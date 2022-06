¿Tienes las habilidades para trabajar en una fintech?

Por staff

08/06/2022

El sector Fintech sigue creciendo en México. albo, (Inteligencia en Finanzas, S.A.P.I. de C.V., IFPE), es una empresa mexicana autorizada por la CNBV, cuyo objetivo es darte las herramientas necesarias para que tengas libertad financiera, a través de una tarjeta Mastercard internacional y una cuenta con la que puedes recibir, transferir y más, sin comisiones, da a conocer las 6 habilidades más destacadas para encontrar trabajo en una Fintech.

Con la expansión de las tecnologías de la información en el mercado de servicios financieros, han sido no solo el valor y la cantidad de transacciones digitales los que se han incrementado, sino también el número de usuarios. En México, se estima que para 2022 habrá un total de 46,6 millones de usuarios Fintech de pagos digitales, de acuerdo con estimaciones de Statista.

Por otra parte, el “Fintech Radar 2021” elaborado por Finnovista, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alianza del Pacífico, anotó que, en el 2021, el número de Fintech en México creció 16%, por lo que ahora son 512 las startups que conforman el ecosistema en el país. En el 2019 en México se registraron 394 Fintech y en el 2020 subieron a 441. Lo que indica un claro crecimiento.

Así que el mercado Fintech sigue en crecimiento y son públicas y notorias las transformaciones que están teniendo que asumir las entidades financieras en los últimos años. La mayoría de estos ajustes están relacionados con una completa modernización y digitalización de todos sus departamentos. Esto abre una interesante oportunidad de encontrar trabajo en el sector Fintech.

En el sector Fintech se requieren diferentes competencias laborales y profesiones, no obstante, dado que son apalancadas en la tecnología para la prestación de servicios, las áreas de tecnología e innovación suelen ser las que más demandan talento, al igual que el área comercial, integrada por ventas y experiencia de servicio, señala Elisa Sahagún, People Manager de albo, quien expone el perfil de los postulantes para laborar en una empresa Fintech:

Sentido de Ownership. Personas que actúan en nombre de toda la empresa, más allá de su propio equipo. Piensa a largo plazo. Es dueño y responsable de sus proyectos y de que sus metas y las de su equipo se cumplan. Personas con iniciativa, que son las primeras en alzar la mano, proponer y resolver. Enfocadas en lograr objetivos. La productividad es la capacidad que tiene una persona de enfocarse en una tarea mientras gestiona su tiempo. Además, se centra en la búsqueda del aprendizaje con el fin de encontrar los conocimientos específicos para solventar una problemática. El colaborador también busca alcanzar sus objetivos, es un colaborador que trabaja duro, es decidido y comprometido. Difícilmente se rinde y tiene una capacidad de motivación increíble. Liderar con el ejemplo. Un líder en albo habilita a su equipo para lograr los objetivos. Se asegura que su equipo esté motivado en un ambiente de alta energía. Escucha siempre a su equipo, habla con franqueza y trata su equipo con respeto. Es una persona que le gusta “arremangarse” para jalar con su equipo al resultado esperado. Buena comunicación y trabajo en equipo. Una persona que se sabe comunicar capta la atención de las personas y puede convencer a los demás de tomar decisiones correctas. Además, tiene la capacidad de trabajar en equipo, pues respeta las opiniones y sugerencias de los demás, así entiende que cada persona piensa y actúa distinto ante determinadas situaciones, que no busca llamar la atención y entiende perfectamente que debe conectarse con los demás para alcanzar un objetivo en común. Gestiona el estrés y se adapta rápidamente. Todo trabajo supone momentos de estrés, así que encontrar una persona que no se deje abatir ni bloquear por la carga laboral, es fundamental para trabajar productivamente. Poder gestionar el estrés permite que el trabajador alcance sus objetivos a pesar de las adversidades. Además, las personas camaleónicas son verdaderamente valiosas, ya que se adaptan rápidamente a trabajar en todo tipo de situaciones y les permite crecer profesionalmente. Obsesión por el cliente. Para una Fintech, el usuario es el principal motivante para innovar y trabajar. La persona que trabaja vigorosamente para ganar y mantener la confianza de los clientes, sabe qué quieren sus clientes y cómo conseguirlo, es la persona ideal para este tipo de empresas.

Sahagún concluyó: Como has podido comprobar, realmente casi cualquier perfil profesional tiene cabida en una Fintech, no importa si tienes o no un título profesional, importa tu experiencia, tu obsesión por el cliente, tu sentido de ownership, que sepas trabajar bajo presión con la mirada puesta en conseguir tus objetivos y sobre todo, que tengas ganas de crear algo revolucionario.

La industria de servicios financieros sigue atrayendo a empresas de tecnología que transforman la forma en que las personas y las empresas gastan, ahorran, piden prestado, invierten y más.