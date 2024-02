TikTok versus Universal Music: ¿Qué dicen las audiencias?

20/02/2024

20/02/2024

En el mundo de las redes sociales, cada tendencia, noticia o evento desencadena un tsunami de conversaciones, opiniones y emociones en todas las plataformas; aunque algunas hagan ruido puntualmente, otras pueden generar grandes cambios en las audiencias. Recientemente, la industria musical fue testigo de un gran revuelo cuando los usuarios de TikTok descubrieron que una gran cantidad de canciones, incluidas las de poderosas artistas como Taylor Swift, fueron eliminadas debido a disputas contractuales con Universal Music Group (UMG).

Desde SAMY Alliance, agencia digital especializada en marketing y comunicaciones, decidimos realizar un análisis de las conversaciones en redes sociales a través de herramientas potenciadas por IA para entender el impacto que podría tener esta acción en públicos tan asiduos a TikTok, que actualmente lidera la carrera de popularidad entre jóvenes Millennials y los polémicos Gen-Z.

Entre el 28 de enero de 2024 y el 4 de febrero de 2024, identificamos aproximadamente 21,080 publicaciones en redes sociales que abordaban la situación de TikTok y la música de Universal. Este análisis excluyó cualquier presencia de medios y solo analizó conversaciones orgánicas de usuarios.



Profundizando más, nuestro análisis de sentimientos reveló un espectro de emociones girando en torno a esta controversia. Casi el 50% del total de menciones eran negativas, indicando un descontento generalizado y frustración entre los usuarios respecto a la eliminación de canciones queridas en TikTok. Considerando que los usuarios pasan una media de 52 minutos diarios en la app, esto puede significar un cambio de comportamiento que afectará a las marcas y creadores de contenido también; no podemos asumir que el reinado de TikTok es intocable, ya que las audiencias más jóvenes siguen demostrando que quieren tener el control con respecto a lo que consumen digitalmente.

Taylor Swift, la reina de los Gen-Z, entre otros artistas fuera de TikTok

La inmensa popularidad e influencia de Taylor Swift la convirtieron en un punto focal en toda la discusión, pues gran parte de las canciones TOP de la plataforma son de ella; de hecho, dentro de las más de 21 mil menciones de la disputa con Universal, casi el 20% tenía que ver con la artista, por lo que la gran mayoría de los usuarios se puso de parte de la disquera y en contra de la app.

No solo ella, sino otros afectados como Bad Bunny, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Rosalia, Karol G, Drake, Olivia Rodrigo y otros artistas y creadores de contenido se han mostrado completamente decepcionados por esta normativa, enfadados por no poder utilizar canciones de éxito para sus vídeos o poder promocionar su contenido.

La respuesta de los usuarios, además de quejarse, ha sido volverse creativos. Algunos de estos artistas han creado covers, como el cantante Euan Blackman que publicó una versión de la canción “betty” de 2020 con el texto “Así que toda la música de Taylor Swift está siendo eliminada de TikTok, pero no pasa nada porque puedes usar este sonido en su lugar.” – lo que lo está llevando a recibir más atención en su cuenta de TikTok.

Otra cantante, Talia Sporkin, publicó su versión del tema de 2023 “Sl*t!”, con el lema “¿UMG ha eliminado tu sonido? Usa este en su lugar”, e invitaba a pedir canciones de Swift para versionar a través de la sección de comentarios; estos vídeos acumulan actualmente más de 70K de “me gusta”.

Ahora, ¿será esto la nueva oportunidad para los Reels de Instagram? Para nadie fue sorpresa cuando los Reels llegaron para competir contra TikTok; sin embargo, pareciera que siempre estuviesen un par de pasos detrás; los usuarios aprovecharon la situación para hablar de ello y puntualizar que esta podría ser la oportunidad perfecta para que Instagram gane más posicionamiento gracias a seguir ofreciendo música de UMG.

La salida de música de TikTok anuncia un cambio transformador en el comportamiento de los usuarios y la dinámica de la plataforma. Es probable que TikTok experimente un descenso de la actividad debido a la ausencia de canciones de artistas, lo que genera un gran malestar entre el público; pero no pareciera que ellos estuviesen dispuestos a dejar ir la app, solo a cambiar su comportamiento. Plataformas alternativas como Instagram, con su función Reels, que reproduce el formato de TikTok y los derechos para albergar esas canciones, deben estar preparadas para atraer a los usuarios descontentos; y las marcas deben tener esta misma capacidad de adaptación (tanto a nivel de presencia en plataformas como en reconocer lo que puede afectar a sus comunidades). En medio de todos los rumores, las marcas deben mantenerse ágiles, receptivas e innovadoras para navegar por el cambiante panorama digital y fomentar un crecimiento en su relación con las audiencias de forma sostenible y estable.

