TikTok: Vance espera un acuerdo de “alto nivel” que cumplirá con seguridad del país

Por staff

15/03/2025

(EEUU) El presidente Donald Trump nombró el mes pasado a Vance y al asesor de seguridad nacional Michael Waltz para supervisar la posible venta de la aplicación de redes sociales.

El destino de TikTok ha estado en el aire desde que el 19 de enero entró en vigor una ley que obliga a su propietario, ByteDance, a venderla por motivos de seguridad nacional o a enfrentarse a una prohibición.

Tras su toma de posesión el 20 de enero, Trump firmó un decreto para retrasar 75 días la aplicación de la ley.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el viernes que espera un acuerdo de “alto nivel” sobre TikTok para la fecha límite establecida del 5 de abril.

“Es casi seguro que habrá un acuerdo de alto nivel que creo que satisface nuestras preocupaciones de seguridad nacional, permite que haya una empresa estadounidense TikTok distinta”, dijo a NBC News durante una entrevista a bordo del Air Force Two.

En declaraciones a los periodistas el domingo en el Air Force One, Trump dijo que esperaba que se pudiera llegar pronto a un acuerdo y señaló que la Administración estaba “tramitando con cuatro grupos” que no identificó. También ha dicho que está abierto a una prórroga si no se llega a un acuerdo antes de la fecha límite.

Vance, que no ofreció detalles específicos sobre las negociaciones o los posibles compradores implicados, sugirió este viernes que hay una serie de cuestiones administrativas que podrían retrasar la finalización de un acuerdo más allá de la fecha límite.

“Por lo general, algunos de estos acuerdos que son mucho más pequeños y que implican mucho menos capital tardan meses en cerrarse”, declaró Vance, que trabajó en capital de riesgo antes de entrar en política como senador de Estados Unidos por Ohio. “Estamos intentando cerrar esto a principios de abril. Creo que los contornos de esto estarán muy claros. La cuestión es si podemos hacer todo el papeleo”.

Vance añadió que tenía la esperanza de que no fuera necesaria una prórroga.

“Nos gustaría hacerlo sin la prórroga”, dijo. “Creo que la pregunta es, ¿cuál es la participación accionarial de la nueva empresa conjunta? ¿Cómo se hacen los contratos para todos los inversores, los clientes, los proveedores de servicios? […] El acuerdo en sí será muy claro, pero la creación de esas miles y miles de páginas de documentos legales es lo único que me preocupa que pueda fallar”.

“Creo que, ya sea a través de una prórroga o simplemente consiguiendo que el acuerdo satisfaga las preocupaciones de seguridad nacional, creo que vamos a estar en una situación en la que podamos decir que TikTok está operativo, y también lo está de una manera que protege la privacidad de los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos”, concluyó.

Ver más: “The Trump Show: Politics Edition”, un juego siniestro

Ver más: Aranceles de Trump revelan su “debilidad política y diplomática”

Ver más. Stiglitz: Para Trump el “soborno ya no sería ilegal”