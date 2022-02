Top 10 programas y herramientas digitales para empresas en el 2022

Por staff

23/02/2022

Para llevar adelante una empresa sin perecer en el intento en el siglo XXI es necesario aprovechar todas las herramientas disponibles a nuestro alcance.

Ya sea una empresa pequeña, mediana o grande, seguramente existen softwares que se pueden adaptar a nuestras necesidades.

Muchas empresas aún son reticentes a implementar softwares que digitalicen o automaticen gestiones. Sin embargo, si vamos a las opiniones de aquellas empresas que sí los han implementado, veremos que la experiencia, en casi la totalidad de los casos, es positiva.

Vivimos en una época donde se desarrollan programas para casi todo tipo de tareas, por lo sería absurdo no aprovechar esta oportunidad que la tecnología nos brinda.

Para aquellas empresas que aún no están del todo convencidas, hemos hecho a continuación una pequeña selección de los programas que creemos son más útiles e interesantes.

10 Software Que Puedes Implementar Para Modernizar Tu Empresa En 2022

Fuente

OCR

Los programas de reconocimiento óptico de caracteres son el gran desconocido de las empresas. A menudo estaban relegadas al sector editorial o educativo ya que se veía como una herramienta limitada para convertir texto en formato digital.

La verdad es que hasta hace relativamente poco eran herramientas limitadas que proporcionaban resultados de baja calidad.

Hoy en día, sin embargo, su software ha mejorado muchísimo, llegando a unos resultados que rozan la perfección. Además, ya no se limitan a digitalizar textos.

Actualmente pueden escanear facturas, contratos u otros documentos importantes, con total fidelidad y reconociendo cada documento.

De esta manera, pueden trabajar en conjunto con otros programas para que simplemente debamos dedicarnos a adjuntar el archivo y la información se volcará directamente en el programa deseado.

Si necesitas más información, aquí puedes encontrar una guía de los mejores programas OCR para que puedas investigar y elegir la mejor opción.

Facturación

Los programas de facturación forman parte ya de los indispensables para toda empresa. Cuesta creer que en pleno 2022 haya empresas que aún no tienen un programa para gestionar y generar facturas.

No solo eso, si no se usa un programa para facturación se corre el riesgo de cometer errores que devengan en multas. Por lo que, objetivamente, apenas existen motivos para no utilizar uno.

Un software de facturación nos permite crear y gestionar de manera fácil y ordenada, todas las facturas recibidas y emitidas. Si, además, lo sincronizamos con nuestra cuenta bancaria, el programa se encargará de analizar, realizar el extracto y contabilizar las facturas de manera automática.

Si bien es verdad que varias de estas funciones son reservadas solo para los mejores programas de facturación, a menudo su precio es muy asequible y son muy intuitivos. Por lo que vale la pena investigar e implementarlo.

Comunicación

La comunicación entre trabajadores es un factor crucial para el buen funcionamiento de una empresa.

Sobre todo en épocas donde el trabajo remoto está tan a la orden del día, necesitamos un programa que nos permita mantenernos en contacto de manera rápida con nuestros colegas.

Podemos encontrar una gran variedad de softwares que nos ayudan en este aspecto. Por eso es importante tener en cuenta y saber que necesitamos y de qué manera nos comunicamos.

Dependiendo de si preferimos o utilizamos mayormente el chat escrito, las llamadas, videollamadas o reuniones entre varios usuarios, debemos buscar un perfil u otro de programas.

Si, por el contrario, preferimos tener todas las opciones disponibles, podemos apuntar hacia un programa más integral, que nos permita comunicarnos por varios canales sin tener que renunciar a nada

CRM

Desde hace varios años a esta parte, el cliente ha ganado un papel fundamental a la hora de hacer negocios. Más allá de ser un elemento indispensable en el proceso de ventas, el marketing ha puesto al cliente en el centro de toda atención.

Si nuestra estrategia gira alrededor de la satisfacción del cliente, los CRM ―gestor de relaciones con los clientes según sus siglas en inglés― son los programas idóneos para esto.

Un CRM nos permite unificar todos los datos de los clientes en un solo lugar, fácil de acceder y de manera organizada.

Esto nos puede servir, por ejemplo, para dar una respuesta más eficaz y personalizada a los clientes, o para planear nuestra estrategia de marketing. Lo importante es no perder nunca de vista la satisfacción del cliente como objetivo.

Fuente

Redes Sociales

Hablar de la importancia de las redes sociales en el 2022 es algo innecesario. Todos tenemos, todos sabemos como funcionan y, por tanto, todos conocemos los beneficios que nos pueden traer.

Sin embargo, es difícil dedicarles el tiempo que necesitan y no siempre es posible contratar un community manager.

Por suerte existen gestores de redes sociales que facilitan todas estas tareas y nos permiten tener perfiles activos sin demasiado esfuerzo.

Estos programas nos permiten unificar todos los perfiles y utilizar un mando único para gestionarlos. De esta manera podemos programar publicaciones, responder comentarios e, incluso, conectarlo con el CRM que utilicemos para tener toda la información en un solo lugar.

Nuestros perfiles estarán siempre activos y podremos aprovechar, así, al máximo, la visibilidad que las redes nos ofrecen.

Marketing

El marketing, al igual que pasa con las redes sociales, es algo que no podemos descuidar. Aunque nuestro producto sea el mejor, necesitamos venderlo y hacer que la gente lo conozca.

No es necesario acudir a una agencia de marketing para hacerlo, podemos gestionarlo de manera interna gracias a programas de marketing automatizado.

Estos programas se encargan de realizar procesos de manera automática, natural y fácil para crear una estrategia de marketing digital exitosa.

El programa nos permite generar y gestionar leads, reducir los costes y ver en tiempo real el impacto de la estrategia que hemos llevado a cabo.

Además, se puede complementar con el CRM para poder, así, crear una estrategia que se adapte a nuestra empresa basándonos en datos reales.

Almacenamiento en la nube

Si queremos que nuestros documentos estén a salvo, accesibles y fáciles de compartir, es necesario que utilicemos herramientas que nos permitan guardarlos en la nube.

No hay motivos para, en pleno siglo XXI, aún guardar documentos en dispositivos de almacenamiento físicos. Susceptibles a robos, extravíos, daños, incompatibilidades y que pueden quedar obsoletos en pocos años.

La nube es un servicio que nos proporciona una plataforma segura, rápida y siempre accesible para todo tipo de documentos.

Como prueba de ello, muchos de los programas ya ofrecen una opción para trabajar directamente en la nube. De modo que podemos acceder a ellos desde cualquier dispositivo, sin importar donde nos encontremos.

Inventario

Al igual que sucede con los clientes, el inventario es una pieza fundamental de nuestra empresa. Si no sabemos qué productos disponemos, no podemos vender. O, si lo hacemos, nos arriesgamos a vender productos de los que no disponemos.

Para evitar esta situación u otras posibles roturas de stock, podemos utilizar herramientas que se encarguen de gestionar de manera automática el inventario.

Estos programas se integran en los software de venta y compras para poder estar siempre actualizado sobre las salidas y reposiciones de stock.

Además, podemos crear alertas para que nos avisen en caso de que las existencias se encuentren por debajo del límite que hayamos establecido.

Utilizando un programa para gestionar el inventario, nunca más tendremos que preocuparnos por problemas de stock.

Fuente

Organización

Al igual que con la comunicación, si nuestra empresa no está bien organizada y cada uno sabe qué tareas debe llevar a cabo, perderemos tiempo y dinero.



Cada trabajador debe saber de antemano cuál es su función y qué tareas debe llevar a cabo. Para poder llevar a cabo esto de manera organizada, existen tableros virtuales que sirven para mejorar la organización y optimizar el tiempo.

Cada tarea a llevar a cabo tiene su propia tarjeta en el tablero, donde podremos poner toda la información relevante en cualquier formato. Estas tarjetas son asignadas a los colaboradores, de modo que tengan ahí todo lo necesario para llevarla a cabo.

Gracias a estos programas podrás ver cómo en poco tiempo la productividad de tu empresa mejorará sustancialmente.

SEO

Si bien el SEO suele incluirse dentro de la estrategia de marketing, creemos que merece un punto a parte. Hoy en día el SEO tiene una relevancia tal, que debería considerarse una práctica independiente a llevar a cabo por todas las empresas.

Por eso, existen también herramientas específicas para la optimización de contenidos de nuestra página web. Estas nos permiten analizar si es necesario realizar algún ajuste para que nuestra web tenga un mejor resultado en las búsquedas.

Además, analizan la competencia y nos dan actualizaciones en tiempo real sobre si nuestros resultados mejoran o empeoran la posición de nuestra web.

Definitivamente son herramientas que nos pueden ser muy útiles y que van más allá de la simple estrategia de marketing.