¿Tienen usos prácticos los NFT?

Por staff

15/09/2021

Un Token no fungible o NFT, es un archivo que no se puede destruir ni consumir con su uso. En el caso de los NFT, es un archivo unido a la cadena de blockchain de Ethereum, que la usa para mantener su integridad y no ser copiada, falsificada o siquiera movida a otros soportes sin que la cadena de blockchain lo haya verificado. Con esto se crean archivos en esencia únicos.

La idea de los NFT es que sean un documento de autenticidad y propiedad de un archivo en línea. Uno de los campos donde más éxito está teniendo este particular mercado es en el arte, pero no es el único que se beneficia con los NFT. De hecho hay algunas curiosidades:

–El primer tuit de la historia, recién subastado por Jack Dorsey (CEO y fundador de Twitter) y que ha sido adjudicado a cambio del equivalente a 2.915.835,47 dólares en Ethereum

–El primer disco NFT es el nuevo trabajo del grupo de rock Kings of Leon, que anunció a comienzos de marzo la venta de su nuevo álbum mediante NFT, convirtiéndose en la primera banda musical en hacerlo.

–Portadas de Time. La célebre publicación subastará algunas de sus portadas más icónicas, incluyendo la primera que publicó en que sólo aparecía texto y ninguna imagen, publicada en 1966 y donde, sobre fondo negro podía leerse en caracteres rojos «Is God Dead?». En estos momentos la puja más alta alcanza los $16.955 y la subasta sigue abierta.

–Gucci vende unas zapatillas virtuales en formato NFT a cambio de doce millones de dólares con el objetivo de poder usarlas a modo de filtro en personajes de videojuegos.

Usos prácticos de NFT

Para la empresa argentina Carnes Validadas, el uso de NFT es primordial para llevar a cabo la identificación inequívoca de animales y brindar trazabilidad al proceso de producción de carne. Lanzada en 2019, esta empresa se ha dado la tarea de crear un “curriculum vitae” en Blockchain de la carne, ofreciendo a los usuarios un expediente completo de procedencia del producto que van a consumir.

De hecho, ese proyecto, que brinda una plataforma descentralizada para la trazabilidad de carne vacuna y bovina, ha estado aprovechando los beneficios de NFT desde antes de su auge este 2021. Y no es la única.

La compañía estadounidense dexFreight, con sede en Florida, también está aplicando los tokens no fungibles para un caso de uso práctico en el mundo real. Especializada en logística descentralizada, dexFreight tiene al menos dos años explorando los beneficios de los NFT para optimizar los procesos de pagos en el sector de transporte.