Todo listo para Blockchain Land Nuevo León 2022

Por staff

30/09/2022

El mayor evento de blockchain en español en el mundo llega los próximos 5, 6 y 7 de octubre a Cintermex en Monterrey; se trata de Blockchain Land, Nuevo León, 2022, que busca innovar y desarrollar el talento para el siglo XXI, anunció el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, al resaltar que este espacio reunirá al ecosistema blockchain de Latinoamérica, estudiantes universitarios, ejecutivos de negocios y público general interesado.

“Los jóvenes de Nuevo León están deseosos de apostarle al futuro de tener sueldos de primer mundo en carreras de automatización, de startups, de aplicaciones. ¿Qué joven no ha soñado trabajar en Google o en esas empresas que han transformado al mundo? Estoy muy emocionado; Blockchain aplica para todos los sectores de la vida”, destacó el mandatario estatal.

Por su parte, Raúl Martín Porcel, CEO Internacional de Talent Network, se dijo contento con la respuesta de la comunidad, pues ya se agotaron las entradas generales presenciales, convirtiéndose así en el mayor evento de blockchain en español del mundo, al reunir a más de 10 mil personas de manera presencial y a más de 500 mil asistentes online.

“Blockchain no es un evento, no nos confundamos, es un ecosistema. El evento es la puesta en firme, el Kick off de algo que tiene que evolucionar y que tiene que crear realmente un motor económico, un motor de innovación y convertir a Nuevo León en un referente. Ningún evento del mundo se centra en desarrollar talento, este es el primero”, detalló Martin Porcel.

“Este tipo de eventos de talla internacional, logran posicionar a Nuevo León como un destino líder en México y Latinoamérica, comprometido con impulsar el desarrollo tecnológico y la economía a través de la innovación”, resaltó la secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal.

“Será uno de los eventos más grandes e importantes de blockchain a nivel Latinoamérica, alineado a los proyectos estratégicos del Gobierno de Nuevo León de convertir al estado en un referente de tecnología y emprendedurismo con base en la innovación”, agregó.

Los asistentes vivirán una gran experiencia en los cuatro escenarios temáticos: Finanzas, NFT, Emprendimiento y Desarrolladores, en donde aprenderán conceptos dentro del mundo blockchain y cómo éste avanza a pasos agigantados. Además, podrán escuchar a las voces más reconocidas del mundo del Blockchain, quienes compartirán su conocimiento y experiencia en el escenario principal.

En cada uno de estos escenarios, conocerán sobre finanzas descentralizadas (DeFi), Trading, las gemas dentro del mundo criptográfico, todo lo relacionado con los tokens no fungibles (NFT) y cómo se relacionan con las artes, el metaverso y el gaming. Así mismo, sobre la tokenización, el funcionamiento de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) y los contratos inteligentes.

“Lo que se está creando son los nuevos sistemas tecnológicos y financieros, donde se integran todas las partes de propiedad intelectual, las partes de bienes raíces y diferentes industrias que han descubierto que se pueden hacer aplicaciones, esto no significa que todo se migre a Blockchain sino que vean de qué manera se pueden mejorar estos diferentes procesos y estas diferentes industrias: innovar para poder maximizar los recursos”, detalló el director de Blockchain Land, José Rodríguez.

En esta primera edición híbrida, presencial y digital, se contará con la presencia de grandes speakers como el cofundador de Apple y emprendedor tecnológico, Steve Wozniak; el actual director ejecutivo de Pixelmatic, estudio de desarrollo detrás de

Infinite Fleet, Samson Mow; el bitcoiner, creador de contenido y analista On-Chain, Juan Rodríguez, “Papá Bitcoin”; el CEO de Tutellus y, además, cofundador de TurinLabs, Nash21, Reental y Redpill, Miguel Caballero; el trader independiente y educador,Jaime Merino “Trading Latino”; así como el trader e inversor de bitcoin, criptomonedas y metales preciosos, David Battaglia.

Sumado a ellos, estará presente la directora de Tecnología e Innovación de Negocios, Invest SV, Gobierno de El Salvador, Mónica Taher; el creador de contenido, empresario en la industria automotriz y educador, Carlos Bello, “SoyMirrey“; la senadora de la República, Indira Kempis; el creador de contenido, emprendedor e inversionista MAD Cripto; la destacada inversionista y emprendedora, con más de quince años de experiencia en industrias multidisciplinarias de todo el mundo, Maggie Wu; al igual que elCEO y fundador de Albo, cuenta financiera líder en México, Angel Sahagun.

Otra de las grandes apuestas de este evento es que contará con un espacio especializado denominado Blockchain for Business, dedicado para que los profesionales de diferentes industrias realicen negocios B2B mediante la aplicación del blockchain, con lo que podrán ganar competitividad en un futuro. Los temas que se abordarán en esta área exclusiva para ejecutivos son: Industria 4.0, Servicios y comercio, Bienes raíces y Finanzas.

Además, los organizadores de Blockchain Land, Nuevo León, intentarán alcanzar el Guinness World Records por la clase más grande de criptomonedas en el mundo, de la mano de Binance.

Las Startups más prometedoras de Latinoamérica, que utilizan tecnología Blockchain, tendrán su propio espacio en este gran evento dentro de otra iniciativa: Startup Garden. Aquí se les permitirá presentarse con inversores, crear networking y ser una fuente de inspiración para todo aquel que quiera emprender un negocio.

Para conocer todos los detalles del evento y adquirir entradas digitales, ejecutivas y VIP visita la página oficial: https://blockchain-land.io