar de detección (permite estudios frecuentes y un seguimiento a los pacientes) y habilita la posibilidad de llevar a cabo múltiples exámenes por año a cada mujer.