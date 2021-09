Tiendanube refuerza sus ventas gracias a PayPal

Por staff

28/09/2021

El comercio electrónico en México está en un proceso de crecimiento. Muchas personas comenzaron a comprar en internet a raíz de la pandemia, pero aún hay quienes no se han animado a usar el canal digital por preocupaciones relacionadas con la seguridad. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 80% de las personas que aún no compran en línea no quieren arriesgarse a ser víctimas de fraude, mientras que el 74% asegura que no confía en dar sus datos bancarios.

Para poder consolidar un ecosistema sólido, es importante garantizar la seguridad de las transacciones, tanto para consumidores como para los comercios que desean comenzar a vender en línea. Por ello, jugadores clave del ecosistema como Tiendanube, la plataforma de comercio electrónico que ha digitalizado a más de 90,000 tiendas en América Latina, han implementado tecnología de vanguardia para blindar las transacciones.

Mediante el protocolo de seguridad OAuth2 para todas las integraciones, las transacciones en Tiendanube cuentan con un token de seguridad que hace que la información que se transmite esté blindada.

Asimismo, dentro de las aplicaciones enfocadas a reforzar la confianza de los consumidores, los comercios de Tiendanube pueden elegir Trusty, la cual permite integrar opiniones y calificaciones de los productos, para que los potenciales clientes puedan reforzar sus decisiones de compra. Por su parte, TrustedSite permite a los clientes verificar que una tienda es segura, reduciendo así preocupaciones de seguridad.

“Para Tiendanube es sumamente importante propiciar un clima que genere confianza en el comercio electrónico, pues es un pilar fundamental para seguir con nuestra misión de reducir las barreras del emprendimiento digital en México y Latinoamérica. Por ello, nos preocupamos por crear alianzas con partners especializados en priorizar la seguridad”, asegura Juan Martín Vignart, Country Manager de Tiendanube en México.

Las formas de pago seguras son clave, y en ese sentido, las pasarelas de pago —sistemas de pago electrónico que permiten la realización de pagos de manera segura— integradas en Tiendanube, no sólo facilitan las transacciones, sino que brindan la confianza para comercios y consumidores.

PayPal es una opción de pago confiable y segura, disponible dentro de Tiendanube, para su integración en los comercios electrónicos de la plataforma. Y ahora también está disponible PayPal Plus, un producto que permite hacer y recibir pagos de manera segura con tarjeta de crédito y/o débito, sin compartir información financiera y sin necesidad de que el comprador tenga que abrir una cuenta PayPal o iniciar sesión en su cuenta.

“En PayPal consideramos nuestra prioridad la seguridad y la privacidad de los datos personales y financieros de nuestros usuarios. Tenemos la experiencia, el alcance global y la tecnología de protección antifraude para transmitir confianza a los compradores. También contamos con herramientas para ayudar a los negocios a controlar el riesgo de pago y fraude en todo el mundo”, menciona Juan Luis Bordes, Director General de PayPal México.

La tecnología detrás de Tiendanube, en conjunto con la tecnología de aliados como PayPal, permite priorizar la seguridad en el proceso de compra en línea, un elemento crítico para las PyMEs que buscan prosperar en el ecosistema digital.