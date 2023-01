TikTok contra las cuerdas

Por staff

03/01/2023

Al menos, 19 Estados de los Estados Unidos, la mayoría gobernados por republicanos, han decidido bloquear TikTok en teléfonos y tabletas de sus funcionarios. El 13 de diciembre, el senador republicano Marco Rubio (Florida) introdujo un proyecto bipartidista llamado Antisocial CCP Act. El nombre, responde a las siglas en inglés de Ley para Evitar la Amenaza Nacional de Vigilancia en Internet, Censura e Influencia Opresivas y Aprendizaje Algorítmico del Partido Comunista Chino.

La directora administrativa del Congreso estadounidense mandó el pasado miércoles parar el baile de TikTok con un mensaje interno poco abierto a interpretaciones: “Los empleados de la Cámara [de Representantes] NO están autorizados a descargar esa aplicación en los teléfonos de trabajo. Si usted la tiene ya bajada, le contactarán para que la elimine”. Catherine Szpindor aducía “riesgos de seguridad”

Días antes, en un artículo de opinión en The Washington Post firmado con el congresista Mike Gallagher (Wisconsin), Rubio escribía: “La aplicación puede rastrear las ubicaciones de teléfonos móviles y recopilar datos de navegación por internet, incluso cuando los usuarios visitan sitios web no relacionados”. Ambos también recordaban que, según una ley de 2017, ciudadanos y empresas chinos están obligados a compartir información con las autoridades del país por razones de seguridad nacional.

Tras conocer las intenciones legislativas del Congreso, Brooke Oberwetter, portavoz de TikTok, calificó la prohibición como una “decepción” y “un gesto político que no hará nada para promover los intereses de seguridad nacional”. La empresa ha tratado repetidamente de rebajar la preocupación por su manejo de los datos privados, alegando que los de los usuarios estadounidenses no se almacenan en China, que esa información no la comparten con el Gobierno del país asiático y que su sede está en las Islas Caimán.

ByteDance se suma a los despidos masivos

ByteDance, la matriz china de la aplicación de video TikTok, despidió a cientos de empleados en varios departamentos a finales de 2022 como parte de una medida de reducción de costos, informó el martes el South China Morning Post.

Los recortes de empleos se han llevado a cabo en Douyin, el equivalente chino de TikTok con unos 600 millones de usuarios diarios, así como en las operaciones de videojuegos e inmobiliarias de la empresa, informó SCMP citando fuentes.

Los recortes de empleo representan un pequeño porcentaje de la plantilla de ByteDance, añade el informe.