Tips para alargar la vida útil de tu smartwatch

Por staff

21/09/2022

Los smartwatches son parte de nuestra cotidianidad, los llevamos siempre al momento de hacer ejercicio, para el día a día en la oficina y hasta para permanecer conectados mientras estamos de viaje. Esto significa que al integrarlos a la rutina y usarlos varias horas al día, los dispositivos también necesitan de una serie de cuidados pues están expuestos a contaminarse y desgastarse con el uso prolongado.

Para que le saques el mejor provecho a tu reloj inteligente HUAWEI y alargues su vida útil, te compartimos algunas recomendaciones:

Uso adecuado para mayor precisión

HUAWEI constantemente trabaja para innovar y mejorar las funciones y precisión de sus dispositivos. Por ejemplo, uno de los más recientes avances en smartwatches está presente en el WATCH GT 3 PRO, que integra la función de ECG (electrocardiograma) que sirve de referencia para conocer el estado del corazón en pocos segundos. Para que esta función sea realmente efectiva, no pases por alto que, si los sensores están bloqueados, la identificación será inexacta o fallará, y el reloj no podrá registrar la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma y los datos de sueño. Para verificar que esto no pase, asegúrate de que la parte posterior del reloj esté limpia y seca. Ubica el área de monitoreo del reloj sobre tu muñeca sin que nada haga interferencia y evita usar la correa a más de un dedo de distancia del hueso de la muñeca.

Protégete a ti y a tu equipo de manera inteligente

Agentes externos o residuos como químicos, jabón y suciedades presentes en piscinas u otros lugares pueden adherirse a tu smartwatch. Es muy importante que una vez finalices esas actividades puedas limpiar su superficie pues no hay mejor mantenimiento que el preventivo.

Los dispositivos como el WATCH GT 3 PRO son resistentes al agua, pues cuentan con IP68 y cuentan con la capacidad de sumergirse hasta 30 metros incluyendo agua salada, sin embargo es importante que tengas en cuenta que después de utilizarlos al nadar, o incluso después de una rutina de ejercicios que te haga sudar, lo ideal es que lo seques antes de volverlo a usar. Una recomendación importante es que a la hora de hacer ejercicio no abroches tan fuerte la correa para asegurarte de que tu piel y las partes de contacto del dispositivo se mantengan secas y transpirables.

Ver más: Millicom (Tigo) y Glasswing International lanzan programa de mentoría en América Latina

Además, dispositivos como el WATCH FIT 2 te ayudan a hacer esta tarea mucho más fácil. Solo necesitas activar la función de drenado disponible al desplegar los ajustes del equipo, lo identificas con el ícono en forma de gota de agua, y a partir de ahí sigue las sencillas instrucciones. Eso será suficiente para mantener tu reloj libre de humedad.

Trucos de limpieza

Para limpiar la pantalla, utiliza un paño de algodón suave o una toalla humedecida en agua para eliminar la suciedad. Si quieres una limpieza más profunda, también puedes utilizar un cepillo de dientes suave, o un paño sumergido en jabón para ropa. Después, para remover el jabón, debes utilizar un paño de algodón ligeramente húmedo y luego uno seco para finalizar el proceso.

Para limpiar los accesorios, como por ejemplo la correa, necesitarás cuidados diferentes dependiendo del material:

Si el pulso de tu smartchwatch es de goma suave como las del WATCH FIT 2 o BAND 7 puedes enjuagar la correa con agua y secarla. No se recomienda utilizar ningún disolvente orgánico (como desinfectante de manos, agua jabonosa u otros disolventes ácidos) para remover manchas.

Si tienes un WATCH GT 3 con correa de cuero, ten en cuenta que este tipo de material requiere de un cuidado diferente, por lo que, si la correa se ensucia o se moja, utiliza un paño de algodón limpio y suave para eliminar la humedad o la suciedad, y luego ponla a secar en un lugar fresco y bien ventilado. No se debe secar exponiéndola a la luz solar directa o aplicando calor externo, como secadores de pelo, porque podría encogerse o expandirse.

Para correas de metal, límpialo con una toalla o paño suave y preferiblemente evita el remojo, altas temperaturas y el entorno de alta humedad, como también el contacto directo con perfumes, repelentes de insectos, aceites o lociones.

Con estos cuidados tendrás reloj inteligente para muchos años. Si todavía no tienes un smartwatch de HUAWEI, puedes adquirirlo a través de la tienda virtual y tiendas físicas de la marca, como también en almacenes de cadena a nivel nacional.