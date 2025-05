Tokenización inmobiliaria: Cómo comprar una fracción de una propiedad con solo un clic

(Latam) Gracias a la tecnología blockchain, el mercado de real estate se abre a pequeños inversores que buscan proteger sus ahorros y generar ingresos pasivos en dólares. Ya no es necesario viajar, ser residente en el país donde se encuentra el inmueble ni abrir cuentas bancarias complejas: con solo 50 o 100 dólares y conexión a internet, cualquier persona puede invertir en propiedades reales fraccionadas.





En América Latina, este modelo empieza a ganar tracción en países como Brasil, México, Argentina y Chile, donde las restricciones cambiarias, la inflación y la búsqueda de alternativas de inversión en dólares impulsan su adopción. Si bien los marcos regulatorios aún están en desarrollo, ya existen proyectos concretos y startups locales que exploran la tokenización como una vía para facilitar el acceso a activos inmobiliarios globales.

Este modelo, basado en la división de un inmueble en múltiples “tokens” (activos digitales equivalentes a una parte de la propiedad), permite comprarlos, venderlos o transferirlos como cualquier otro activo financiero, con total trazabilidad y seguridad gracias a la blockchain.





Uno de los mayores atractivos es la posibilidad de generar ingresos mensuales por alquiler. “En nuestro caso, tenemos muy buenas oportunidades en casas o departamentos en ciudades como Detroit, Miami o Chicago, con retorno estimado entre 8% y 12% anual, dependiendo del inmueble”, afirma Remy Jacobson, Co-CEO y Co-Founder de RealT, una de las plataformas líderes en este modelo.





Al estar registrado en blockchain, todo el proceso es transparente, accesible y ágil. Además, permite revender los tokens en mercados secundarios, brindando una liquidez inédita para el sector inmobiliario. Este tipo de inversiones también ofrece la posibilidad de diversificar riesgos y construir un portafolio internacional de propiedades, algo que hasta hace poco solo estaba al alcance de grandes fondos o patrimonios elevados.





En paralelo, la tokenización comienza a expandirse hacia otros rubros, como hoteles, coworkings o proyectos comerciales, anticipando una transformación profunda en el modo de financiar y distribuir activos reales a nivel global.

“Lo que estamos viendo es una democratización real del acceso al mercado inmobiliario. Ya no se necesita ser residente ni abrir estructuras legales complejas, se puede comenzar a invertir desde cifras accesibles”, destacan desde RealT.





Quienes especialmente están impulsando este mercado son los jóvenes, freelancers, ahorristas y profesionales que buscan formas simples de dolarizarse.



A futuro, la tokenización promete no solo transformar el mercado inmobiliario, sino redefinir por completo la manera en que accedemos, invertimos y nos vinculamos con activos de alto valor.